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Новости
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Наши воины продвинулись на Бердянском направлении от 350 м до 1,4 км. Идут ожесточенные бои за Старомайорское, - Силы обороны

контрнаступ

На Бердянском направлении Силы обороны имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 до 1,4 километра. Продолжаются упорные бои за Старомайорское Донецкой области.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются ожесточенные бои за Старомайорское. На Мелитопольском направлении без изменений. В связи с плотным минированием наши группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию и производят огненное влияние. Остальные ударные подразделения закрепляются на рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям", - информирует он.

По словам спикера, главные усилия противник концентрирует на предотвращении пошагового продвижения украинских войск.

Оккупанты предприняли неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного Запорожской области.

Читайте: Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

Россияне также нанесли авиаудары по окраинам Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка. Из артиллерии были обстреляны Новодарьевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

Бердянск (443) Мелитополь (613) Шершень Валерий (8)


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Топ комментарии
+24
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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24.07.2023 15:09
+13
Це село уже в зоні наполовину окупації, а значить хлопці працюють. Час не має значення, значення має результат і збереження життя захисників.
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24.07.2023 15:13
+13
Але нікому це бажання не кажіть, бо не здохне.
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24.07.2023 15:14
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Клас!МОже,перекриють Азовське Шосе.А ще я загадав Завітне Бажання
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24.07.2023 15:04 Ответить
Але нікому це бажання не кажіть, бо не здохне.
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24.07.2023 15:14 Ответить
звісно, просунулись... але коли не пешуть за який період, підкрадаються сумніви в свіжості інформації...
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24.07.2023 15:05 Ответить
Це село уже в зоні наполовину окупації, а значить хлопці працюють. Час не має значення, значення має результат і збереження життя захисників.
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24.07.2023 15:13 Ответить
Інформація, яка надходить до цивільних, зазвичай запізнюється на кілька днів. Нам не повідомляють інфу онлайн по зрозумілим причинам.
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24.07.2023 15:47 Ответить
звісно, тільки зо дня в день одне й те саме... пластінку потрібно час від часу міняти.
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24.07.2023 16:30 Ответить
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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24.07.2023 15:09 Ответить
125 км і Маріуполь, тільки перші мінні загороди пройдуть і буде Азовсталь.
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24.07.2023 15:11 Ответить
Маріуполь ЗСУ звільнять пізніше,ніж Севастополь і Керч
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24.07.2023 15:17 Ответить
Я не проти, але лінія села веде прямо на Маріуполь, з картою не поспориш
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24.07.2023 15:39 Ответить
З початку наступу, ЗСУ просунулися у цьому напрямку майже на 7 км.
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24.07.2023 15:21 Ответить
цей шершень веж б мовчав тому що при довжині 3 тис км фронту кілометр в глибину ...
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24.07.2023 15:22 Ответить
Критикам з рашки, лінія фронту це лінія фронту. А лінія вашого мерзенного існування іде до кінця. І кожний см завдовжки це новий крок до вашого забуття
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24.07.2023 15:42 Ответить
Так як ЗСУ зараз просуваються на півдні орки повинні були б просуватися в лютому 22 року. А вони йшли колонами майже без супротиву. Наші військові і влада мабуть готувалися до шашликів. Гірко і сумно.
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24.07.2023 16:45 Ответить
Наші військові і влада мабуть готувалися до шашликів.
Наша влада готувалась до зради!
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24.07.2023 20:51 Ответить
Так вона і зараз не відмовилася від ''оманських договорняків''!
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24.07.2023 22:30 Ответить
в 2020 році на метал здали 80 міних тралів.і зараз як іх не вистачае.
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24.07.2023 16:54 Ответить
800 минных тралив, 100 минных заградителей, 50 миноносцев и 10 миног переплавили на скрепки!
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25.07.2023 00:57 Ответить
 
 