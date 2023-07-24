Днем 24 июля в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги. Работала ПВО (обновлено)

В Сумской области была ракетная опасность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Сумской ОВА сообщили, что в области работает ПВО", – говорится в сообщении.

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Воздушные Силы ВС Украины сообщили об отбое ракетной опасности в Сумской области.