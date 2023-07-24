ФБР по запросам СБУ давало указания соцсетям об удалении аккаунтов и цензуре высказываний в Интернете, - отчет Комитета США

Американское ФБР сотрудничало с украинской СБУ в целях цензуры высказываний пользователей в сети Интернет. На основе запросов СБУ Федеральное бюро расследований давало указания соцсетям по удалению аккаунтов.

Об этом свидетельствует промежуточный отчет Комитета по правосудию и Специального подкомитета по вопросам вооружения федерального правительства, который располагает Цензор.НЕТ.

Предлагаем Вашему вниманию также переведенный на украинский язык отчет.

В документах говорится, что 15 февраля 2023 года в рамках расследования роли федерального правительства в цензуре законных высказываний в социальных сетях Комитет по вопросам правосудия (далее - Комитет) направил повестку в суд компании Meta, материнской компании Facebook и Instagram, а также Alphabet, материнской компании Google и YouTube. Документы, полученные в ответ на эти повестки, показали, что Федеральное бюро расследований (ФБР) от имени украинской разведки требовало – а в некоторых случаях давало указания крупнейшим мировым социальным сетям цензурировать высказываемых в Интернете американцев.

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"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Служба безопасности Украины стремилась выявить и помешать возможным операциям российского влияния в социальных сетях. СБУ привлекла ФБР для поддержки этих усилий, передав Бюро списки аккаунтов в социальных сетях, якобы "распространявших российскую дезинформацию". ФБР в свою очередь регулярно передавало эти списки соответствующим социальным сетям, которые распространяли эту информацию внутри компании среди своих сотрудников, ответственных за модерацию контента и соблюдение правил", - говорится в документе.

Анализ этих "дезинформационных" реестров, проведенный Комитетом, показал, что ФБР по просьбе СБУ обозначило для социальных сетей аутентичные аккаунты американцев, в том числе верифицированный аккаунт Государственного департамента США и аккаунты американских журналистов.

Так, 2 марта агент Кобзанец направил электронное письмо с темой "дополнительные аккаунты, полученные от СБУ, которые, как считают, причастны к дезинформации".

"В этот список попал аккаунт @usaporusski, являющийся официальным, проверенным, русскоязычным аккаунтом Государственного департамента США. Ни ФБР, ни СБУ не предоставили объяснений относительно того, каким образом аккаунт Государственного департамента США был "привлечен к дезинформации". Еще больше поражает то, что ФБР то ли по халатности, то ли намеренно передало запрос СБУ на удаление официального правительственного аккаунта США в Meta", - говорится в отчете.

Также отмечается, что ФБР и СБУ неоднократно требовали удалить или приостановить работу настоящих аккаунтов, выражающих однозначно проукраинские взгляды, а также высказывающих оппозицию президенту России Владимиру Путину.

"Недавние сообщения показали, что ФБР также расширило возможности СБУ по цензуре пользователей в Твиттере", - говорится в отчете.

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Комитет по правосудию США также добавляет, что участие ФБР в цензурных мероприятиях СБУ на американских платформах социальных сетей продолжалось даже после того, как представитель Twitter Йоэл Рот предупредил ФБР об американских аккаунтах в списках СБУ, а запросы продолжали поступать по меньшей мере до 11 мая 2022 года.

11 мая агент Кобзанец передал "несколько запросов из Украины с перечнем аккаунтов, подозреваемых в распространении дезинформации" в Meta. Среди этих запросов было письмо от СБУ с перечнем разных групп в Facebook, которые, по мнению СБУ, используются, среди прочего, для продвижения "разъединения политических сил и украинского общества в целом". В письме говорилось: "Просим вас заблокировать эти страницы в Facebook, а также аккаунты, с которых они администрируются".

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"Понятно, что участие ФБР в цензурной деятельности СБУ было добровольным и сознательным выбором ФБР, в который были привлечены по меньшей мере семь агентов со всего Бюро", - уточнено в отчете.

По информации из открытых источников, Комитет США делает выводы, что сотрудничество ФБР с СБУ продолжается. 25 апреля 2023 агент Кобзанец выступил на панельной дискуссии в Сан-Франциско вместе с сотрудником СБУ Ильей Витюком, в аудитории которой присутствовал агент Чан. В ходе дискуссии Витюк назвал ФБР "главным партнером" СБУ.

По состоянию на момент подготовки отчета ФБР не сделало никаких публичных заявлений о своей работе с СБУ по удалению американской "дезинформации" в социальных сетях, а также не обнародовало никаких заявлений, которые признавали бы его роль в выполнении иностранных запросов по цензуре высказываний на внутреннем уровне.