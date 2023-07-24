Филатов "спикерам от власти": "Я отказался от своих зарплат, премий и надбавок. Говорю об этом публично. Откажитесь и вы"
Мэр Днепра Борис Филатов призывает чиновников отказаться от надбавок и премий, чтобы перенаправить деньги на оборону и заявляет, что сам это уже сделал.
Об этом говорится в его сообщении на фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я, городской голова Днепра Борис Филатов, заявляю, что отказался от всех своих премий и надбавок, начисленных мне после 24 февраля 2022 года. Они возвращены в бюджет территориальной громады", - пишет Филатов.
Он также заявляет, что вся его заработная плата за весь период полномасштабной агрессии, за исключением той части, которая ежемесячно выплачивается дочери погибшей во время стрельбы на Южмаше Веры Лебединец – в полном объеме перечисляется "боевой бригаде и будет передаваться ей и дальше". По словам Филатова, так будет продолжаться до завершения военного положения.
"Считаю это правильным. Особенно на фоне широкой общественной дискуссии о целевом использовании бюджетных средств и расточительстве... Поэтому это официальное заявление также является обращением к Кабинету Министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, особенно - топменеджменту "Укрзализныци" и "Нафтогазу" и др. Предлагаю приобщиться к инициативе, направив непосредственно свои заработки на нужды войска", - пишет он.
Вместе с этим, он также обратился к правительству и парламентариям, которые "упорно обвиняют местное самоуправление в нецелевом использовании средств".
"Разработайте понятный и сбалансированный механизм, который не будет мешать городам использовать большинство от полученного НДФЛ всего лишь на две цели - помощь ВСУ и усиление энергоэффективности. Накануне еще одного сложного отопительного сезона это также является реализацией военных целей", - пишет Филатов.
Он также обратился к руководителям госведомств и особенно правоохранительных органов, которые "имеют многомиллиардные бюджеты, которые используют для запугивания бизнеса и местного самоуправления".
"Вы же знаете, что их также можно использовать для повышения обороноспособности страны. Как минимум, обратитесь к государству, чтобы оно сделало этим бюджетам секвестр", - говорится в сообщении.
Он также добавил неофициально: "Уважаемые спикеры от власти, виртуозно перебрасывающие "мяч" местному самоуправлению, пора понять, что есть игры, в которые можно играть вдвоем. Я отказался от своих зарплаты, премий и надбавок. Говорю об этом публично. Откажитесь и вы. Тоже публично. Днепр системно направляет миллиарды гривен в поддержку Сил Обороны. Сделайте это и вы. Потому что сериалы могут подождать".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просил местные органы власти использовать ресурсы бюджетов "справедливо и правильно".
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Слово "КАЛАМОЯ" тут неправильное по факту события, но фполне допустима как аллюзия.
Хотя... одноклеточных дэзориентирует и дэзынформирует.
Предпочтительнее использовать слово "кагал". И Беня безусловно пользуецца иммунитетом предоставленным ему "кагалом". Как пример: Фирташ, Сьома Могилевич. США нимогут их дажэ ликвидировать, как Бэна Ладэна.
Ушы этова субйекта торчат визде и крупно, но ни одна фша неосмеливаецца их дажэ увидеть-назвать, не то шоб врезать-дьорнуть по ним.
"Кагал" ситуативно противостоит Хўлу в настоящий момент, но так было нефсихда. Могут ведь и договорицца? Как в прошлом.
Вот паэтому именно "кагал" расходует украинцэв почьом зря - ему ненужны украинские герои, они есть расходник для ниво.
Вотэта написал и самому страшно - хто их знает, могут и шльопнуть миня за такое? Я ж не самый вумный? Скорее дажэ - глуп. Ведь другие вумные предпочитают отворачивацца.
Когда это украинские чиновники
Крупной масти
Жили на зарплату?
Ті, хто найбільше волав про жадібність Порошенка, самі жодної копійки з рук не випустять.
Пусть лучше работают за зарплату
Только за зарплату
Зеленский очень хорошо знает СВОЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Знает - что ему понравится
А кроме того - Зеленский мастер
Стрелки с себя переводить
Судя по опросам
Народ в восторге
От этого СТРЕЛОЧНИКА
Якщо не має нормальної голови на плечах.
Многие потеряли все
Думаете - их это излечило?
Нет
Дело в том,что популизм
Болезнь неизличимая
И для нее всегда есть почва
Малообразованная часть общества
Их всегда большинство
В любой стране
Чтобы защититься от этого
Надо создать институты власти
Законы,защищающие эти институты
Її дуже влаштовує те, що існує зараз.
Віки пройшли, а нічого не міняється...
Знать об этом так печально.....
Ну, за маленьким винятком...
Вивчила "розумні" іноземні слова і тулиш їх де треба і де не треба.
1е и самое главное -ЗАКОН, а он писан так что его можно вертеть всем кто у кормушки и тем у кого есть бабло.ЗАКОН НЕ РАБОТАЕТ, в США убийство по тяжести ниже чем махли с баблом.За бабло там выворачивают по седьмое колено, поэтому отмазки типо одолжил/подарили и пр. мути там нет, ибо вывернут на изнанку того на кого будешь ссылаться.
2е - зп не может быть нереальных масштабов и разрывов со срезом общества (как у нас), она может быть высокая конечно, НО нижняя планка должна покрывать базовые потребности полностью, а не как у нас.
3е - менталитет последней 30ки таков, все все пытаются порешать.Почему? смотрим 1е.
Пока ЗАКОНЫ не будут работать - будет бред и дерибан. А все начинается еще с роддома.
У нас - пришла команда с кабинета - пи....ц всем расследованиям, или же наоборот.
Вот и получается - ЗАКОН у нас вертят все кто имеет возможность именно потому что он не работает.
По сути у нас такое себе подобие закона, штаты европа все подобное прохавали еще столетназад, мы же в зачаточном состоянии уже 30 лет.
А от парковочного бизнеса, которым занимается в Днепре мутная (твоя с Корбаном) офшорка, не хочешь отказаться в пользу "громады"?
P.S.
PR и популизм - наше всё.
Скільки власних грошей він переказав для ЗСУ?
Про кого конкретно, по-вашому, йде мова?
Це краще, ніж бордюри та серіали, та про зарплату - то він вже якось перегнув палицю.
бо не зарплатою єдиною..
"Хлопці! Краще вуха відріжте!" (с)
"...коли Жанну д'Арк спалювали, то бидляк радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то бидляк знову радів і аплодував..."
все дуже просто, відновіть декларування, КУРВИ!
Подякуй доброму дядькові!
Ні, ні, не потрібно звинувачувати його в зловживанні владою для наживи - він був багатим, ще до приходу до влади, і це задекларовано. Як кажуть - проїхали.
Але...
Але, цю ініціативу "підхопили" дурні виконавці і заради звіту "типу переможного", позрізали всі надбавки і премії працівникам комунальної сфери. Особисто моя з/п, як заступника керівника учбового закладу, вже п'ятий місяць поспіль складає 10362,82грн.
Тобто не набагато більше від некваліфікованого працівника.
А фонтан на Дніпрі працює цілі дні поспіль, на Богдана Хмельницького (біля металобази) повним ходом іде "до основанья а затем", реконструкція скверу. Мабуть на заощаджені кошти...
Я розумію, що потрібно підтримувати в належному стані дороги, вивозити сміття і т.д. але ж не фонтани і сквери.