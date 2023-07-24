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Новости Война
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Задержан резидент ФСБ, который создал собственную сеть информаторов в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (по военной терминологии - это вербующий агент, дающий задачу другим агентам. - Ред.), державший "на связи" до 10 информаторов в регионе.

По материалам дела, все они являлись местными жителями, поддерживавшими вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области.

Смотрите: Задержана военнослужащая-предательница, которая "сливала" врагу информацию об украинских беспилотниках на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

В частности, осведомители пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777", - говорится в сообщении.

Все собранные данные они должны были передавать резиденту, а тот должен был посылать их своему куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили сеть и задержали ее руководителя "на горячем" при попытке передачи информации агрессору.

Задержан резидент ФСБ, который создал собственную сеть информаторов в Херсоне, - СБУ 01
Задержан резидент ФСБ, который создал собственную сеть информаторов в Херсоне, - СБУ 02
Задержан резидент ФСБ, который создал собственную сеть информаторов в Херсоне, - СБУ 03
Задержан резидент ФСБ, который создал собственную сеть информаторов в Херсоне, - СБУ 04

По данным следствия, задержанным агентом ФСБ оказался попавший в поле зрения российской спецслужбы местный житель еще в начале "нулевых". Тогда он часто приезжал в РФ по своим делам.

Также смотрите: Задержан информатор, который "отчитывался" ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске, - СБУ. ФОТО

Затем на него вышел представитель ФСБ и предложил негласное сотрудничество.

Для "убедительности" своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый "пропуск" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора.

Еще до начала полномасштабного вторжения в РФ он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне.

По данным СБУ, после 24 февраля 2022 г. на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины.

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В ходе обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором.

Также у него изъято:

- пистолет;

- использованы гильзы;

- российское "удостоверение".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников информаторской сети, которой он руководил.

Также смотрите: Спецназовцы СБУ уничтожили 26 целей противника. ВИДЕО

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ (19869) ФСБ (1935) шпионаж (1382)


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Топ комментарии
+5
А коли в новинах прочитаємо -"СБУ взяло д'єрмака''?
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24.07.2023 10:53
+3
последнее фото зачетное
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24.07.2023 10:42
+2
Шкода яку приносить Мрочко з Прокудіним не менша для херсонців судячи з їх звернення до Зеленського.
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24.07.2023 10:51
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Правила форума Совет форумчан
таких "конєй пєдальних" в нульові на "мило.ру", вербувала "піра" аж гай шумів )).
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24.07.2023 10:22 Ответить
1. Ошибка резидента
2. Судьба резидента
3. Возвращение резидента
4. Ппц резиденту
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24.07.2023 10:27 Ответить
Дивне якесь посвідчення.
Мо,фсб,мвд
Якесь фуфло
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24.07.2023 10:32 Ответить
последнее фото зачетное
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24.07.2023 10:42 Ответить
Єто удостоверение члена организации " Ветераньi спецназа" . Со всех ведомств. По-єтому они там и перечисленьi.
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24.07.2023 10:57 Ответить
Шкода яку приносить Мрочко з Прокудіним не менша для херсонців судячи з їх звернення до Зеленського.
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24.07.2023 10:51 Ответить
А коли в новинах прочитаємо -"СБУ взяло д'єрмака''?
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24.07.2023 10:53 Ответить
коли вони стануть непродажнінезалежні
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24.07.2023 12:30 Ответить
когда каждого второго пересажаете, тогда до ермака
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24.07.2023 13:33 Ответить
Когда агента сивковича арестуете?
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24.07.2023 10:58 Ответить
Краще довічна страта.
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24.07.2023 11:05 Ответить
 
 