У оккупантов формируется понимание, что Крым - это уже не тыл, - ГУР
Постоянные взрывы во временно оккупированном Крыму открывают оккупантам глаза, что это уже не тыл. Те из них, кто мог, уже вывезли свои семьи с полуострова.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Утро в Крыму уже традиционно для оккупантов адское и с огоньком. И безусловно настроения среди личного состава и оккупационной администрации от этих событий не улучшается", - сказал он.
По словам Юсова, многие из оккупантов и гауляйтеров уже вывезли свои семьи, а те, кто не сделали этого, "не сделали, потому что им не позволяют".
"Но в принципе у врага формируется понимание, что Крым это не тыл, это опасная территория. В принципе, правильное понимание, в их силах пока как можно скорее покинуть полуостров", - добавил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 24 июля в оккупированном Крыму слышали взрывы. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. После этого оккупационные власти решили приостановить движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь.
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Про зелений DeepState мовчить наче води у рота набрали і банять за запитання
- Ні, не можна! Тоді ми би не змогли купувати яхти та вілли на курортах.
Два маленьких дрона на Крим, плюс два маленьких дрона на Москву за МІСЯЦЬ - то, ВЯЛИКА ПЕРЕМОГА!
А 20 дронів за одну ніч на Одесу, то ФІГНЯ....
Два нових завода дронів у підсанкційної Рашці за рік, то - ФІГНЯ.
А 33 мільярди витраченні Резніковим у НІКУДИ, то - ВЯЛИКА ПЕРЕМОГА!
33 мільярди вкрасти, то ГЕРОЙСТВО.
А спитати про ці 33 мільярди - ЗРАДА-ЗРАДА та рашистське ІПСО!
Ніхто не казав йолопе що дрони на Одесу це фігня.
Ні, не фігня. Просто потрібно розуміти що а) Росія ще мае як обходити санкції і ці діри дуже важко заткнути.
б) шахеди дрони примітивні, на рівні кружка авіамоделювання. Щоб збудувати заводи для їх випуску ніякі санкції не завадять. Там все по мінімуму.
33 мільярди ні не фігня.
Де Ви дебіли беретесь?!!
Цих складів у Криму СОТНІ! Залізниця по Кримському мосту працює цілодобово - везе СОТНІ ТИСЯЧ тон БК.
"Психологічна атака" - і де наслідки? Покажи.
В нас-то "психологічна атака" тіпу "не працює"? А у них - працює?
"Прощупування слабких місць" - ти серьйозно? Раз на місяць?
Десять раз ППО перевезуть з місця на місце за цій місяць.
Подивись хоч як Рашка "прощупує слабкі місця": 3-4 дня підряд атаки з різних напрямків, різними засобами.
"шахеди дрони примітивні" - то, чому Шмигаль досі НЕ ПОБУДУВАВ ЗАВОД ШАХЕДІВ?
По перше не треба писати прописом, це рівень істеричного бидла. По друге, сотні, не сотні. Але початок покладений.
Та що ти кажеш. Америку відкрив, то що взагалі можна лапки вгору. Адже везуть СОТНЯМИ.
Ну як тобі показати, істерики z-публіки, повне мокання в гівно тих хто забезпечує роботу московського пво.
Питання до ГШ.
З дахів познімають?
Рашка б'є куди захоче. Тому так.
От і спитай у Шмигаля.
який нам обходиться в мілліони гривень 😡
Зеля , пля .... де опозиційні канали ??
Що слабо послухати правду про себе найвеличнішого і слуг уродів ?