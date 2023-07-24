Задержан резидент ФСБ, который создал собственную сеть информаторов в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (по военной терминологии - это вербующий агент, дающий задачу другим агентам. - Ред.), державший "на связи" до 10 информаторов в регионе.

По материалам дела, все они являлись местными жителями, поддерживавшими вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области.

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В частности, осведомители пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777", - говорится в сообщении.

Все собранные данные они должны были передавать резиденту, а тот должен был посылать их своему куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили сеть и задержали ее руководителя "на горячем" при попытке передачи информации агрессору.









По данным следствия, задержанным агентом ФСБ оказался попавший в поле зрения российской спецслужбы местный житель еще в начале "нулевых". Тогда он часто приезжал в РФ по своим делам.

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Затем на него вышел представитель ФСБ и предложил негласное сотрудничество.

Для "убедительности" своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый "пропуск" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора.

Еще до начала полномасштабного вторжения в РФ он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне.

По данным СБУ, после 24 февраля 2022 г. на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины.

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В ходе обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором.

Также у него изъято:

- пистолет;

- использованы гильзы;

- российское "удостоверение".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников информаторской сети, которой он руководил.

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Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.