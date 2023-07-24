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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне модернизировали более 100 ракет Х-22, которыми теперь бьют по Одессе, - ОК "Південь"

х-22

Через модернизацию прошли более сотни российских противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, которые враг применяет для ударов по Одессе.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имея в хранении большие запасы ракет Х-22, они пытаются их улучшить, поскольку к этому моменту мы наблюдали их разрушение в воздухе. Понятно, что с начала полномасштабного вторжения они употребляли довольно большой заготовленный потенциал. К этому процессу они готовились, в отличие от Украины. Они наращивали потенциал сознательно, увеличивали количество соответственно своих стратегических планов и сейчас, на сколько мне известно, речь идет о более сотне таких ракет", - отметила она, отвечая на вопрос о количестве ракет Х-32, которые были модернизированы из Х-22.

Также читайте: Выпущенные по Одессе Х-22 могли попасть в военные объекты разве что случайно, - Минобороны

Напомним, в Воздушных силах заявляли, что Х-32 имеет большую точность и дальность, чем старая Х-22.

обстрел (26975) Одесса (7869) ракеты (3558) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+18
...а "ми" створили медіамонополію закомплексованого мародера Зєлєнскага, простого диктатора-початківця на мотузочках дермака-бєні
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24.07.2023 10:41
+14
Вже роблять....серіали.
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24.07.2023 10:41
+10
Так робить щось з цим а не просто констатуйте факти!
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24.07.2023 10:33
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Так робить щось з цим а не просто констатуйте факти!
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24.07.2023 10:33 Ответить
Вже роблять....серіали.
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24.07.2023 10:41 Ответить
Ти до кого звертаєшся?
Із тим же успіхом речник Південного напрямку може звернутися і до тебе.
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24.07.2023 11:59 Ответить
а що створили ми?
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24.07.2023 10:36 Ответить
ЗЕ зрадника
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24.07.2023 10:39 Ответить
...а "ми" створили медіамонополію закомплексованого мародера Зєлєнскага, простого диктатора-початківця на мотузочках дермака-бєні
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24.07.2023 10:41 Ответить
до Нового року будуть нові серіали, хоть паржом!
Жлоби 73% будуть смакувати бикуватого Поворознюка мат-через-мат. То ж їх рідна стихія
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24.07.2023 10:42 Ответить
Один великий пук та мільярд дерев.
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24.07.2023 10:42 Ответить
Модернізували спосіб розкрадання грошей.
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24.07.2023 10:47 Ответить
Довбури, а ви що модернізували????
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24.07.2023 10:36 Ответить
Ответ есть в фразе.

До цього процесу вони готувалися, на відміну від України. Джерело:

Больше и нечего добавить.
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24.07.2023 11:19 Ответить
толку їх рахувати? все одно узнаємо кількість з точністю 100%.
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24.07.2023 10:37 Ответить
У нас Зельониє в позі Ждуна. Скажений дерибан бюджетних коштів, і наїзди на Захід чого для нашого успішного спротиву недостатньо роблять.
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24.07.2023 10:39 Ответить
Досить дивно, що країна яка розробяла ракетний ядерний щит СССР не може за півтора року народити бодай один пирстойний вид ракет.
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24.07.2023 10:41 Ответить
Дивно те що в нас знайшлося 73% довбнів які під час війни привели до влади жида-кацапа-зрадника!
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24.07.2023 10:50 Ответить
те разработки были 30-40 лет назад, уже и в живых мало кто остался из тех ученых и инженеров.
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24.07.2023 11:03 Ответить
Чому півтора року? Беріть реальну точку відліку, а саме 2019 рік.
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24.07.2023 11:18 Ответить
А до 2019 які ракети ми виготовляли? Скільки штук? Де вони зараз?
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24.07.2023 18:08 Ответить
До 2019 р. в Україні активно проводилася робота по розробці РК "Вільха", ПКР "Нептун", ОТРК "Грім-2" (ОТРК "Сапсан") і ще деяких РК. Окремі проекти були на фінішній стадії але з 2019 року всі ракетні програми було закрито.
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24.07.2023 19:34 Ответить
А зенаволоч тільки і може верещати до країн Заходу,щоб дали зброю.
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24.07.2023 10:44 Ответить
А что модернизировали ВЫ?Одно прекрасное НИ)(УЯ!...Привет с Одессы...
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24.07.2023 10:48 Ответить
А Вы к кому обращаетесь?
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24.07.2023 10:51 Ответить
Ко всем этим спикерам и заявителям...А Вы что подумали?
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24.07.2023 10:52 Ответить
Так обратитесь непосредственно к ним, зачем даром воздух сотрясать.
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24.07.2023 11:17 Ответить
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." - Марк Твен...
P.S. Воспользуюсь советом старины Марка...
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24.07.2023 11:34 Ответить
Золотые слова старика Марка. А от себя добавлю, не разговаривайте сами с собой при людях.
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24.07.2023 13:17 Ответить
Лошари! А в нас зате будуть афігєнні нові серіали і Zєльонський вже сто перший раз піндосів АТАКАМСами нагнув.
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24.07.2023 10:50 Ответить
Ця заява від Наталії має інформацію для військових а для диванчиків зайве бо всім в Україні і на Заході вже давно зрозуміло які діячі при владі і що в них на меті.
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24.07.2023 10:50 Ответить
А заява Наталії про те, що кацапи випадково обстрілюють будинки і церкви - для кого? А заява Наталії про те, що воєнком рафік нівчьом нє вінават - для кого? А заява Наталії про те, що працівники тцк не били натовпом якогось чудака(хоч в тцк заявили ,що це правда і що хотіли приховати цей факт) - для кого? І що значить це заява для військових? Я впевнений що її бред ніхто з військових не слухає.
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24.07.2023 10:58 Ответить
"Працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві. Враховуючи намагання колишнього військкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави."
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24.07.2023 11:07 Ответить
Гуменюк має підлеглих військових і вони забовязані її слухати або робити вигляд що уважно слухають як не кажіть а НАЧАЛЬНИЦЯ. Якби не робила подібні заяви то до такого звання не дослужилась би, мабуть мітить на місце Анки.
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24.07.2023 11:13 Ответить
"Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство."
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24.07.2023 12:39 Ответить
Ну нахіба такі Факти - нема шоб сказати - ми виготовили 500 ракет і зараз втулим рашці
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24.07.2023 10:51 Ответить
Зелёные тоже готовились, разминировали Чонгар
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24.07.2023 10:57 Ответить
Сподіваюсь, що це не з серії "буданговань" про "ракет залишилось на 2-3 атаки"...
Цікаво: скільки ракет можна було б виготовити на вкрадені (за час повномасштабного вторгнення) 37млрд? А скільки з 2020-го, якби якийсь "пабєдун" не закрив усі ракетні програми заради "великого крадівництва"?
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24.07.2023 10:59 Ответить
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адміністративної межі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, прорапортувала Ірина Верещук.
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24.07.2023 11:00 Ответить
А на Московії (т.з. "роССії") збільшують вік призову на строкову службу до 30 років, а штрафи за неявку на мобілізацію у 10 разів!
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24.07.2023 11:05 Ответить
Рашисти так їх "модернізують", за прикладом тих же С-300, та "Оніксів", перепрофілювавши для атаки на наземні об'єкти, що їх "влучність" як у РСЗО якими б'ють за напрямком, не більше, ніби як кидати каменюку наосліп з ймовірністю влучання у межах 10%! Але їм байдуже, бо куди б не влучило, там у них завжди "військові об'єкти", або "центри прийняття рішень", хоч у церкві, хоч у житловому будинку, хоч у лікарні чі на продовольчому складі. Та саме бажання влучити у цивільний об'єкт, типу складу зберігання олії, або зерносховищу, або вантажному терміналу, це вже злочин рівня не менше нацистського, і ніяк інакше. Рашисти й у цьому вже перевершили своїх пращурів німецьких нацистів!!!
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24.07.2023 11:02 Ответить
Модернізація буває різного рівня (глибини).
Що можна прочитати про модернізацію у повідомленні Гуменюк? "Маючи на збереженні великі запаси ракет Х-22, вони намагаються їх покращити, оскільки до цього моменту ми спостерігали їх руйнування в повітрі..."
Джерело:

Повідомлення від Ігната: "Х-32 - це версія Х-22, яку поставили на озброєння доволі таки недавно в 16-му році в Росії й зробили її дальність більшою. І точність, мабуть, там є вищою, ніж у старої радянської, неточної руйнівної Х-22. А так, в цілому в принципі це модернізована Х-22. Джерело:

Висновок: модернізація глибока. Підвищена надійність (не повідомляється про спостереження "руйнувань в повітрі"). "Збільшена дальність і точність" - покращено двигун і підсистеми наведення та керування.
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24.07.2023 13:02 Ответить
Крилаті ракети Х-22 (Х-32) оснащено ракетним двигуном на рідкому двокомпонентному паливі. Як паливо використовують суміш ТГ-02, як окиснювач -розчин АК-27И на базі азотної кислоти. Це високоагресивні й токсичні речовини. Заправка ракет здійснюється перед самим вильотом носія - бомбардувальника Ту22.
В армії пітьми є дуже обмежена кількість станцій заправки ракет цими токсичними компонентами палива. Ці станції перебувають у певних місцях на аеродромах впродовж тривалого часу.
Коли ЗСУ завдавали ударів по ворожих аеродромах біля Саратова, в Шайковкє чи біля Рязані, удари Х-22 різко припинились. Бо рашистам прийшлось перебазовувати не лише свої літаки , а й цінну інфраструктуру, як от ці самі заправки і відповідні ємності.
Тепер удари ворога поновились.
Тому слід навзаєм відновити удари дальніми дронами по аеродромах - пунктах базування Ту22 і заправках ракет Х-22, що унеможливить подальші їх пуски.
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24.07.2023 11:09 Ответить
шо то я не вижу точности ,целили в порт - попали в собор
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24.07.2023 11:09 Ответить
Рактечик Жданов говорит что ввели координаты и попали куда целились. А нам рассказывают что случайно
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24.07.2023 11:18 Ответить
"Ракетник" який служив у полку САУ?! І давно з гаубиць стріляють "ракетники"?! Він такий же "експерт" у питаннях ракет, як я у питаннях флори та фауни!
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24.07.2023 11:25 Ответить
Як не згадати одного з зе-мольфарів?

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24.07.2023 11:16 Ответить
скажу тебе по секрету что тогдашние "ученые" и "инженеры" перед сегодняшними айтишниками как малые дети. готовых разработок полно, но в высшем руководстве саботажники и воры (что то же самое) на кукане у *********, которые все ракетные программы разворовали и свернули.
так что прекращай нести пургу про самые мощные в мире савецкие разработки! - там все было спижжено от начала и до конца
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24.07.2023 11:51 Ответить
Мне кажется, способности айтишников вами, мягко говоря, переоценены. Хотя можете, chat gpt попросить спроектировать и самое главное, построить вам ракету.
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24.07.2023 14:45 Ответить
Рукожопа маденнізація, бий своїх щоб чужі боялися.
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24.07.2023 11:45 Ответить
Асфальт модернізувати якось можна? Чи будемо звичайним бити по ворогу.
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24.07.2023 12:03 Ответить
Головне слово ПОНАД 100. Це скільки 101 чи 1100, чи 100 000?
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24.07.2023 12:04 Ответить
В грудні 2021р ( спокійний, мирний час) розпочалась боротьба з одноразовими пакетами !
Це дуже і дуже важливо! То є наш найбільший ворог!
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24.07.2023 13:06 Ответить
 
 