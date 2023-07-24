За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 5 оккупантов, 43 квадрокоптера, 2 ББМ и хранилище с боеприпасами

Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Военно-Морских Сил ВС Украины.

"В минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 5 оккупантов, 2 боевых бронированных машин, 43 квадрокоптера и 1 хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Смотрите: Уничтожение вражеской бронемашины из ПТРК "Javelin". ВИДЕО