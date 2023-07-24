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Более 5 лет: Путин подписал закон о повышении предельного возраста российских военных в запасе

рф,мобілізація

Президент России Владимир Путин повысил на пять лет предельный возраст находящихся в запасе и в мобилизационном резерве россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

Согласно документу, увеличивается предельный возраст граждан, которые находятся в запасе и в мобилизационном резерве.

Так, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго – с 45 до 50 лет, третьего – с 50 до 55 лет. Для имеющихся воинских званий старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличивается до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет.

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Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Отмечается, что нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Однако до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого находящиеся в запасе граждане будут переводиться в отставку поэтапно.

Закон также предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства в возрасте до 52 лет. Это также касается тех, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

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армия РФ (19106) путин владимир (31219) мобилизация (2746)


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Топ комментарии
+14
Дєди - воювати!
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24.07.2023 13:09
+14
Усі "рассєяне"страшно горять бажанням "ваевать с хахлами" а закон про вікове обмеження цього не дозволяє!
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24.07.2023 13:11
+10
На убой идут одни старики...
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24.07.2023 13:17
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А що таке?
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24.07.2023 13:07 Ответить
Усі "рассєяне"страшно горять бажанням "ваевать с хахлами" а закон про вікове обмеження цього не дозволяє!
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24.07.2023 13:11 Ответить
на рабссее мясо заканчивается. Половозрелые самцы или откупились и ******** куда попало. Бараны кабыдырова готовы только грабить и в заградотрядах стоять. Чмобики заканчиваются за одну-две атаки, или удара нашей артой. Последний резев путлера: пенсы!!! Бинго, и дыру на фронте на полдня закрыть можно и бюджет на пенсии не тратить. Всенародную ненависть к украинцам он привил, а вот любовь рабссиян к своей помойке он так и не привил. Да он и сам эту помойку ненавидит и пытается от нее же спрятаться в бесчисленных подземельях.
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24.07.2023 13:19 Ответить
Дєди - воювати!
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24.07.2023 13:09 Ответить
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24.07.2023 13:10 Ответить
Киргізи скінчились...
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24.07.2023 13:11 Ответить
На россии много всяких нациий не только киргизы. Там и украинцев хватает которые воюют. У них мозги промыти уже не соображают или боятся. Но сейчас уже начали многие думать своей головой , а не телевизором. После побед Украины. Все будет УКРАИНА ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.07.2023 13:34 Ответить
Вам как потомкам Чингизидов, давно уже пора вернуть себе мацковский улус, рассказать московитам кто у них хозяева, тянете все чего то...
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24.07.2023 13:40 Ответить
Це досить гарна новина, міг і мобілізацію обявити.
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24.07.2023 13:15 Ответить
як це непрактично, закони переписювати, треба підвищити до "квитка кобзона"
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24.07.2023 13:17 Ответить
На убой идут одни старики...
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24.07.2023 13:17 Ответить
Вернее-на убой идут и старики.
Недалек тот час,когда сюда добавятся и дети.
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24.07.2023 14:05 Ответить
Чего уж мелочиться. Вытащите с кремлевской стены маршалов и в окопы. Хай прах струсят.
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24.07.2023 13:18 Ответить
гадаю, таке подовження віку має причину що основна маса добровольців це совки віком 50+ що залишились за бортом життям , мають кредити з іпотеками, баб з дітьми от і вимушині записуватись до лав щоб заробити копійчину власним життям і здоров'ям
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24.07.2023 13:18 Ответить
Це означає лише одне - рузька молодь не хоче йти на війну.
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24.07.2023 13:20 Ответить
5 р. - це несериозно -- до гробовоі доски
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24.07.2023 13:25 Ответить
до такого возраста не доживают
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24.07.2023 13:26 Ответить
Кремлівське лайно-фюрер готується до загальної мобілізації і тотальної війни. Робить усе по підручниках німецького фюрера.
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24.07.2023 13:28 Ответить
Доречі, у них з мобілізацією такого трешу немає, як у нас. Воєнкоми на вулицях не б'ють, не стріляють. В чому таємниця успіху?

У русні є додаток "госуслугі" з заявленою кількістю користувачів 70 мільйонів (приблизно половина населення). І повістку можна вручити через цей мобільний додаток.
https://www.youtube.com/watch?v=G-go9V5h9ZQ Повестки через "Госуслуги": что это значит и кому закроют выезд за рубеж? DW Новости (11.04.2023)
За неявку в военкомат запретят выезд за пределы страны, говорится в поправках о совершенствовании системы воинского учета в РФ. Как следует из документа, повестку больше не обязательно вручать лично в руки. По сути, получается, достаточно того, чтобы повестку подписал военком. А отправить ее можно самыми разными способами, например, в электронном виде через портал "Госуслуги".
https://aif.ru/society/army/chto_delat_esli_ne_uvidel_elektronnuyu_povestku_na_gosuslugah Что делать, если не увидел электронную повестку на «Госуслугах»?
Что будет, если проигнорировать повестку на «Госуслугах»?
«Человек не обязан каждый день заходить на "Госуслуги"», - сказал в интервью life.ru депутат нижней палаты Андрей Луговой. Вместе с тем политик подчеркнул, что это проблемы гражданина, если при наличии личного кабинета на портале и информации о том, какие юридически важные сообщения могут туда поступить, он на них не реагирует. Законопроект предполагает, что в течение суток после получения повестки гражданину придет предупреждение о необходимости явиться в военкомат, иначе по прошествии 20 дней к нему применят обеспечительные меры в виде:
запрета на регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
приостановки регистрационных действий с недвижимостью;
ограничения права управления автомобилем или другим транспортом;
запрета на регистрацию транспортных средств;
отказа в получении заемных средств в банке.
Решение о применении таких мер также придет в личный кабинет, а отменят его в течение суток после того, как военнообязанный явится по повестке.
Пікантність ситуації також полягає в тому, що https://rtvi.com/news/gosuslugi-otklyuchili-funkcziyu-udaleniya-uchetnoj-zapisi/ «Госуслуги» отключили функцию удаления учетной записи . Зареєструвався - ні шагу назад.

Ось так, просто і красиво. Ніяких екшнів на вулицях міст. Просто відправляють повідомлення на телефон, а якщо не реагуєш, перекривають кисень. Все, м'ясо йде до бійні саме.
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24.07.2023 13:29 Ответить
У кацапів набагато більше добровольців. Як би не сміялися з них, платять непогано і пільги різні. Плюс реклама усього цього повсюди! У нас щось подібне є?
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24.07.2023 14:19 Ответить
Це не добровольці. Добровольці закінчились минулого літа разом з "добровольчєскімі батальонамі". Це "заробітчанє". Мачіть хахлов - це робота така, бо іншої немає або на іншу не беруть (хворий, дурний, після зони).
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24.07.2023 14:21 Ответить
Називати можна як завгідно, але зідкілясь ті сотні тисяч кадрових військ беруться за формальної відсутності мобілізації.
Де наші такі "заробітчани"? А з ТЦКшників можна вже не одну бригаду сформувати. З чого б це?
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24.07.2023 14:36 Ответить
Нас в чотири рази менше.
У русні все грамотніше: вручення повістки в додатку "госуслугі" прирівнюється до особистого. Не прийдеш - скасують угоди з нерухомості, водійські, вимкнуть банківські картки. Тому все відбувається тихо, призов йде кожного дня.
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24.07.2023 14:41 Ответить
У німців минулої війни побутував термін "клістирний батальйон"
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24.07.2023 13:35 Ответить
"В бой ідут адні старікі"
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24.07.2023 13:40 Ответить
Після 2014-го щось подібне було зроблено і у нас, щоправда - переважно для того, аби повернути до армії "дідів", які благополучно жирували на військовій пенсії, а після 2022-го - це звичайна мобілізаційна потреба... В росії ж - це аналог повернених у "стрій" Т-55, оскільки чогось "новішого" майже не залишилося.
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24.07.2023 13:48 Ответить
Шо, з мясом стало туго?
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24.07.2023 13:57 Ответить
А у нас? Повістки носять до 60 років наліво і направо! Насміхатись якось недоречно...
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24.07.2023 14:01 Ответить
В нас війна...
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24.07.2023 14:28 Ответить
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24.07.2023 14:13 Ответить
Быдло выглядит крайне угрюмо. Не хотят быть удобрением 🤣
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24.07.2023 14:32 Ответить
Холопы начали что то мычать, но как и раньше идут как бараны на убой.
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24.07.2023 15:11 Ответить
 
 