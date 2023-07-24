Наши воины продвинулись на Бердянском направлении от 350 м до 1,4 км. Идут ожесточенные бои за Старомайорское, - Силы обороны

На Бердянском направлении Силы обороны имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 до 1,4 километра. Продолжаются упорные бои за Старомайорское Донецкой области.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются ожесточенные бои за Старомайорское. На Мелитопольском направлении без изменений. В связи с плотным минированием наши группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию и производят огненное влияние. Остальные ударные подразделения закрепляются на рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям", - информирует он.

По словам спикера, главные усилия противник концентрирует на предотвращении пошагового продвижения украинских войск.

Оккупанты предприняли неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного Запорожской области.

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Россияне также нанесли авиаудары по окраинам Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка. Из артиллерии были обстреляны Новодарьевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка и Степное Запорожской области.