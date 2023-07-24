Все беспилотники, атаковавшие Москву утром, нейтрализованы, качество работы ПВО должны оценивать эксперты, - Песков

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Все сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. Что касается работы ПВО и обеспечения ее более интенсивной работы – это вопрос министерства обороны", - отметил Песков.

Как сообщал Цензор.НЕТ, около 4 утра 24 июля в Москве раздались взрывы. Столичные власти заявили о двух беспилотниках, которые атаковали нежилые дома. Одно из них находится недалеко от комплекса зданий минобороны России, второй беспилотный летательный аппарат попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.

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