ФБР по запросам СБУ давало указания соцсетям об удалении аккаунтов и цензуре высказываний в Интернете, - отчет Комитета США
Американское ФБР сотрудничало с украинской СБУ в целях цензуры высказываний пользователей в сети Интернет. На основе запросов СБУ Федеральное бюро расследований давало указания соцсетям по удалению аккаунтов.
Об этом свидетельствует промежуточный отчет Комитета по правосудию и Специального подкомитета по вопросам вооружения федерального правительства, который располагает Цензор.НЕТ.
Предлагаем Вашему вниманию также переведенный на украинский язык отчет.
В документах говорится, что 15 февраля 2023 года в рамках расследования роли федерального правительства в цензуре законных высказываний в социальных сетях Комитет по вопросам правосудия (далее - Комитет) направил повестку в суд компании Meta, материнской компании Facebook и Instagram, а также Alphabet, материнской компании Google и YouTube. Документы, полученные в ответ на эти повестки, показали, что Федеральное бюро расследований (ФБР) от имени украинской разведки требовало – а в некоторых случаях давало указания крупнейшим мировым социальным сетям цензурировать высказываемых в Интернете американцев.
"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Служба безопасности Украины стремилась выявить и помешать возможным операциям российского влияния в социальных сетях. СБУ привлекла ФБР для поддержки этих усилий, передав Бюро списки аккаунтов в социальных сетях, якобы "распространявших российскую дезинформацию". ФБР в свою очередь регулярно передавало эти списки соответствующим социальным сетям, которые распространяли эту информацию внутри компании среди своих сотрудников, ответственных за модерацию контента и соблюдение правил", - говорится в документе.
Анализ этих "дезинформационных" реестров, проведенный Комитетом, показал, что ФБР по просьбе СБУ обозначило для социальных сетей аутентичные аккаунты американцев, в том числе верифицированный аккаунт Государственного департамента США и аккаунты американских журналистов.
Так, 2 марта агент Кобзанец направил электронное письмо с темой "дополнительные аккаунты, полученные от СБУ, которые, как считают, причастны к дезинформации".
"В этот список попал аккаунт @usaporusski, являющийся официальным, проверенным, русскоязычным аккаунтом Государственного департамента США. Ни ФБР, ни СБУ не предоставили объяснений относительно того, каким образом аккаунт Государственного департамента США был "привлечен к дезинформации". Еще больше поражает то, что ФБР то ли по халатности, то ли намеренно передало запрос СБУ на удаление официального правительственного аккаунта США в Meta", - говорится в отчете.
Также отмечается, что ФБР и СБУ неоднократно требовали удалить или приостановить работу настоящих аккаунтов, выражающих однозначно проукраинские взгляды, а также высказывающих оппозицию президенту России Владимиру Путину.
"Недавние сообщения показали, что ФБР также расширило возможности СБУ по цензуре пользователей в Твиттере", - говорится в отчете.
Комитет по правосудию США также добавляет, что участие ФБР в цензурных мероприятиях СБУ на американских платформах социальных сетей продолжалось даже после того, как представитель Twitter Йоэл Рот предупредил ФБР об американских аккаунтах в списках СБУ, а запросы продолжали поступать по меньшей мере до 11 мая 2022 года.
11 мая агент Кобзанец передал "несколько запросов из Украины с перечнем аккаунтов, подозреваемых в распространении дезинформации" в Meta. Среди этих запросов было письмо от СБУ с перечнем разных групп в Facebook, которые, по мнению СБУ, используются, среди прочего, для продвижения "разъединения политических сил и украинского общества в целом". В письме говорилось: "Просим вас заблокировать эти страницы в Facebook, а также аккаунты, с которых они администрируются".
"Понятно, что участие ФБР в цензурной деятельности СБУ было добровольным и сознательным выбором ФБР, в который были привлечены по меньшей мере семь агентов со всего Бюро", - уточнено в отчете.
По информации из открытых источников, Комитет США делает выводы, что сотрудничество ФБР с СБУ продолжается. 25 апреля 2023 агент Кобзанец выступил на панельной дискуссии в Сан-Франциско вместе с сотрудником СБУ Ильей Витюком, в аудитории которой присутствовал агент Чан. В ходе дискуссии Витюк назвал ФБР "главным партнером" СБУ.
По состоянию на момент подготовки отчета ФБР не сделало никаких публичных заявлений о своей работе с СБУ по удалению американской "дезинформации" в социальных сетях, а также не обнародовало никаких заявлений, которые признавали бы его роль в выполнении иностранных запросов по цензуре высказываний на внутреннем уровне.
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Можна вгадаю, це були всілякі аккаунти опозиції, щоб люди менше дізнавалися правди? І відразу ж у лютому телемарафон запустили
"До цього списку потрапив акаунт @usaporusski, який є офіційним, перевіреним, російськомовним акаунтом Державного департаменту США. Ані ФБР, ані СБУ не надали пояснень щодо того, яким чином акаунт Державного департаменту США був "залучений до дезінформації...Ще більше вражає те, що ФБР чи то з недбалості, чи то навмисно передало запит СБУ на видалення офіційного урядового акаунта США до Meta", - сказано у звіті.
Також зазначається, що ФБР і СБУ неодноразово вимагали видалити або призупинити роботу справжніх акаунтів, які висловлюють однозначно проукраїнські погляди, а також тих, хто висловлює опозицію до президента Росії Володимира Путіна."
Джерело:
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СБУ таке СБУ ... вимагало блокувати аккаунти тих, хто критикув ху@ла і найвеличнішого лідора Валодю Зєлєнского?
Чим, ці призначенці, відрізняються від агентів московитів *****: сівковичів+мертвечуків+деркачів+шуфричів+кулінічів+баїв+мехед+баканових+ та їх ставлеників, що зрадили та утікли з України!!
Частина їх, так і сидить у ВРУ… та ЦОВВ і ОВА!!
Вибачатися привладні, перед ФБР не будуть, за те, що так нагадили їм…
Можливо Стефанчук + Зеленський + Шмигаль, вибачиться перед Конгресом США! Щоб потім запитати у Конгресу, чому ми не в НАТО….
Мабуть, тому, що Пристайко правий!!
Янелоху боневтікачу зрозуміло, що він нагадив… Чекаємо 4 рік інвесторів з Оману….
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!!
Але може бути і якийсь «симпатик» ворога або навпаки «співчуваючий» нам, якого використали.
Агенти ФСБ, інтегровані до СБУ. СБУ, яка безконтрольно передавала дані до ФБР. ФБР, яка перенаправляла прохання про блокування у соцмережі.
І коли ви пишете про тіньовий бан, то згадуйте цей скриншот.
І коли ви пишете за необґрунтовані бани, то згадуйте цей скриншот.
І коли ви пишете про раптові видалення облікових записів, то згадуйте цей скриншот.
Мій обліковий запис, наприклад, у перманентному та незрозумілому тіньовому бані вже багато місяців. Но то робочий момент. Є набагато більша проблема - спочатку СБУ підставляє під удар ФБР, а потім наша влада питає "чому нас не запрошують в НАТО".
ТОМУ ЩО!
Цікаво, чому ж досі немає жодного невдоволення чи хоча б якоїсь реакції щоб сахраніть літсо в українському парламенті через співпрацю фсб й СБУ?
СБУ БЛОКУВАЛА СОЦМЕРЕЖІ
Це правда: ФБР за запитом СБУ давало вказівки власникам соцмереж видаляти і блокувати аккаунти користувачів, яких СБУ називало «поширювачами російської дезінформації». Комітет з питань правосуддя та Спеціальний підкомітет з питань озброєння уряду США подали проміжний звіт, який для американського суспільства виглядає справжньою сенсацією.
Преса раніше писала, що реально компанії «Мета» (власник ФБ та Інстаграм) та компанія «Альфабет» (власник Ютуб і Гугл) за вказівками ФБР увалили блоки акаунтів низки цілком проукраїнських блогерів, уся провина яких полягала в тому, що вони були опозиційні до нинішньої української влади. Але це не все. Список ФБР на блокування та обмеження акантів містив адреси низки профілів громадян США. А це вже прямий наїзд на слободу слова в Штатах. А ще у списку містився акаунт… російськомовного розділу Держдепу США.
Які це може мати наслідки? Пригадайте «Вотергейт», коли відкрилося що спецслужби США прослуховують своїх громадян. Пригадайте імпічмент Трампа, де Зеленський був безпосереднім учасником - аж до порушення проти Байдена кримінальної справи. Щойно американське суспільство дізналося, що ФБР обмежувало свободу слова громадян США за вимогою спецслужб України.
І в цій історії є окрема вишенька. Бо не забуваймо, в той час коли СБУ передавала ФБР оті списки на блокування, керував «безпекою» старлей Баканов - особистий друг дитинства і діловий партнер Зеленського. Баканова нардеп Лерос звинуватив в організації відмивання грошей для компаній Зеленського, в часи коли той був продюсером телеканалу олігарха і голови СБУ Хорошковського.
А в самому СБУ тоді на топовій посаді сидів Олег Кулініч, призначений Зеленським за подачею того таки Баканова, і який на Баканова мав неймовірний вплив. Кулініч наразі сидить за звинуваченням у роботі на спецслужби Росії. Кулініч був затриманий 16 липня 2022 р. Звільнення Баканова з голови СБУ мало прямий зв'язок зі справою Кулініча. І не тільки з його справою.
Мені не дає спокою одна думка. Ми бачили «справу вагнерівців», яку влада намагалася зам'яти за всяку ціну. На самому початку скандалу було повідомлено про участь в операції по вагнерівцям представників ЦРУ, при чому Бутусов в одному з перших своїх повідомлень написав що американці не стільки допомагали затримати вагнерівців, скільки перевіряли по яких каналах інформація про вагнерівців буде злита Москві. Далі тема участі американців була виведена за лаштунки. Про неї практично не писали.
Буде дуже цікаво, якщо з'ясується що СБУ потрапила прямісінько у пастку ФБР, яку до біса цікавило - які профілі зажадає заблокувати українська сторона, і хто докласти руку до складання списків? Версія, що Кулініч був затриманий (співробітниками СБУ, до речі) з подачі американців, ходила від дня його затримання. Можливо?..
Але це все, звісно, не більше ніж припущення. Правда така. Що там і як було - розбереться слідство. А наразі факт, що Спецслужби України, керовані тоді другом дитинства ЗЕ, втягнули Україну в грандіозний скандал, наслідки якого для нашої країни можуть мати трагічний характер