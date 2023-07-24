Россияне модернизировали более 100 ракет Х-22, которыми теперь бьют по Одессе, - ОК "Південь"

Через модернизацию прошли более сотни российских противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, которые враг применяет для ударов по Одессе.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имея в хранении большие запасы ракет Х-22, они пытаются их улучшить, поскольку к этому моменту мы наблюдали их разрушение в воздухе. Понятно, что с начала полномасштабного вторжения они употребляли довольно большой заготовленный потенциал. К этому процессу они готовились, в отличие от Украины. Они наращивали потенциал сознательно, увеличивали количество соответственно своих стратегических планов и сейчас, на сколько мне известно, речь идет о более сотне таких ракет", - отметила она, отвечая на вопрос о количестве ракет Х-32, которые были модернизированы из Х-22.

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Напомним, в Воздушных силах заявляли, что Х-32 имеет большую точность и дальность, чем старая Х-22.