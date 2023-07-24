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Все беспилотники, атаковавшие Москву утром, нейтрализованы, качество работы ПВО должны оценивать эксперты, - Песков

москва

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Все сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. Что касается работы ПВО и обеспечения ее более интенсивной работы – это вопрос министерства обороны", - отметил Песков.

Как сообщал Цензор.НЕТ, около 4 утра 24 июля в Москве раздались взрывы. Столичные власти заявили о двух беспилотниках, которые атаковали нежилые дома. Одно из них находится недалеко от комплекса зданий минобороны России, второй беспилотный летательный аппарат попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.

Читайте: Москву ночью атаковали беспилотники

беспилотник (3559) москва (3072) дроны (3862)


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Топ комментарии
+22
Нейтралізувались об будівлю? Норм ящитаю
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24.07.2023 13:43
+13
вони ними БПЛА збивають бо певео у них диряве......
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24.07.2023 13:45
+12
Всі безпилотники нейтралізовани будівлями.
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24.07.2023 13:47
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Нейтралізувались об будівлю? Норм ящитаю
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24.07.2023 13:43 Ответить
вони ними БПЛА збивають бо певео у них диряве......
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24.07.2023 13:45 Ответить
чекаю, коли кремлівські звёзди стануть виступати в ролі нейтралізаторів...
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24.07.2023 13:55 Ответить
Експерти з ремонту, тобто таджики.
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24.07.2023 13:45 Ответить
"Нейтралізацією" задиволені.
І хто це робить?! Айяйяй!
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24.07.2023 13:45 Ответить
На заводе лихачова есть проект машины новой
и єскиз есть и макет, а машины новой нет
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24.07.2023 13:45 Ответить
Всі безпилотники нейтралізовани будівлями.
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24.07.2023 13:47 Ответить
Как урезонить кацапского разбойника???Ведь эти твари наверняка сейчас откроют тему "тактического ядерного оружия".Так вот нужно в ответ просто засеять мацкву радиоактивными отходами с помощью безпилотников,один десяток килограмм решит проблему этой раковой опухоли на теле Земли.Готовить нужно уже и сеййчас,пусть су.ки разлагатся живьем,в случае применения ими ТяО.
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24.07.2023 13:48 Ответить
ты идиот кацапский или просто тупой провкатор? а если они будут делать?
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24.07.2023 13:51 Ответить
А шо йому ще свистіти?
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24.07.2023 13:54 Ответить
нєсті пургу
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24.07.2023 13:59 Ответить
слава богу, а то ми вже почали хвилюватися...,
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24.07.2023 13:57 Ответить
Якість цієї фсбешної провокації нижче плінтуса.
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24.07.2023 13:57 Ответить
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24.07.2023 14:03 Ответить
В результате взрывов на складе боеприпасов в Крыму 24 июля была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми российские войска несколько дней обстреливают Одессу и Николаев.
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24.07.2023 14:13 Ответить
а теперь давай Х22
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24.07.2023 14:14 Ответить
Я так розумію, що саме ці безпілотники вже не полетять? 😮 Ах, який жаль! І будівлі теж нейтралізовані?
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24.07.2023 14:15 Ответить
Режим Путина не может контролировать небо, это будет продолжаться, - ГУР об атаке БПЛА по Москве
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24.07.2023 14:19 Ответить
Тi беспілотники то як укуси бжол
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24.07.2023 14:40 Ответить
Якби ведмідь не боявся бджіл - він би жодної пасіки не оминув. І в людини не було меду!😁
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24.07.2023 14:46 Ответить
особенно сегодня в крыму
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24.07.2023 14:59 Ответить
Партизани в Калужській області збудували виробництво дронів ? А може в Брянській ?
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24.07.2023 14:54 Ответить
Мацковське ппо спрацювало на випередження, дрони були знищені ще на стадії виробництва
Все як завжди, пес Ков працює
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24.07.2023 15:39 Ответить
 
 