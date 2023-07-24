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У оккупантов формируется понимание, что Крым - это уже не тыл, - ГУР

крим,детонація

Постоянные взрывы во временно оккупированном Крыму открывают оккупантам глаза, что это уже не тыл. Те из них, кто мог, уже вывезли свои семьи с полуострова.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Утро в Крыму уже традиционно для оккупантов адское и с огоньком. И безусловно настроения среди личного состава и оккупационной администрации от этих событий не улучшается", - сказал он.

По словам Юсова, многие из оккупантов и гауляйтеров уже вывезли свои семьи, а те, кто не сделали этого, "не сделали, потому что им не позволяют".

"Но в принципе у врага формируется понимание, что Крым это не тыл, это опасная территория. В принципе, правильное понимание, в их силах пока как можно скорее покинуть полуостров", - добавил он.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 24 июля в оккупированном Крыму слышали взрывы. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. После этого оккупационные власти решили приостановить движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь.

Крым (26372) разведка (4170) дроны (3862)


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Топ комментарии
+7
Як би Чьонгар не розмінували то вже півтора року б не відчували що то тил. Л
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24.07.2023 12:37
+4
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24.07.2023 12:45
+2
"Про це в ефірі телемарафону"... особисто мені вже після цієї цитати далі читати стає огидно. Якого це "ля" Головне управління розвідки щось коментує, коли такої необхідності не має, та ще в студіях телеканалів? У мене уявлення про розвідку типу про них взагалі мають знати тільки те, що вони є. У кацапа як тільки думка промайне про наш ГУР він має починати обсиратися і обертатися навколо. А тут кожен день як не "бойовий" буданов так якийсь заступник чи заступник заступника викладає висєр про те, що ось-ось "двє-трі нєдєлі...", "ракєти уже заканчіваются, а ета стратєгічєскій запас...", "крим в має асвабадім..."...
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24.07.2023 12:46
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Як би Чьонгар не розмінували то вже півтора року б не відчували що то тил. Л
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24.07.2023 12:37 Ответить
Адміністрація в окопах не сидітиме. Ті, хто в окопах сидять, звідти нікуди не подінуться. Так що пофіг на МПС.
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24.07.2023 12:38 Ответить
А що там по Сватівському напряму

Про зелений DeepState мовчить наче води у рота набрали і банять за запитання
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24.07.2023 12:39 Ответить
Прокурор Поклонская уже выпала с окна или в сибири яйца откладывает?
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24.07.2023 12:40 Ответить
морозит
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24.07.2023 14:41 Ответить
- А можна якось НЕ "формувати розуміння", а просто В'ЄПАТИ ПО ПОВНІЙ?!
- Ні, не можна! Тоді ми би не змогли купувати яхти та вілли на курортах.
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24.07.2023 12:42 Ответить
Саме це і роблять, вебують по повній. Склади з БК горять і детонують. А зрадоботик все незадоволені
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24.07.2023 13:14 Ответить
Ну-да, ну-да!
Два маленьких дрона на Крим, плюс два маленьких дрона на Москву за МІСЯЦЬ - то, ВЯЛИКА ПЕРЕМОГА!
А 20 дронів за одну ніч на Одесу, то ФІГНЯ....
Два нових завода дронів у підсанкційної Рашці за рік, то - ФІГНЯ.
А 33 мільярди витраченні Резніковим у НІКУДИ, то - ВЯЛИКА ПЕРЕМОГА!
33 мільярди вкрасти, то ГЕРОЙСТВО.
А спитати про ці 33 мільярди - ЗРАДА-ЗРАДА та рашистське ІПСО!
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24.07.2023 14:27 Ответить
Де Ви дебіли беретесь. Два маленькі дрони на Крим і мінус два великі склади БК. Дрони на Москву, чисто психологічна атака і прощупування слабких місць.

Ніхто не казав йолопе що дрони на Одесу це фігня.

Ні, не фігня. Просто потрібно розуміти що а) Росія ще мае як обходити санкції і ці діри дуже важко заткнути.
б) шахеди дрони примітивні, на рівні кружка авіамоделювання. Щоб збудувати заводи для їх випуску ніякі санкції не завадять. Там все по мінімуму.

33 мільярди ні не фігня.
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24.07.2023 14:36 Ответить
Таке ж саме питання:
Де Ви дебіли беретесь?!!
Цих складів у Криму СОТНІ! Залізниця по Кримському мосту працює цілодобово - везе СОТНІ ТИСЯЧ тон БК.
"Психологічна атака" - і де наслідки? Покажи.
В нас-то "психологічна атака" тіпу "не працює"? А у них - працює?
"Прощупування слабких місць" - ти серьйозно? Раз на місяць?
Десять раз ППО перевезуть з місця на місце за цій місяць.
Подивись хоч як Рашка "прощупує слабкі місця": 3-4 дня підряд атаки з різних напрямків, різними засобами.
"шахеди дрони примітивні" - то, чому Шмигаль досі НЕ ПОБУДУВАВ ЗАВОД ШАХЕДІВ?
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24.07.2023 14:47 Ответить
Геній міслі.
По перше не треба писати прописом, це рівень істеричного бидла. По друге, сотні, не сотні. Але початок покладений.

Та що ти кажеш. Америку відкрив, то що взагалі можна лапки вгору. Адже везуть СОТНЯМИ.

Ну як тобі показати, істерики z-публіки, повне мокання в гівно тих хто забезпечує роботу московського пво.

Питання до ГШ.

З дахів познімають?

Рашка б'є куди захоче. Тому так.

От і спитай у Шмигаля.
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24.07.2023 22:06 Ответить
Бєгі, дядь Мітя, бєгі! 😉😂
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24.07.2023 12:45 Ответить
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24.07.2023 12:45 Ответить
русня валить у Крим на відпочинок через всі щілини і особливо не переживають, що в ГУРі думають про цю нагоду.
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24.07.2023 12:45 Ответить
треба зменшувати кількість щілин і частіше зустрічати туристів салютами .
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24.07.2023 12:53 Ответить
"Про це в ефірі телемарафону"... особисто мені вже після цієї цитати далі читати стає огидно. Якого це "ля" Головне управління розвідки щось коментує, коли такої необхідності не має, та ще в студіях телеканалів? У мене уявлення про розвідку типу про них взагалі мають знати тільки те, що вони є. У кацапа як тільки думка промайне про наш ГУР він має починати обсиратися і обертатися навколо. А тут кожен день як не "бойовий" буданов так якийсь заступник чи заступник заступника викладає висєр про те, що ось-ось "двє-трі нєдєлі...", "ракєти уже заканчіваются, а ета стратєгічєскій запас...", "крим в має асвабадім..."...
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24.07.2023 12:46 Ответить
Не дивлюсь і дивитись не збираюсь цей грьобаний телемарафон ,
який нам обходиться в мілліони гривень 😡
Зеля , пля .... де опозиційні канали ??
Що слабо послухати правду про себе найвеличнішого і слуг уродів ?
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24.07.2023 12:54 Ответить
У мене вже давно сформувалось розуміння що керівник ГУР МО явно нена своєму місці.
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24.07.2023 12:55 Ответить
Хм...це не тил,це ловушка для лишньохромосомних...
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24.07.2023 13:06 Ответить
У Буданова, казки розповідати краще виходили, щось давно не видно, мабуть вже в крим заходить...
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24.07.2023 13:24 Ответить
Кацапи побачили, що Україна бити по кораблям не спроможна. Ось вони і ШАСТАЮТЬ. Шастають та Калібри відправляють куди треба. Ось вам і Мааааааааасква, що втопилась.
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24.07.2023 15:22 Ответить
 
 