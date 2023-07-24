Атаки беспилотников на Москву и Крым: В РФ заявили, что оставляют за собой право "принять жесткие ответные меры"

После атаки беспилотников на Моску и Крым в МИД РФ заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные жесткие меры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении МИД РФ.

"По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, ранним утром 24 июля имели место попытки атаки против объектов в Москве с помощью двух украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Повреждены два нежилых здания.

24 июля беспилотник вертолета без взрывного устройства упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.

В ночь на 24 июля также была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками. 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова. Три беспилотника уничтожены силами ПВО. Пострадавших нет. По словам главы Республики Крым С.В. Аксенова, зафиксировано попадание в состав боеприпасов в Джанкойском районе. Обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - говорится в сообщении МИД.

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Кроме того, в российском МИДе заявили, что ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина: "Глава Минцифры страны Н.Федоров публично подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что Киев продолжит такие вылазки, а их количество будет расти".

"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла эти атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное грех киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку.

За дерзкими действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - добавили в МИД РФ.

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Отмечается также, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по упомянутым фактам.