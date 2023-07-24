Более 5 лет: Путин подписал закон о повышении предельного возраста российских военных в запасе
Президент России Владимир Путин повысил на пять лет предельный возраст находящихся в запасе и в мобилизационном резерве россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.
Согласно документу, увеличивается предельный возраст граждан, которые находятся в запасе и в мобилизационном резерве.
Так, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго – с 45 до 50 лет, третьего – с 50 до 55 лет. Для имеющихся воинских званий старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличивается до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет.
Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.
Отмечается, что нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Однако до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого находящиеся в запасе граждане будут переводиться в отставку поэтапно.
Закон также предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства в возрасте до 52 лет. Это также касается тех, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.
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Недалек тот час,когда сюда добавятся и дети.
У русні є додаток "госуслугі" з заявленою кількістю користувачів 70 мільйонів (приблизно половина населення). І повістку можна вручити через цей мобільний додаток.
https://www.youtube.com/watch?v=G-go9V5h9ZQ Повестки через "Госуслуги": что это значит и кому закроют выезд за рубеж? DW Новости (11.04.2023)
За неявку в военкомат запретят выезд за пределы страны, говорится в поправках о совершенствовании системы воинского учета в РФ. Как следует из документа, повестку больше не обязательно вручать лично в руки. По сути, получается, достаточно того, чтобы повестку подписал военком. А отправить ее можно самыми разными способами, например, в электронном виде через портал "Госуслуги".
https://aif.ru/society/army/chto_delat_esli_ne_uvidel_elektronnuyu_povestku_na_gosuslugah Что делать, если не увидел электронную повестку на «Госуслугах»?
Что будет, если проигнорировать повестку на «Госуслугах»?
«Человек не обязан каждый день заходить на "Госуслуги"», - сказал в интервью life.ru депутат нижней палаты Андрей Луговой. Вместе с тем политик подчеркнул, что это проблемы гражданина, если при наличии личного кабинета на портале и информации о том, какие юридически важные сообщения могут туда поступить, он на них не реагирует. Законопроект предполагает, что в течение суток после получения повестки гражданину придет предупреждение о необходимости явиться в военкомат, иначе по прошествии 20 дней к нему применят обеспечительные меры в виде:
запрета на регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
приостановки регистрационных действий с недвижимостью;
ограничения права управления автомобилем или другим транспортом;
запрета на регистрацию транспортных средств;
отказа в получении заемных средств в банке.
Решение о применении таких мер также придет в личный кабинет, а отменят его в течение суток после того, как военнообязанный явится по повестке.
Пікантність ситуації також полягає в тому, що https://rtvi.com/news/gosuslugi-otklyuchili-funkcziyu-udaleniya-uchetnoj-zapisi/ «Госуслуги» отключили функцию удаления учетной записи . Зареєструвався - ні шагу назад.
Ось так, просто і красиво. Ніяких екшнів на вулицях міст. Просто відправляють повідомлення на телефон, а якщо не реагуєш, перекривають кисень. Все, м'ясо йде до бійні саме.
Де наші такі "заробітчани"? А з ТЦКшників можна вже не одну бригаду сформувати. З чого б це?
У русні все грамотніше: вручення повістки в додатку "госуслугі" прирівнюється до особистого. Не прийдеш - скасують угоди з нерухомості, водійські, вимкнуть банківські картки. Тому все відбувається тихо, призов йде кожного дня.