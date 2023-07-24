Более 5 лет: Путин подписал закон о повышении предельного возраста российских военных в запасе

Президент России Владимир Путин повысил на пять лет предельный возраст находящихся в запасе и в мобилизационном резерве россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

Согласно документу, увеличивается предельный возраст граждан, которые находятся в запасе и в мобилизационном резерве.

Так, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго – с 45 до 50 лет, третьего – с 50 до 55 лет. Для имеющихся воинских званий старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличивается до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет.

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Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Отмечается, что нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Однако до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого находящиеся в запасе граждане будут переводиться в отставку поэтапно.

Закон также предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства в возрасте до 52 лет. Это также касается тех, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

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