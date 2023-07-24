Филатов "спикерам от власти": "Я отказался от своих зарплат, премий и надбавок. Говорю об этом публично. Откажитесь и вы"

Мэр Днепра Борис Филатов призывает чиновников отказаться от надбавок и премий, чтобы перенаправить деньги на оборону и заявляет, что сам это уже сделал.

Об этом говорится в его сообщении на фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я, городской голова Днепра Борис Филатов, заявляю, что отказался от всех своих премий и надбавок, начисленных мне после 24 февраля 2022 года. Они возвращены в бюджет территориальной громады", - пишет Филатов.

Он также заявляет, что вся его заработная плата за весь период полномасштабной агрессии, за исключением той части, которая ежемесячно выплачивается дочери погибшей во время стрельбы на Южмаше Веры Лебединец – в полном объеме перечисляется "боевой бригаде и будет передаваться ей и дальше". По словам Филатова, так будет продолжаться до завершения военного положения.

"Считаю это правильным. Особенно на фоне широкой общественной дискуссии о целевом использовании бюджетных средств и расточительстве... Поэтому это официальное заявление также является обращением к Кабинету Министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, особенно - топменеджменту "Укрзализныци" и "Нафтогазу" и др. Предлагаю приобщиться к инициативе, направив непосредственно свои заработки на нужды войска", - пишет он.

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Вместе с этим, он также обратился к правительству и парламентариям, которые "упорно обвиняют местное самоуправление в нецелевом использовании средств".

"Разработайте понятный и сбалансированный механизм, который не будет мешать городам использовать большинство от полученного НДФЛ всего лишь на две цели - помощь ВСУ и усиление энергоэффективности. Накануне еще одного сложного отопительного сезона это также является реализацией военных целей", - пишет Филатов.

Он также обратился к руководителям госведомств и особенно правоохранительных органов, которые "имеют многомиллиардные бюджеты, которые используют для запугивания бизнеса и местного самоуправления".

"Вы же знаете, что их также можно использовать для повышения обороноспособности страны. Как минимум, обратитесь к государству, чтобы оно сделало этим бюджетам секвестр", - говорится в сообщении.

Он также добавил неофициально: "Уважаемые спикеры от власти, виртуозно перебрасывающие "мяч" местному самоуправлению, пора понять, что есть игры, в которые можно играть вдвоем. Я отказался от своих зарплаты, премий и надбавок. Говорю об этом публично. Откажитесь и вы. Тоже публично. Днепр системно направляет миллиарды гривен в поддержку Сил Обороны. Сделайте это и вы. Потому что сериалы могут подождать".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просил местные органы власти использовать ресурсы бюджетов "справедливо и правильно".