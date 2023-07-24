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ФБР по запросам СБУ давало указания соцсетям об удалении аккаунтов и цензуре высказываний в Интернете, - отчет Комитета США

цензура,інтернет

Американское ФБР сотрудничало с украинской СБУ в целях цензуры высказываний пользователей в сети Интернет. На основе запросов СБУ Федеральное бюро расследований давало указания соцсетям по удалению аккаунтов.

Об этом свидетельствует промежуточный отчет Комитета по правосудию и Специального подкомитета по вопросам вооружения федерального правительства, который располагает Цензор.НЕТ.

Предлагаем Вашему вниманию также переведенный на украинский язык отчет

В документах говорится, что 15 февраля 2023 года в рамках расследования роли федерального правительства в цензуре законных высказываний в социальных сетях Комитет по вопросам правосудия (далее - Комитет) направил повестку в суд компании Meta, материнской компании Facebook и Instagram, а также Alphabet, материнской компании Google и YouTube. Документы, полученные в ответ на эти повестки, показали, что Федеральное бюро расследований (ФБР) от имени украинской разведки требовало – а в некоторых случаях давало указания крупнейшим мировым социальным сетям цензурировать высказываемых в Интернете американцев.

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"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Служба безопасности Украины стремилась выявить и помешать возможным операциям российского влияния в социальных сетях. СБУ привлекла ФБР для поддержки этих усилий, передав Бюро списки аккаунтов в социальных сетях, якобы "распространявших российскую дезинформацию". ФБР в свою очередь регулярно передавало эти списки соответствующим социальным сетям, которые распространяли эту информацию внутри компании среди своих сотрудников, ответственных за модерацию контента и соблюдение правил", - говорится в документе.

Анализ этих "дезинформационных" реестров, проведенный Комитетом, показал, что ФБР по просьбе СБУ обозначило для социальных сетей аутентичные аккаунты американцев, в том числе верифицированный аккаунт Государственного департамента США и аккаунты американских журналистов.

Так, 2 марта агент Кобзанец направил электронное письмо с темой "дополнительные аккаунты, полученные от СБУ, которые, как считают, причастны к дезинформации".

"В этот список попал аккаунт @usaporusski, являющийся официальным, проверенным, русскоязычным аккаунтом Государственного департамента США. Ни ФБР, ни СБУ не предоставили объяснений относительно того, каким образом аккаунт Государственного департамента США был "привлечен к дезинформации". Еще больше поражает то, что ФБР то ли по халатности, то ли намеренно передало запрос СБУ на удаление официального правительственного аккаунта США в Meta", - говорится в отчете.

Также отмечается, что ФБР и СБУ неоднократно требовали удалить или приостановить работу настоящих аккаунтов, выражающих однозначно проукраинские взгляды, а также высказывающих оппозицию президенту России Владимиру Путину.

"Недавние сообщения показали, что ФБР также расширило возможности СБУ по цензуре пользователей в Твиттере", - говорится в отчете.

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Комитет по правосудию США также добавляет, что участие ФБР в цензурных мероприятиях СБУ на американских платформах социальных сетей продолжалось даже после того, как представитель Twitter Йоэл Рот предупредил ФБР об американских аккаунтах в списках СБУ, а запросы продолжали поступать по меньшей мере до 11 мая 2022 года.

11 мая агент Кобзанец передал "несколько запросов из Украины с перечнем аккаунтов, подозреваемых в распространении дезинформации" в Meta. Среди этих запросов было письмо от СБУ с перечнем разных групп в Facebook, которые, по мнению СБУ, используются, среди прочего, для продвижения "разъединения политических сил и украинского общества в целом".  В письме говорилось: "Просим вас заблокировать эти страницы в Facebook, а также аккаунты, с которых они администрируются".

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"Понятно, что участие ФБР в цензурной деятельности СБУ было добровольным и сознательным выбором ФБР, в который были привлечены по меньшей мере семь агентов со всего Бюро", - уточнено в отчете.

По информации из открытых источников, Комитет США делает выводы, что сотрудничество ФБР с СБУ продолжается. 25 апреля 2023 агент Кобзанец выступил на панельной дискуссии в Сан-Франциско вместе с сотрудником СБУ Ильей Витюком, в аудитории которой присутствовал агент Чан. В ходе дискуссии Витюк назвал ФБР "главным партнером" СБУ.

По состоянию на момент подготовки отчета ФБР не сделало никаких публичных заявлений о своей работе с СБУ по удалению американской "дезинформации" в социальных сетях, а также не обнародовало никаких заявлений, которые признавали бы его роль в выполнении иностранных запросов по цензуре высказываний на внутреннем уровне.

СБУ (19869) ФБР (218) цензура (1337) социальные сети (643)


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Топ комментарии
+23
Закрили аккаунт Чекалкіна, який по ділу іпе шашличну шоблу в усі дірки. А фсбешних агентів таких як портнов закрили,або всієї медведчуковмької мерзоти яка роками повторює за кацапами їх слова?
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24.07.2023 12:31
+14
"Служба безпеки України прагнула виявити та завадити ймовірним операціям російського впливу в соціальних мережах. СБУ залучила ФБР для підтримки цих зусиль, передавши Бюро списки акаунтів у соціальних мережах"
----------------------------------
Можна вгадаю, це були всілякі аккаунти опозиції, щоб люди менше дізнавалися правди? І відразу ж у лютому телемарафон запустили
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24.07.2023 12:25
+14
СБУ керують эрмаки-татарови. Чим не куйловські ?
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24.07.2023 12:43
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Правила форума Совет форумчан
шулера-куйла потрібно перемагати його ж правилами
чесна гра з болотей - це програш
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24.07.2023 12:24 Ответить
Ти хоч новину читав?
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24.07.2023 12:28 Ответить
СБУ керують эрмаки-татарови. Чим не куйловські ?
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24.07.2023 12:43 Ответить
Про цю комісію з питань правосуддя розпові Швець ще коли вонапоча лапрацювати. Про те, як з таких подань СБУ був вишвирнутий з фейсбук дуже їдкий та влучний криитк ЗЕленого блдства Дмитро Чекалкін, котрий вже давненько здивовано розповідав про видалення себе з потрохами з фейсбуку... Вані Бканова вже там нема, а"ВОНА ПРАЦЮЄ" - наша заслужена СБУ , котру НІБИ ТО ВИЧИСТИЛИ з-під Ванюшкіних підопічних Кремля. Так -то Ванюшку швиденько зробили адвокатом , бо бувшою Його контркою зайнялися в США .Ці семеро агентів у США , котрі виконували "наводки" Ванюшкиних опаришів були навіть не з просунутих Вашингтонського чи Ньюйоркського відділку ФБР а з Сан-Франциско , про що Швець зі здівуванням розповідав. Й дивна сама історія такої довіреної роботи спецслуж США майже вже рік поспіль після НІБИ-ТО вичищення бакнанівських опаришів з СБУ. А от що Ваню поспішили засвітити навіть в Україні, як правозахисника про що нам говоить? Про те, що він засяде як щур разом з Бєнєй під крильцем Зе.
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24.07.2023 12:52 Ответить
ГеБнявий покидьок швець? ну, ну. дуже "достойне" джерело інформації.
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24.07.2023 13:11 Ответить
ой, той хоч агентів здав. а хєрмак з татаровим навіть не арештовані
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24.07.2023 13:26 Ответить
🤖🐸🦠💩, бот ПНХ тупе бидло Тебе до Швеца , як до луни рачки … Олександр Литвиненко теж був , але ойго вбили гебняві А ще ЕРМАК Її його , підшефний і досі працюють на контору
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24.07.2023 15:57 Ответить
о, як подгоріло у хєрмапідора
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26.07.2023 12:37 Ответить
Це Швець заслав кремлівських у владу Найвеличнішого ? Це Швець зробив Міністром Мародерства Резнікова ?
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24.07.2023 14:14 Ответить
Дуже рідко дивлюсь, але та інформація яку він надає повністю або в певній мірі звичайно підтверджується.
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24.07.2023 14:50 Ответить
Так Юрій Швець розтулмачив , які в ОПі Шахраі І ГНИДИ ,НАВІТЬ ФБР ввели в оману !
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24.07.2023 15:52 Ответить
А подивіться дати реєстрації на Цензорі тих двох, що тому бовдуру лайкнули , особливо одного з них,,,Подолячі ботоопариші зповзаються !
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24.07.2023 13:06 Ответить
"Служба безпеки України прагнула виявити та завадити ймовірним операціям російського впливу в соціальних мережах. СБУ залучила ФБР для підтримки цих зусиль, передавши Бюро списки акаунтів у соціальних мережах"
----------------------------------
Можна вгадаю, це були всілякі аккаунти опозиції, щоб люди менше дізнавалися правди? І відразу ж у лютому телемарафон запустили
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24.07.2023 12:25 Ответить
Ну звісно! Якщо хтось критикує найвеличнішого янєлоха та його яйценосних призначенців, то це - московитське ІПСО від агентів кремля, а якщо "викривають" опозицію, то це - патріоти. Все ж зрозуміло... Ще з літа 2019-го... Але не всім, на жаль
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24.07.2023 12:31 Ответить
З 11.07.2023 на порталі wwiTV припинили трансляцію Прямого, Еспресо і 5-го. А зе-канали транслюють.
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24.07.2023 12:45 Ответить
Закрили аккаунт Чекалкіна, який по ділу іпе шашличну шоблу в усі дірки. А фсбешних агентів таких як портнов закрили,або всієї медведчуковмької мерзоти яка роками повторює за кацапами їх слова?
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24.07.2023 12:31 Ответить
"2 березня агент Кобзанець надіслав електронного листа з темою "додаткові акаунти, отримані від СБУ, які, як вважають, причетні до дезінформації".

"До цього списку потрапив акаунт @usaporusski, який є офіційним, перевіреним, російськомовним акаунтом Державного департаменту США. Ані ФБР, ані СБУ не надали пояснень щодо того, яким чином акаунт Державного департаменту США був "залучений до дезінформації...Ще більше вражає те, що ФБР чи то з недбалості, чи то навмисно передало запит СБУ на видалення офіційного урядового акаунта США до Meta", - сказано у звіті.

Також зазначається, що ФБР і СБУ неодноразово вимагали видалити або призупинити роботу справжніх акаунтів, які висловлюють однозначно проукраїнські погляди, а також тих, хто висловлює опозицію до президента Росії Володимира Путіна."

Джерело:

*
СБУ таке СБУ ... вимагало блокувати аккаунти тих, хто критикув ху@ла і найвеличнішого лідора Валодю Зєлєнского?
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24.07.2023 12:36 Ответить
Майбутній адвокат Ваня працював без вихідних..
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24.07.2023 12:39 Ответить
То на кого насправді працює себеу?
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24.07.2023 21:13 Ответить
Цій інформаціі більше двох тижнів, приблизно,.....але вона стала доступна, таки....
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24.07.2023 12:38 Ответить
Привладні, через своїх призначених пристосуванців, руками ФБР, протистоять Українським Патріотам, які не дають розкрадати Україну та мародерити з Українців під час такої війни!!!
Чим, ці призначенці, відрізняються від агентів московитів *****: сівковичів+мертвечуків+деркачів+шуфричів+кулінічів+баїв+мехед+баканових+ та їх ставлеників, що зрадили та утікли з України!!
Частина їх, так і сидить у ВРУ… та ЦОВВ і ОВА!!
Вибачатися привладні, перед ФБР не будуть, за те, що так нагадили їм…
Можливо Стефанчук + Зеленський + Шмигаль, вибачиться перед Конгресом США! Щоб потім запитати у Конгресу, чому ми не в НАТО….
Мабуть, тому, що Пристайко правий!!
Янелоху боневтікачу зрозуміло, що він нагадив… Чекаємо 4 рік інвесторів з Оману….
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!!
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24.07.2023 12:45 Ответить
Чекалкіну треба в суд подавати на СБУ і ФБР. Можна кругленьку суму відсудити.
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24.07.2023 12:48 Ответить
Когось дивує, в якому гніві найвеличніший звільнив Пристайка? Бо мабуть комісія Департаменту США ще й допомоги МІ-6 попросила для розслідувань. А коли, ми знаємо Мі-6 повідомило Вові про кротів у нього в Єрамкобордельному шапіто ? Ще тоді давно-давно вже, коли Пристайко йому забезпечував обнімашки з Джонсонюком. Томй й Джонсонюк відмився від цього Дєрьмаківського рішення Зеленсько про звільнення Пристайко, захистив його добре ім"я. ГОРИТЬ ПАЛАЄ ЗЕСРАКА...
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24.07.2023 13:00 Ответить
Треба дати хороших піз.....дюлєй як і ФБР так і СБУ, бо у нас ця служба поділилася на двоє, одні воюють, а інші займаються захистом зєлєпукіна в інфо просторі!!!!
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24.07.2023 12:53 Ответить
Так воно так! та ось про це рзслідування комісії у США ми читаємо а про в УКРАЇНІ? Мі читаємо як Баканов захистив сбе адвокатським презервативом себе від всіляких розслідувать - А ШО ТАК МОЖНА?
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24.07.2023 14:23 Ответить
За це і кажу, що треба дати добрих люлей, і тих в СБУ що працюють на зєлєпукіна і єрмакова звільнити, або на фронт де такі самі сбушники воюють!!!!
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24.07.2023 14:41 Ответить
Потом американцы будут делать удивленные рожи, что они поддерживали очередных диктаторов. Как же так вышло.
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24.07.2023 12:55 Ответить
з СБУ тут все зрозуміло, а от до ФБР є питання. там, схоже, свої дЄрмаки-татарови є.
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24.07.2023 13:15 Ответить
На початку вторгнення вони були завалені запитами, звісно часу не вистачало, і звісно вони були певні що СБУ не працює проти інтересів України. А тут он як…
Але може бути і якийсь «симпатик» ворога або навпаки «співчуваючий» нам, якого використали.
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24.07.2023 14:59 Ответить
Ютьюб и Гугл жестко цензурируются. Это известно давно. Но кто мог подумать что к этому причастны СБУ.)
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24.07.2023 13:19 Ответить
Може це блочіли "хароших" русскіх і консерв які діють по принципу 80 % правди на 20 % кремлівської пропаганди?
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24.07.2023 13:34 Ответить
отмазка нє катіт. Це або тупий прольот у ФБР , не знати про ВЖЕ НА ТОЙ ЧАС ВІДОМІЙ Баканівський кремлівський бруд в нашому СБУ , або вони теж кремлівьскі - розслідування триває!
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24.07.2023 14:26 Ответить
https://t.me/budem_bambit/2876 Юрій Бірюков, волонтер, головний менеджер ГО "Справа Громад" - по темі:https://static22.tgcnt.ru/posts/_0/3e/3ec780826e768ddfe1cf459d2df1031b.jpg Це РЕАЛЬНИЙ скриншот зі звіту комісії Конгресу США. Не більше та не менше.
Агенти ФСБ, інтегровані до СБУ. СБУ, яка безконтрольно передавала дані до ФБР. ФБР, яка перенаправляла прохання про блокування у соцмережі.
І коли ви пишете про тіньовий бан, то згадуйте цей скриншот.
І коли ви пишете за необґрунтовані бани, то згадуйте цей скриншот.
І коли ви пишете про раптові видалення облікових записів, то згадуйте цей скриншот.
Мій обліковий запис, наприклад, у перманентному та незрозумілому тіньовому бані вже багато місяців. Но то робочий момент. Є набагато більша проблема - спочатку СБУ підставляє під удар ФБР, а потім наша влада питає "чому нас не запрошують в НАТО".

ТОМУ ЩО!
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24.07.2023 15:08 Ответить
3 місяці тому знищили мій акаунт на фб, який з початку вторгнення був майже закритий (дописи були доступні виключно друзям), типу перевірка всіх моїх дописів за весь час, яка триватиме 180 днів без гарантії повернення доступу до акаунту....совпадєніє мабуть.
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24.07.2023 15:45 Ответить
Це РЕАЛЬНИЙ скриншот зі звіту комісії Конгресу США. Не більше та не менше.

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24.07.2023 16:48 Ответить
У США розгорівся масштабний гвалт з приводу опосередкованої через СБУ роботи ФБР на кремлядське фсб.
Цікаво, чому ж досі немає жодного невдоволення чи хоча б якоїсь реакції щоб сахраніть літсо в українському парламенті через співпрацю фсб й СБУ?
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24.07.2023 22:17 Ответить
На Українській правді немає цієї новини
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25.07.2023 12:28 Ответить
"Пропонуємо до Вашої уваги також перекладений українською мовою https://videos.cnscdn.com/files/fbi_ua_jul23.docx"(с) - короче, цим посилом адміни сайту запропонували нам, юзерам, зробити висновки самостійно. Я то зробив, але... короче, декому це зробити ліньки. І тому доцільно навести https://t.me/dragonspech/6519 додатковий пост-роз'яснення блогера і письменника Дмитра Каленчука-Вовнянка, ветерана-воїна ЗСУ, 72-ї бригади, пілота БПЛА, нині інструктора пілотів в учбовому центрі ЗСУ , який доступно пояснює все:
СБУ БЛОКУВАЛА СОЦМЕРЕЖІ
Це правда: ФБР за запитом СБУ давало вказівки власникам соцмереж видаляти і блокувати аккаунти користувачів, яких СБУ називало «поширювачами російської дезінформації». Комітет з питань правосуддя та Спеціальний підкомітет з питань озброєння уряду США подали проміжний звіт, який для американського суспільства виглядає справжньою сенсацією.
Преса раніше писала, що реально компанії «Мета» (власник ФБ та Інстаграм) та компанія «Альфабет» (власник Ютуб і Гугл) за вказівками ФБР увалили блоки акаунтів низки цілком проукраїнських блогерів, уся провина яких полягала в тому, що вони були опозиційні до нинішньої української влади. Але це не все. Список ФБР на блокування та обмеження акантів містив адреси низки профілів громадян США. А це вже прямий наїзд на слободу слова в Штатах. А ще у списку містився акаунт… російськомовного розділу Держдепу США.
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25.07.2023 12:53 Ответить
Ви думаєте, у Зеленського проблеми через те, що йому брудною ганчіркою поводили по рилу на саміті НАТО? Ні, шановні. Проблеми у нього зараз. Точніше тепер проблеми у всіх нас. Бо проміжний звіт американських конгресменів запросто може вплинути на зменшення допомоги для України. Бо є речі, яких американське суспільство не пробачає. Одна з них - свобода слова. А ФБР, як щойно з'ясувалося, право на свободу слова брутально порушило. При чому ідеться не про громадян іноземної держави, а про громадян США.
Які це може мати наслідки? Пригадайте «Вотергейт», коли відкрилося що спецслужби США прослуховують своїх громадян. Пригадайте імпічмент Трампа, де Зеленський був безпосереднім учасником - аж до порушення проти Байдена кримінальної справи. Щойно американське суспільство дізналося, що ФБР обмежувало свободу слова громадян США за вимогою спецслужб України.
І в цій історії є окрема вишенька. Бо не забуваймо, в той час коли СБУ передавала ФБР оті списки на блокування, керував «безпекою» старлей Баканов - особистий друг дитинства і діловий партнер Зеленського. Баканова нардеп Лерос звинуватив в організації відмивання грошей для компаній Зеленського, в часи коли той був продюсером телеканалу олігарха і голови СБУ Хорошковського.
А в самому СБУ тоді на топовій посаді сидів Олег Кулініч, призначений Зеленським за подачею того таки Баканова, і який на Баканова мав неймовірний вплив. Кулініч наразі сидить за звинуваченням у роботі на спецслужби Росії. Кулініч був затриманий 16 липня 2022 р. Звільнення Баканова з голови СБУ мало прямий зв'язок зі справою Кулініча. І не тільки з його справою.

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25.07.2023 12:57 Ответить
Тобто виходить так, що СБУ передавала ФБР списки на блокування акантів користувачів соцмереж, для боротьби зі спецслужбами Росії, які цілком могли редагувати самі ж спецслужби Росії? Ви уявляєте собі міру скандалу, який зараз розпалюється?
Мені не дає спокою одна думка. Ми бачили «справу вагнерівців», яку влада намагалася зам'яти за всяку ціну. На самому початку скандалу було повідомлено про участь в операції по вагнерівцям представників ЦРУ, при чому Бутусов в одному з перших своїх повідомлень написав що американці не стільки допомагали затримати вагнерівців, скільки перевіряли по яких каналах інформація про вагнерівців буде злита Москві. Далі тема участі американців була виведена за лаштунки. Про неї практично не писали.
Буде дуже цікаво, якщо з'ясується що СБУ потрапила прямісінько у пастку ФБР, яку до біса цікавило - які профілі зажадає заблокувати українська сторона, і хто докласти руку до складання списків? Версія, що Кулініч був затриманий (співробітниками СБУ, до речі) з подачі американців, ходила від дня його затримання. Можливо?..
Але це все, звісно, не більше ніж припущення. Правда така. Що там і як було - розбереться слідство. А наразі факт, що Спецслужби України, керовані тоді другом дитинства ЗЕ, втягнули Україну в грандіозний скандал, наслідки якого для нашої країни можуть мати трагічний характер
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25.07.2023 13:00 Ответить
Гарантію даю, в Україні наслідків не буде. Баканов надто багато знає про минуле Зеленського.

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25.07.2023 13:01 Ответить
Якщо СБУ така всесильна, що фбр вказівки дає - чому ж вони досі не прикрили бутусова і не заблокували ваш ********* бордель?
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25.07.2023 14:25 Ответить
 
 