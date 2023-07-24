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Атаки беспилотников на Москву и Крым: В РФ заявили, что оставляют за собой право "принять жесткие ответные меры"

москва

После атаки беспилотников на Моску и Крым в МИД РФ заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные жесткие меры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении МИД РФ.

"По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, ранним утром 24 июля имели место попытки атаки против объектов в Москве с помощью двух украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Повреждены два нежилых здания.

24 июля беспилотник вертолета без взрывного устройства упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.

В ночь на 24 июля также была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками. 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова. Три беспилотника уничтожены силами ПВО. Пострадавших нет. По словам главы Республики Крым С.В. Аксенова, зафиксировано попадание в состав боеприпасов в Джанкойском районе. Обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - говорится в сообщении МИД.

Читайте: Москву ночью атаковали беспилотники

Кроме того, в российском МИДе заявили, что ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина: "Глава Минцифры страны Н.Федоров публично подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что Киев продолжит такие вылазки, а их количество будет расти".

"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла эти атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное грех киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку.

За дерзкими действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - добавили в МИД РФ.

Также читайте: Все беспилотники, атаковавшие Москву утром, нейтрализованы, качество работы ПВО должны оценивать эксперты, - Песков

Отмечается также, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по упомянутым фактам.

Крым (26377) МИД РФ (1667) москва (3073)


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Топ комментарии
+17
Выпускайте для ответочки Менделя. Он своим перегаром всех разгонит.
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24.07.2023 16:02
+11
Тяв тяв тяв тяо тяо тяо.
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24.07.2023 16:00
+10
Кацапье, заіпетесь пил глотати. Українці кожен день відчувають на собі, ваші, ********, ракети. Тепер сволота рашистська, ви будете всиратися від ударів далекобійними українськими снарядами по ваших містах. І особисто мені побоку, чи здохнуть від цих ударів ваші вояки, чи цивільні. Тому, що ви не люди, вірніше ви всі нелюди.
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24.07.2023 16:20
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Тяв тяв тяв тяо тяо тяо.
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24.07.2023 16:00 Ответить
Выпускайте для ответочки Менделя. Он своим перегаром всех разгонит.
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24.07.2023 16:02 Ответить
Блин, мите и притворятся не надо, на харе написано "Даун".
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24.07.2023 16:45 Ответить
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24.07.2023 17:08 Ответить
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24.07.2023 17:10 Ответить
знову Одесі готуватись до нічної зміни?... одне бадьорить - "придушений збитий" безпілотник так вдало впав на склад БК)))
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24.07.2023 16:04 Ответить
Московію керують клінічні ідіоти.
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24.07.2023 16:05 Ответить
***** ше три чумайдани насере
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24.07.2023 16:07 Ответить
Що Кончу Заспу чи інші маєтки "бідних"українців атакуєте?
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24.07.2023 16:09 Ответить
там зараз нікого немає, всі в Європі,заспокійся.
До речі шеф там живе, в гостоьовому будинку - головний зачинив бо жінка та дітив Іспанії. так каже - над ними ППО добряче працює,більше ніж над Києвом загалом. бо ж на підльоті збивають, особливо шахеди шо з півдня по руслу Дніпра летять.
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24.07.2023 16:33 Ответить
Ти шо дурачок? Ну і нашо ти це пишеш? Чи ти думаєш такий ресурс як цензор не моніторять рашисти?
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24.07.2023 17:08 Ответить
тобто координати кончі - це якійсь секрет? чи те що там дача Зєлі - це дердавна таємниця? і тому він літає кожного дня відомим усьому києву маршрутом?
і ніхто не знає, чим і як збиваються ракети та шахеди ще на підльоті до Кончі?
ти як дитина мала.
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24.07.2023 18:38 Ответить
Ви координати їх будь ласка напишіть, щоб зовсім жіночку знизу заспокоїти, бо так хвилюється,так переживає за чмо зелене...
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24.07.2023 17:50 Ответить
На кожен обстріл Україні, бити по москві.
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24.07.2023 16:20 Ответить
Нехай моляться на свого ангела зберігача - Байдена та НАТО, що поки не дають нам, жорстко відповісти! Але всьому свій час!
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24.07.2023 16:54 Ответить
Кацапье, заіпетесь пил глотати. Українці кожен день відчувають на собі, ваші, ********, ракети. Тепер сволота рашистська, ви будете всиратися від ударів далекобійними українськими снарядами по ваших містах. І особисто мені побоку, чи здохнуть від цих ударів ваші вояки, чи цивільні. Тому, що ви не люди, вірніше ви всі нелюди.
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24.07.2023 16:20 Ответить
хйло нападьоть
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24.07.2023 16:31 Ответить
1.Федоров - ідіот.
2. А до цього шло було? я думав ракетні атаки та т.ін..
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24.07.2023 16:31 Ответить
Самих не нудить писати "російська федерація...рф.."? Московія, *****. Московський режим.
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24.07.2023 16:32 Ответить
знайшов таки до чого доїбатися, маладец.
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24.07.2023 18:39 Ответить
Не заздри. Це гріх)
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24.07.2023 23:43 Ответить
от щодо "Жодного військового сенсу ці атаки не мали" - на жаль, тут я з ним згодний..
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24.07.2023 16:34 Ответить
Насправді, вони відповідатимуть ракетами, а ми, якщо це таки ми, якимись весільними дронами їм вікна вибиваємо - от на#уя питається? Для піару буданова? Та на#єр він кому всрався?
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24.07.2023 16:52 Ответить
У кацапов, как всегда, путают причину со следствием.
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24.07.2023 17:07 Ответить
ВООЗ слід взяти до уваги. Новий вид епідемії. В росії. Рашко-підаро-шизофренія.
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24.07.2023 17:16 Ответить
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24.07.2023 17:21 Ответить
иди ***** ватнопарашный мид и вся его *************** свора......................................................................................
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24.07.2023 17:40 Ответить
....использование военно-политическим руководством Украины террористических методов запугивание гражданского населения. Кацапська мразота.

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24.07.2023 18:16 Ответить
та невже? і шо ці лайножери руські зроблять? війну комусь об'являть чи знов попросять якогось притришеного медведімку росповіда про якісь апокаліптичні сценарії!?
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24.07.2023 19:34 Ответить
 
 