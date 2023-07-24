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Филатов "спикерам от власти": "Я отказался от своих зарплат, премий и надбавок. Говорю об этом публично. Откажитесь и вы"

філатов

Мэр Днепра Борис Филатов призывает чиновников отказаться от надбавок и премий, чтобы перенаправить деньги на оборону и заявляет, что сам это уже сделал.

Об этом говорится в его сообщении на фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я, городской голова Днепра Борис Филатов, заявляю, что отказался от всех своих премий и надбавок, начисленных мне после 24 февраля 2022 года. Они возвращены в бюджет территориальной громады", - пишет Филатов.

Он также заявляет, что вся его заработная плата за весь период полномасштабной агрессии, за исключением той части, которая ежемесячно выплачивается дочери погибшей во время стрельбы на Южмаше Веры Лебединец – в полном объеме перечисляется "боевой бригаде и будет передаваться ей и дальше". По словам Филатова, так будет продолжаться до завершения военного положения.

"Считаю это правильным. Особенно на фоне широкой общественной дискуссии о целевом использовании бюджетных средств и расточительстве... Поэтому это официальное заявление также является обращением к Кабинету Министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, особенно - топменеджменту "Укрзализныци" и "Нафтогазу" и др. Предлагаю приобщиться к инициативе, направив непосредственно свои заработки на нужды войска", - пишет он.

Читайте также: Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 млрд грн, - Шмыгаль

Вместе с этим, он также обратился к правительству и парламентариям, которые "упорно обвиняют местное самоуправление в нецелевом использовании средств".

"Разработайте понятный и сбалансированный механизм, который не будет мешать городам использовать большинство от полученного НДФЛ всего лишь на две цели - помощь ВСУ и усиление энергоэффективности. Накануне еще одного сложного отопительного сезона это также является реализацией военных целей", - пишет Филатов.

Он также обратился к руководителям госведомств и особенно правоохранительных органов, которые "имеют многомиллиардные бюджеты, которые используют для запугивания бизнеса и местного самоуправления".

"Вы же знаете, что их также можно использовать для повышения обороноспособности страны. Как минимум, обратитесь к государству, чтобы оно сделало этим бюджетам секвестр", - говорится в сообщении.

Он также добавил неофициально: "Уважаемые спикеры от власти, виртуозно перебрасывающие "мяч" местному самоуправлению, пора понять, что есть игры, в которые можно играть вдвоем. Я отказался от своих зарплаты, премий и надбавок. Говорю об этом публично. Откажитесь и вы. Тоже публично. Днепр системно направляет миллиарды гривен в поддержку Сил Обороны. Сделайте это и вы. Потому что сериалы могут подождать".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просил местные органы власти использовать ресурсы бюджетов "справедливо и правильно".

Автор: 

местное самоуправление (258) Филатов Борис (561) местные бюджеты (38)


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Топ комментарии
+53


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24.07.2023 15:54
+44
Але ж не відмовляються ...
Ті, хто найбільше волав про жадібність Порошенка, самі жодної копійки з рук не випустять.



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24.07.2023 16:00
+24
А може на заставу для Червінсього, котрий знає все по вагнернгейт, як знищували Бурбу й що там було далі...
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24.07.2023 15:57
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24.07.2023 15:54 Ответить
Это из скромности ...Им неудобно сказать, что они вообще н чего не получают и три раза в день едят Мивину.
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24.07.2023 22:20 Ответить
Яко постійно їсти мівіну морда буде як у спікера.
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25.07.2023 06:59 Ответить
Захист в суді від переслідувань по санкціях коштує замовнику щось біля сотні млн дол ... Арахамія це робить задля Абрамовича, гаманця Пуйла, мабуть вже первів на ГУР?
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24.07.2023 15:54 Ответить
А може на заставу для Червінсього, котрий знає все по вагнернгейт, як знищували Бурбу й що там було далі...
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24.07.2023 15:57 Ответить
Ти хоч би поцікавився, нема там можливості застави!
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24.07.2023 17:07 Ответить
ПОЧЕМУ МНОГИЕ ИЛИ ПРИКИДЫВАЮТСЯ ИЛИ КУПЛЕНЫ , якобы не понимают и не видят , ЧТО МАФИЯ КАЛАМОЯ ЗАХВАТИЛА ВЛАСТЬ , чтобы сдать Украину и уничтожить государство ?Абсурд и ГАНЬБА ! Хитросделанные ГНИДЫ , ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ СЧИТАЮт ВСЕХ ГРАЖДАН Украины и не только тупее себя⁉️«Какая разница», им лишь- бы ГРАБИТЬ И МАРАДЕРИТЬ , а вы идите на убой в Бахмут, без дронов , а потом покалеченных вас будут унижать в очередях и говорить « Я вас туда не посылал»
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24.07.2023 20:12 Ответить
МАФИЯ КАЛАМОЯ ЗАХВАТИЛА ВЛАСТЬ
==============
Слово "КАЛАМОЯ" тут неправильное по факту события, но фполне допустима как аллюзия.
Хотя... одноклеточных дэзориентирует и дэзынформирует.
Предпочтительнее использовать слово "кагал". И Беня безусловно пользуецца иммунитетом предоставленным ему "кагалом". Как пример: Фирташ, Сьома Могилевич. США нимогут их дажэ ликвидировать, как Бэна Ладэна.
Ушы этова субйекта торчат визде и крупно, но ни одна фша неосмеливаецца их дажэ увидеть-назвать, не то шоб врезать-дьорнуть по ним.
"Кагал" ситуативно противостоит Хўлу в настоящий момент, но так было нефсихда. Могут ведь и договорицца? Как в прошлом.
Вот паэтому именно "кагал" расходует украинцэв почьом зря - ему ненужны украинские герои, они есть расходник для ниво.
Вотэта написал и самому страшно - хто их знает, могут и шльопнуть миня за такое? Я ж не самый вумный? Скорее дажэ - глуп. Ведь другие вумные предпочитают отворачивацца.
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25.07.2023 13:06 Ответить
Да запросто!
Когда это украинские чиновники
Крупной масти
Жили на зарплату?
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24.07.2023 15:55 Ответить
Але ж не відмовляються ...
Ті, хто найбільше волав про жадібність Порошенка, самі жодної копійки з рук не випустять.



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24.07.2023 16:00 Ответить
Это ПОПУЛИЗМ чистой воды
Пусть лучше работают за зарплату
Только за зарплату
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24.07.2023 16:03 Ответить
А закиди в бік місцевої влади про малу допомогу армії від преЗЕдента, призначенці якого крадуть 24 годину на добу, це ЩО?

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24.07.2023 16:07 Ответить
Это тоже ПОПУЛИЗМ
Зеленский очень хорошо знает СВОЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Знает - что ему понравится
А кроме того - Зеленский мастер
Стрелки с себя переводить
Судя по опросам
Народ в восторге
От этого СТРЕЛОЧНИКА
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24.07.2023 16:10 Ответить
От так і буде жити, харчуючись своїм восторгом.
Якщо не має нормальної голови на плечах.
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24.07.2023 16:13 Ответить
Многие из них уже не живы
Многие потеряли все
Думаете - их это излечило?
Нет
Дело в том,что популизм
Болезнь неизличимая
И для нее всегда есть почва
Малообразованная часть общества
Их всегда большинство
В любой стране
Чтобы защититься от этого
Надо создать институты власти
Законы,защищающие эти институты
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24.07.2023 16:25 Ответить
Ця влада точно не буде створювати цивілізовані інститути влади.
Її дуже влаштовує те, що існує зараз.
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24.07.2023 16:28 Ответить
Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це древня Персія, чи це ******* Італія, плебс складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них.
Віки пройшли, а нічого не міняється...
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24.07.2023 18:13 Ответить
Увы,пани ,Ореста....
Знать об этом так печально.....
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24.07.2023 18:19 Ответить
Рейтинг чаушеску перед расстрелом был более 70%...
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25.07.2023 07:14 Ответить
Філатов став доларовим мільйонером на початку 2000-х, а відмовився від зарплати і надбавок на початку "повномасштабного вторгнення".
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24.07.2023 17:12 Ответить
Саїд, а ти не помітив, що усі розумні - багаті.
Ну, за маленьким винятком...
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24.07.2023 18:14 Ответить
Бедный Боря и его друг Гена Корбан , они Ничего НЕ получают от бюджета города !!!
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24.07.2023 19:58 Ответить
Дурненька! Це ж запросто! На їхню зарплату цілком можна добре жити, а доходи від активів тим часом примножуватимуть капітал.
Вивчила "розумні" іноземні слова і тулиш їх де треба і де не треба.
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24.07.2023 20:59 Ответить
рили? депутаты вон себе от служебных квартир никак не могут отказаться, некоторые вообще за копейку удавятся. так что - не совсем популизм. но можно конечно и напрямую что-то покупать\делать (правда - вроде как после пары "добрых дел" можно и "забыть", и так бывает наверное чаще).
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25.07.2023 00:11 Ответить
які гарні носи... неначе на змаганнях...
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24.07.2023 16:20 Ответить
СВЕРХЖЛОБЬЕ ЦИНИЧНЕЙШЕЕ ДЯДЮШКА Скрудж
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24.07.2023 20:14 Ответить
"Жадібний" Порошенко, до речі, усю свою зарплату, отриману на державних посадах - від народного депутата до президента, перераховував на благодійність. Це, не рахуючи - https://roshen.com/ua/ua/sotsialni-proekty і допомоги ЗСУ.
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24.07.2023 20:52 Ответить
Во харі, курво! А шнаки, взагалі тринда! І ця наволочь курує наше життя ... срака!
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24.07.2023 23:40 Ответить
Як кажуть класики: Ой, не вірю. Філатов відмовився і я не вірю, що в нього нема на чому заробити. У нас в містечку, де тільки можна ставлять бардюрки і замість старої плитки ложуть нову і деревця садять, бо старі повирубали. От так все і розкрадається під час війни. Суки при власті постійно. 8
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24.07.2023 16:33 Ответить
То вам тих крадіїв у владу ***** наобирав?
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24.07.2023 17:15 Ответить
Ти "півня пустив", Баритоне! По-перше - якщо ти у своєму містечку обрав депутатів за гречку, то хто ж тобі винен. По-друге - ти, очевидно, знаєш лише два види доходу: отримувати зарплату і красти. Ти - цинік, і обидва для тебе нормальні. По-третє - про дохід з капіталу ти нічого не знаєш.
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24.07.2023 21:11 Ответить
деский сад,штаны на лямках)))да у них такие доходы от коррупции что зарплата со всеми надбавками слезы
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24.07.2023 15:55 Ответить
счас лизку удар хватит. это же путч, откуда не ждали...
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24.07.2023 15:55 Ответить
Один блогер адвокат сказал весьма мудрую вещь про причину коррупции одна из них..зарплата заместителя министра юстиции 175 тысяч база+++ за молочко вредность и особо тяжкий труд решать вопросы за взятки... Зарплата у судового выконавця 6 тысяч минималка и как спросите себя исполнитель не будет вымогать взятку... только вот что интересно исполнитель хоть и гад.... но исполняет решения судов.... а зам министра чешет оппу и прикол в том-- что лиши всех чинуш зарплаты они не уволятся что им не на что кушать..их даже по талонам коммунизма на воблу... надо будет на танках выселять из кабинетов...
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24.07.2023 15:56 Ответить
Как по мне - адвокат нагородил хероты.
1е и самое главное -ЗАКОН, а он писан так что его можно вертеть всем кто у кормушки и тем у кого есть бабло.ЗАКОН НЕ РАБОТАЕТ, в США убийство по тяжести ниже чем махли с баблом.За бабло там выворачивают по седьмое колено, поэтому отмазки типо одолжил/подарили и пр. мути там нет, ибо вывернут на изнанку того на кого будешь ссылаться.
2е - зп не может быть нереальных масштабов и разрывов со срезом общества (как у нас), она может быть высокая конечно, НО нижняя планка должна покрывать базовые потребности полностью, а не как у нас.
3е - менталитет последней 30ки таков, все все пытаются порешать.Почему? смотрим 1е.

Пока ЗАКОНЫ не будут работать - будет бред и дерибан. А все начинается еще с роддома.
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24.07.2023 16:14 Ответить
Закони й не можуть працювати. Працювати має виконавча влада. Вона виконавча тому, що повинна виконувати і слідкувати за виконанням іншими прийнятих законодавчою владою актів. А так можна без кінця руками розводити: "Закон не працює , падлюка такий!"
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24.07.2023 21:19 Ответить
Смотри,если брать штаты (нуууочень мне нравятся их подходы) - ЗАКОН превыше всего, если одна ветка власти/подразделение/отдел что то пытаеться намутить, а другая,в совершенно другом штате это нароет - накроют по полной + ФБР может копать под ЦРУ, наркоконтроль может копать под всех и везде в союзе с месными властями и тд.
У нас - пришла команда с кабинета - пи....ц всем расследованиям, или же наоборот.
Вот и получается - ЗАКОН у нас вертят все кто имеет возможность именно потому что он не работает.
По сути у нас такое себе подобие закона, штаты европа все подобное прохавали еще столетназад, мы же в зачаточном состоянии уже 30 лет.
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25.07.2023 08:48 Ответить
Що поробиш? У нас молода демократія після тяжкого минулого і поруч з сусідом, який примудряється навіть у Штатах декого корумпувати.
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25.07.2023 10:17 Ответить
Я так розумію, що заступниками міністрів і судовими виконавцями ці "особи" стали за вироком суду, а не за бажанням.
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24.07.2023 17:18 Ответить
нє, ну це занадто. який клоун від корита відмовиться? він же в трускавці бабло натасканий *******, як свиня на трюфелі
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24.07.2023 15:56 Ответить
зарплата 🤣
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24.07.2023 15:56 Ответить
Мультимиллионер Филатов отказался от гос. з/п
А от парковочного бизнеса, которым занимается в Днепре мутная (твоя с Корбаном) офшорка, не хочешь отказаться в пользу "громады"?

P.S.
PR и популизм - наше всё.
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24.07.2023 15:58 Ответить
Так і Зєля мультимільйонер, доларовий. Згідно його офіційній декларації.
Скільки власних грошей він переказав для ЗСУ?
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24.07.2023 16:03 Ответить
Топік про спікерів від влади.
Про кого конкретно, по-вашому, йде мова?
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24.07.2023 16:15 Ответить
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24.07.2023 15:58 Ответить
як?! лишити онуків кишенькових грошей на морозиво?...
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24.07.2023 15:59 Ответить
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24.07.2023 16:01 Ответить
Безпородні, вуличні двірняжки скавулять, що породисті харчуються краще...
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24.07.2023 18:16 Ответить
Знаючи мерів від слуг потік за кордон збільшиться. Рахів в приклад. А так про які премії,коли люди без роботи і грошей на прожиття. А світло коштує ...
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24.07.2023 16:01 Ответить
Відмовився від зарплати? І на що ж чесний Філатов жити збирається? Невже на нетрудові доходи?
Це краще, ніж бордюри та серіали, та про зарплату - то він вже якось перегнув палицю.
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24.07.2023 16:02 Ответить
захід-реєстрація бойойвих ботів Подоляка на ЦН - перший у лютому 2023,9одна дата спостерігається) великий вже мабуть з Пригожинськми - в червні 2023 ( одна дата спостерігається)
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24.07.2023 16:15 Ответить
от тільки при своїй зарплаті 8500 назбираю на фінансову подушку, тоді одразу відмовлюсь
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24.07.2023 16:06 Ответить
Відмова від за є недійсною оскільки рабство в Україні заборонено законом. Можна отримати зп і пожертвувати її. А так це звичайний популізм
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24.07.2023 16:08 Ответить
мародерка не хоче відмовитись від награбованного майна міста Дніпро та вкраденних грошей з міського бюджету?
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24.07.2023 16:10 Ответить
відмовився
бо не зарплатою єдиною..
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24.07.2023 16:25 Ответить
ідея філатова чудова... але не спрацює. не потрібно відмовлятись від з\п і премії, краще їх перенаправляти автоматично, для закупівель для армії. ефект буде набагато кращий і бюрократ буде відчувати гордість за свою допомогу. якщо перенаправляти на допомогу армії і й відпаде потреба в неймовірних преміальних...
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24.07.2023 16:26 Ответить
Шоб ви всі ( і мери, і урядовці з депутатами ) жили на одну зарплату. Мінімальну. Нє, є ще другий варіант - повне державне забезпечення. У в'язниці. Футболісти-популісти хєрови.
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24.07.2023 16:28 Ответить
Я не виправдовую місцевих можновладців (підаліка, атрошенка або філатова), але для мене це має вигляд, що агрохімія у черговий раз наїхав на місцеве самоврядування. Це неприпустимо. Нехай хоч щось не контролюють ларьочники офісу гундосного чорта.
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24.07.2023 16:38 Ответить
Нема дурних, Філатов. Ти біла ворона, мабудь?
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24.07.2023 16:43 Ответить
опаньки ось -січень 2023 року реєстрація, вас так легко вічислити як отих Баширових у Мацкві
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24.07.2023 17:00 Ответить
вичислялка в тебе не туди показує. то недолуга витівка цензора, перереєстрував багатьох саме в січні, присвоїв оті номери, я тут з 2009 року, щоб ти знала
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24.07.2023 17:41 Ответить
Те саме.
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24.07.2023 19:54 Ответить
ага ага, точно точно.
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24.07.2023 21:15 Ответить
Покажіть це Байдену
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24.07.2023 16:49 Ответить
"Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви"

"Хлопці! Краще вуха відріжте!" (с)
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24.07.2023 17:32 Ответить
Так нам на Банковій і так на Мівіну не вистарчає! Недоїдаємо...Недопиваємо... Недокурюємо...
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24.07.2023 17:55 Ответить
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24.07.2023 18:05 Ответить
Таваріщь Владімір! Прєкратітє антісємітізьм!
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24.07.2023 18:21 Ответить
Зе був правий лише в одном, що наш народ дійсно мав 1 єдиний раз справжнього президента, Пороха, за яким багато хто шкодував. А от за зе справжній українець не голосував, голосували лише малороси і пофігісти.
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24.07.2023 18:13 Ответить
Був в історії України ще один барига. Усім баригам барига - Мазепа. Мудрий український на̀рід цього гада страшенно ненавидів, бо цей злодюга був дуже-дуже багатий, та і оті всі грошенята були "на крові". Коли цьому паразиту оголосили анафему, то Україна раділа і святкувала тиждень! І треба було 300 років та мільйони убитих українців, щоб до укрАінцев дійшло, чого хотів отой проклятий барига і де б зараз була Україна, якби баригу послухали. Але зараз все повторилось. Вже надцятий раз.

"...коли Жанну д'Арк спалювали, то бидляк радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то бидляк знову радів і аплодував..."
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24.07.2023 18:19 Ответить
Це і буде повторюватися, бо в нас країну населяють малороси і пофігісти. Русня завжди бере "весла" до рук і відсуває патриота. А дибілятам то лише за радість жерти руснявий ютуб. Молодому поколінню, взагалі байдуже. А коли мізки відростуть, буде вже пізно
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24.07.2023 18:27 Ответить
якщо ти відмовляєшся від зарплати і надбавок, значить ти живеш на мутняках... чистий популізм.
все дуже просто, відновіть декларування, КУРВИ!
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24.07.2023 18:27 Ответить
Ти про дохід з капіталу щось чув?
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24.07.2023 21:24 Ответить
Ні, а що це? 😂🤦‍♂️
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25.07.2023 10:27 Ответить
Ладно! Враховуючи те, що ти й про Гугл, певно, нічого не чув, тримай - https://livingfo.com/dokhid-iz-kapitalu/#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%B7%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83,%D0%B4.) .
Подякуй доброму дядькові!
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25.07.2023 10:33 Ответить
Авжеж Філатову зарплата не потрібна - він прийшов до влади з бізнесу... Проте десятки тисяч дрібних чиновників живуть саме на зарплату - здебільшого невелику, й ця політична "компанєйщина" їм лише підріже ноги.
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24.07.2023 18:50 Ответить
Це як завідувач складом єврей після шести місяців на роботі з подивом:"А що у вас ще й зарплату платять??" Це чистий популізм.
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24.07.2023 19:02 Ответить
а філатов є той самий, напівкацап іще.
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24.07.2023 21:13 Ответить
Розкажи ще куди йдуть шалені гроші від парковок, усі витрти на утримання яких в Дніпрі несе місцевий бюджет.
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24.07.2023 19:52 Ответить
Засадил так засадил..только им ссы в глаза ..божья роса
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24.07.2023 20:28 Ответить
а про відкати і хабарі він нічого не говорив, від них він не відмовився
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24.07.2023 21:12 Ответить
а с откатами как
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24.07.2023 20:33 Ответить
гарна піарна...........влада завжди була і Є меркантильна........знаючи про Філатова дуже ну ДУЖЕ хотів би в це повірити
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24.07.2023 22:22 Ответить
Ооо красавчік! Уважуха___Адекватні люди з Дніпра!
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24.07.2023 23:30 Ответить
Ну, пан Філатов може собі дозволити відмовитись від з/п, бо він багата людина.
Ні, ні, не потрібно звинувачувати його в зловживанні владою для наживи - він був багатим, ще до приходу до влади, і це задекларовано. Як кажуть - проїхали.
Але...
Але, цю ініціативу "підхопили" дурні виконавці і заради звіту "типу переможного", позрізали всі надбавки і премії працівникам комунальної сфери. Особисто моя з/п, як заступника керівника учбового закладу, вже п'ятий місяць поспіль складає 10362,82грн.
Тобто не набагато більше від некваліфікованого працівника.
А фонтан на Дніпрі працює цілі дні поспіль, на Богдана Хмельницького (біля металобази) повним ходом іде "до основанья а затем", реконструкція скверу. Мабуть на заощаджені кошти...
Я розумію, що потрібно підтримувати в належному стані дороги, вивозити сміття і т.д. але ж не фонтани і сквери.
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25.07.2023 06:07 Ответить
Ага..Щас!! Откажутся они! Не для этого местечковая КВНская ******** дорвалась до корыта!!! Кто то слышал,что бы он за всю войну хоть одни берцы в складчину купили?
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25.07.2023 07:31 Ответить
Боря!Сегодня не воровать - это популизм!
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25.07.2023 07:35 Ответить
 
 