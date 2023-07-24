Днем 24 июля в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги. Работала ПВО (обновлено)
В Сумской области была ракетная опасность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Сумской ОВА сообщили, что в области работает ПВО", – говорится в сообщении.
Воздушные Силы ВС Украины сообщили об отбое ракетной опасности в Сумской области.
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Оксана Фесенко #551201
показать весь комментарий24.07.2023 15:31 Ответить Мне нравится 1
cimbitep
показать весь комментарий24.07.2023 15:44 Ответить Мне нравится 0
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