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На военном складе в Крыму хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян, - росСМИ

крим

Во время взрывов в Крыму 22 июля в Красногвардейском районе вспыхнул военный склад, где хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Источники издания сообщают, что на горящем в Красногвардейском районе складе хранились 3 тонны артиллерийских боеприпасов.

Склад россиян вспыхнул после атаки дрона.

Смотрите: В оккупированном Крыму детонирует склад боеприпасов. ВИДЕО

Напомним, 22 июля Цензор.НЕТ сообщал о взрывах в Крыму. Аксенов заявил о попытке налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района.

Утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

взрыв (6728) Крым (26372) склад БК (57)


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Топ комментарии
+54
Може, 3 тисячі тонн?
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24.07.2023 15:18
+23
3 тони, це й в гаражі можна сховати й ніхто не знайде...
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24.07.2023 15:21
+21
Три тоны это микроавтобус
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24.07.2023 15:20
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Навіть у нас в полку на складі зберігалося щонайменше до 1 тисячі тонн у мирний час, тому вірити у ТАКІ цифри масою однієї боєукладки САУ це плювати у власні очі!!!
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24.07.2023 16:01 Ответить
ага ,Ониксы там хранились
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24.07.2023 15:54 Ответить
А чому ні?! Десь же їх зберігають, а який склад ближче до місця пусків для ураження Одеси та Миколаєва, той що у Севастополі, чи той що ближче до Джанкоя, тим більше що це ближче й для доставки з Московії (т.з. "роССії")!
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24.07.2023 15:59 Ответить
3 килотонны.
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24.07.2023 15:54 Ответить
3 килограмма. В названии очепатка. Понедельник день тяжёлый.
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24.07.2023 15:58 Ответить
це що 65 снарядів 152мм?
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24.07.2023 15:58 Ответить
Це якась нова юмористична рубрика?
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24.07.2023 15:58 Ответить
Він просто опублікував те про що сповістили рашисти котрі сповіщали й про крейсер "Москва" який "йде до Севастополя" коли його екіпаж вже крабів пригощав!
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24.07.2023 16:03 Ответить
3 тони , це шо півсотні снарядів по 60 кг. А їбануло як на 3 тисячі тон..)))
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24.07.2023 15:59 Ответить
60 снарядов так не альбабахают
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24.07.2023 16:00 Ответить
што вы приципились 3т 3т ,это лапти дают такие новости
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24.07.2023 16:01 Ответить
Вы все неправы, там не 3 тонны, там 3 штуки лежало. Правда, взрывались эти 3 снаряда, тысяч 30 раз.
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24.07.2023 16:02 Ответить
на хрена тогда эвакуировать население и перенаправлять поезда
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24.07.2023 16:03 Ответить
Патерьнет.
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24.07.2023 16:04 Ответить
куртки замшевые - три
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24.07.2023 16:05 Ответить
Оккупанты второй раз за день перекрыли Крымский мост для автотранспорта
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24.07.2023 16:07 Ответить
https://korrespondent.net/world/4609379-shvedskyi-sud-oshtrafoval-hretu-tunberh Шведский суд оштрафовал Грету Тунберг
https://korrespondent.net/world/4609379-shvedskyi-sud-oshtrafoval-hretu-tunberh
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24.07.2023 16:09 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4609357-v-krymu-mohly-byt-unychtozheny-rossyiskye-rakety-onyks-sotssety

https://korrespondent.net/ukraine/4609357-v-krymu-mohly-byt-unychtozheny-rossyiskye-rakety-onyks-sotssety В Крыму уничтожены российские ракеты Оникс - соцсети
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24.07.2023 16:16 Ответить
3тони це:

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24.07.2023 16:36 Ответить
А где у него снаряды?
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24.07.2023 16:46 Ответить
Шойгу надо спросить.
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24.07.2023 17:09 Ответить
Поступило уточнение от прапорщика Кокошникова - 3 снаряда.
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24.07.2023 16:44 Ответить
Палють дуже не обережно !
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24.07.2023 16:50 Ответить
а че не три снаряда? 3 тонны рвали всю ночь, клоуны
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24.07.2023 17:15 Ответить
Три тисячі тонн це боєкомплект кацапів на день для усього фронту. А це на 60000-70000 пострілів менше по нам.
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24.07.2023 17:41 Ответить
Гуманітарії -- журналісти-поети-письменники фізики-математики на різних факультетах висиджували дипломи!
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24.07.2023 19:15 Ответить
Внимательно читайте олухи..
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24.07.2023 22:49 Ответить
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