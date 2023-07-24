За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 5 оккупантов, 43 квадрокоптера, 2 ББМ и хранилище с боеприпасами
Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Военно-Морских Сил ВС Украины.
"В минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 5 оккупантов, 2 боевых бронированных машин, 43 квадрокоптера и 1 хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль