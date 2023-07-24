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Новости Война
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Днем 24 июля в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги. Работала ПВО (обновлено)

суми

В Сумской области была ракетная опасность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Сумской ОВА сообщили, что в области работает ПВО", – говорится в сообщении.

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Воздушные Силы ВС Украины сообщили об отбое ракетной опасности в Сумской области.

Сумы (1074)


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ДО оголошення повітряної тривоги
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24.07.2023 15:31 Ответить
спочатку добряче гепнуло, потім, хвилин через 5, об'явили повітряну тривогу.
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24.07.2023 15:44 Ответить
 
 