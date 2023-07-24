Россияне модернизировали более 100 ракет Х-22, которыми теперь бьют по Одессе, - ОК "Південь"
Через модернизацию прошли более сотни российских противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, которые враг применяет для ударов по Одессе.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Имея в хранении большие запасы ракет Х-22, они пытаются их улучшить, поскольку к этому моменту мы наблюдали их разрушение в воздухе. Понятно, что с начала полномасштабного вторжения они употребляли довольно большой заготовленный потенциал. К этому процессу они готовились, в отличие от Украины. Они наращивали потенциал сознательно, увеличивали количество соответственно своих стратегических планов и сейчас, на сколько мне известно, речь идет о более сотне таких ракет", - отметила она, отвечая на вопрос о количестве ракет Х-32, которые были модернизированы из Х-22.
Напомним, в Воздушных силах заявляли, что Х-32 имеет большую точность и дальность, чем старая Х-22.
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Із тим же успіхом речник Південного напрямку може звернутися і до тебе.
Жлоби 73% будуть смакувати бикуватого Поворознюка мат-через-мат. То ж їх рідна стихія
До цього процесу вони готувалися, на відміну від України. Джерело:
Больше и нечего добавить.
P.S. Воспользуюсь советом старины Марка...
Цікаво: скільки ракет можна було б виготовити на вкрадені (за час повномасштабного вторгнення) 37млрд? А скільки з 2020-го, якби якийсь "пабєдун" не закрив усі ракетні програми заради "великого крадівництва"?
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, прорапортувала Ірина Верещук.
Що можна прочитати про модернізацію у повідомленні Гуменюк? "Маючи на збереженні великі запаси ракет Х-22, вони намагаються їх покращити, оскільки до цього моменту ми спостерігали їх руйнування в повітрі..."
Джерело:
Повідомлення від Ігната: "Х-32 - це версія Х-22, яку поставили на озброєння доволі таки недавно в 16-му році в Росії й зробили її дальність більшою. І точність, мабуть, там є вищою, ніж у старої радянської, неточної руйнівної Х-22. А так, в цілому в принципі це модернізована Х-22. Джерело:
Висновок: модернізація глибока. Підвищена надійність (не повідомляється про спостереження "руйнувань в повітрі"). "Збільшена дальність і точність" - покращено двигун і підсистеми наведення та керування.
В армії пітьми є дуже обмежена кількість станцій заправки ракет цими токсичними компонентами палива. Ці станції перебувають у певних місцях на аеродромах впродовж тривалого часу.
Коли ЗСУ завдавали ударів по ворожих аеродромах біля Саратова, в Шайковкє чи біля Рязані, удари Х-22 різко припинились. Бо рашистам прийшлось перебазовувати не лише свої літаки , а й цінну інфраструктуру, як от ці самі заправки і відповідні ємності.
Тепер удари ворога поновились.
Тому слід навзаєм відновити удари дальніми дронами по аеродромах - пунктах базування Ту22 і заправках ракет Х-22, що унеможливить подальші їх пуски.
так что прекращай нести пургу про самые мощные в мире савецкие разработки! - там все было спижжено от начала и до конца
Це дуже і дуже важливо! То є наш найбільший ворог!