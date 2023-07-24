У оккупантов формируется понимание, что Крым - это уже не тыл, - ГУР

Постоянные взрывы во временно оккупированном Крыму открывают оккупантам глаза, что это уже не тыл. Те из них, кто мог, уже вывезли свои семьи с полуострова.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Утро в Крыму уже традиционно для оккупантов адское и с огоньком. И безусловно настроения среди личного состава и оккупационной администрации от этих событий не улучшается", - сказал он.

По словам Юсова, многие из оккупантов и гауляйтеров уже вывезли свои семьи, а те, кто не сделали этого, "не сделали, потому что им не позволяют".

"Но в принципе у врага формируется понимание, что Крым это не тыл, это опасная территория. В принципе, правильное понимание, в их силах пока как можно скорее покинуть полуостров", - добавил он.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 24 июля в оккупированном Крыму слышали взрывы. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. После этого оккупационные власти решили приостановить движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь.