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РФ импортировала из Китая БПЛА более чем на $100 млн, в 30 раз больше, чем Украина, - Politico

китай

В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников более чем на 100 млн долларов, что в 30 раз больше, чем Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале Politico.

"В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников более чем на 100 миллионов долларов - в 30 раз больше, чем Украина", - отмечают журналисты.

Китайский экспорт керамики, используемой для производства бронежилетов, в Россию увеличился на 69% (свыше 225 миллионов долларов). В то же время ее экспорт в Украину упал на 61% (до 5 млн долларов).

Аналитик, специализирующаяся на китайской обороне и внешней политике в Институте изучения Китая Меркатора, берлинского аналитического центра Хелена Легарда отметила, что, несмотря на все свои заявления о том, что Пекин нейтральный игрок, на самом деле он поддерживает позиции Москвы в этой войне.

По данным издания, китайская компания Shanghai H Win, которая производит бронежилеты, активизировала производство. Так, у компании, в частности, одним из покупателем является компания "Сильва" из Бурятии. Она заказала 100 тыс. бронежилетов и 100 тыс. касок.

Читайте также: Китай посылает в Россию военное оборудование, - советник Макрона Бонне

"Согласно публичным данным, Сильва была зарегистрирована только в сентябре прошлого года. Она сообщила о нулевом доходе в 2022 году. Поиск Google Street View по адресу в Улан-Уде, столице Бурятии, приводит посетителей в полуразрушенный жилой дом", - пишет Politico.

Журналисты пытались связаться с представителями компании "Сильва", но номер телефона, фигурировавшего в документах, не соответствует.

Также известно о другой российской компании Legittelekom. Домашняя страница показывает, что это московская транспортно-экспедиторская компания, однако фигурирует как покупатель 100 000 единиц головных уборов и 100 000 костюмов верхней одежды от компании Deekon Shanghai.

Автор: 

Китай (2963) россия (95497)


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Топ комментарии
+44
а до чого тут китайози, хто заважав зепідарам замість ************(2 млрд) та серіальчиків на пів лярда закупити дронів ?
а забув дронами у нас виключно волонтери займаються, саме тому різниця у 30 разів, а не через ******* китайців....
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24.07.2023 16:26
+34
ну что сказать , молодцы , а у нас дегенеративный марафон и анегдоты пожирают бюджет армии целого государства , и притула с картой буданова , еще есть шапито в верховной раде , с зарплатами в десятки тысячь долларов и конвертами , **** им , .................
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24.07.2023 16:27
+30
Це все, що треба знати про узькожопих. Така ж мразота, як і орки з іранцями.
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24.07.2023 16:24
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Правила форума Совет форумчан
Пфф, безпілотники це не яйця, так?
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24.07.2023 16:21 Ответить
Яйця також актульні, але нарід 73%, як і їх обранці бажали поржати і виділили з дербюджету кошти на кінокомедщію про "патріота" ворюгу поровознюка. Дружини, матері плпачуть за вбитими, а їм давай кінокомедію. А бізпілотниками вибори не можна вигравати, ними можна тільки воювати. А воно їм треба?
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24.07.2023 16:30 Ответить
Это даже не сериалы.
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24.07.2023 17:35 Ответить
Яйцелюб!
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24.07.2023 18:32 Ответить
Нашим ніколи.....вони розповідають про те, що буде через рік...
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24.07.2023 16:22 Ответить
Такими темпами, на кожного нашого воїна, буде дрон...
чекаємо на рішення найвеличнійшого
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24.07.2023 16:23 Ответить
Найвеличніший зайнятий. Він грощі рахує і пише звіт уйлу. А ввечері видасть черговий відосик.
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24.07.2023 16:27 Ответить
Все так, але звіт піше нашим західним партерам - "скількі зосталось до останнього українця"
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24.07.2023 16:55 Ответить
Думаєш, Зеленський масон?
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24.07.2023 17:33 Ответить
Не, не масон. Говносон.
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24.07.2023 17:36 Ответить
Найвеличніший серіалами зайнятий
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24.07.2023 16:28 Ответить
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24.07.2023 16:33 Ответить
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24.07.2023 17:37 Ответить
Какими темпами, закуплено за 7 месяцев около 28 тысяч дронов, причем часть них еще прошлогодний заказ. Если это учесть, то по 4000 дронов в месяц берут.
Наши берут по 1000-2000 в месяц.
Просто у них это в основном госзакупки, а у нас волонтеры.
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24.07.2023 17:25 Ответить
Це все, що треба знати про узькожопих. Така ж мразота, як і орки з іранцями.
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24.07.2023 16:24 Ответить
а до чого тут китайози, хто заважав зепідарам замість ************(2 млрд) та серіальчиків на пів лярда закупити дронів ?
а забув дронами у нас виключно волонтери займаються, саме тому різниця у 30 разів, а не через ******* китайців....
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24.07.2023 16:26 Ответить
Болт клав Китай,на ті санкції,та"погрози",Роблять Те,що їм треба,, аНам--того нема, а тим-не можна,,,---------------пАлками бийте кацапів--так можно!((,,,,---Заїпали!((,
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24.07.2023 16:25 Ответить
китайці - ще ті нейтралідони...
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24.07.2023 16:26 Ответить
Арахамія друг Китаю- спитати у нього , він знає й про оборудки з Фірташем й про закупівлі з Китаю...Й про гральній бізнес рашистських ОПГ в Україні .
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24.07.2023 16:26 Ответить
Fuck CPR produckts
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24.07.2023 16:26 Ответить
ну что сказать , молодцы , а у нас дегенеративный марафон и анегдоты пожирают бюджет армии целого государства , и притула с картой буданова , еще есть шапито в верховной раде , с зарплатами в десятки тысячь долларов и конвертами , **** им , .................
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24.07.2023 16:27 Ответить
а у нас в преоритете сериалы,тризубы на памятниках которые могут рухнуть в любой момент,и ремонт дорог и так далее по списку никому не нужного но на чем можно ********
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24.07.2023 16:27 Ответить
На тризуб не витрачаються бюджетні кошти.
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24.07.2023 16:37 Ответить
какая разніца на волонтера Притулу б вже краще продовжували , ніж на замилювання патріотичності .
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24.07.2023 16:43 Ответить
Якщо вам Притула наклав у штанці є багато інших волонтерів.можна донатити військовим напряму.
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24.07.2023 17:43 Ответить
поки китай на стороні росії ця війна ніколи не закінчиться(
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24.07.2023 16:28 Ответить
ніколи? Україна стільки не протримається.
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24.07.2023 16:30 Ответить
памятаєте як Міністр Мародерства Оборони Резніков тормозив закупівлю китайські "веслільніх" дронів ?
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24.07.2023 16:45 Ответить
молодець подєльник Єрмака -у 30 разів Рашка обігнала Україну в закупівлях дронів
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24.07.2023 16:47 Ответить
нам постійно показують відео, де наші безпілотники уражають кацапів та їх техніку...а тепер уявіть, яку шкоду ЗСУ роблять кацапи безпілотниками, якщо у них їх більше навіть не в рази, а в десятки разів.
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24.07.2023 16:29 Ответить
Я перестав дивитися ці відео уже давно, знаю хлопця, який і сам від такого дрона ледь ноги виніс, з пораненнями, але живий.
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24.07.2023 17:11 Ответить
Я в прошлом марте читал как наша артиллерия целые сутки убегала от дрона по целой области. Это как бы умелые и с ними ничего не произошло. Представь себе менее умных, которых засекли и раньше или позже что-то там взорвали.
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24.07.2023 21:38 Ответить
Треба ще статистику по китайському експорту в Польщу, чи взагалі в Євросоюз для повноти картинки.
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24.07.2023 16:29 Ответить
А шо Китай ограничен в торговле с ЕС?
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24.07.2023 18:50 Ответить
Сенс не в тому. Мова, очевидно, йшлася про те, що багато дронів везуть нам з країн ЕС, а не замовляють в Україну напряму.
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24.07.2023 20:04 Ответить
На прямую, в Украину, поставок из Китая сейчас нет. Даже Алиэкспресс с Украиной не работает.
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24.07.2023 21:49 Ответить
Схоже, ви дійсно "італієць". Працює Аліекспресс.
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24.07.2023 23:47 Ответить
Да, сейчас зашел в Али с доставкой в Украину, но с как-то доставкой - "руки через зад вперед". и везде дороже чем на сайте выходит. Не заказывал 4 года.
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25.07.2023 13:11 Ответить
До чого це? Просто з великою ймовірністю значна частина експорту в Польщу, наприклад, потрапляє до нас через волонтерів.
Тому картина і буде більш повна.
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24.07.2023 20:12 Ответить
Резніков не хоче повторити свій спіч про "весільні дрони", які не потрібні на фронті?
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24.07.2023 16:30 Ответить
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24.07.2023 16:31 Ответить
Чійнішо! Зато в нас будуть ахуітєльні сєріали і наш прєZєрватів в стоперший раз нагнув піндосів АТАКАМСами.
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24.07.2023 16:32 Ответить
А як же отой чалавек, з паспортом України у ВРУ, експерт по корабельним соснам з сонячного Кавказу??
Він так захлинався соплями і воплями, за онуків ***********, був просто зачарований, ставив їх у приклад усім громадянам України, сам то він не місцевий, а тілько но паспорт отримав Український!!
Тепер йому, чомусь, заціпило про китайців та їх масовану допомогу окупантам *****!!!
Так усьо було падамашнему …, аж патіхамувлєс …
Пильнуймо Україну від знавців карабельних сосен!!
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24.07.2023 16:33 Ответить
Яка несподіванка.
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24.07.2023 16:34 Ответить
"А, та це ж весільні дрони, заспокійтеся" © Резніков, мінистр непонятно чего в Україні
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24.07.2023 16:42 Ответить
тем хуже для них ,чайники бракоделы
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24.07.2023 16:42 Ответить
дядя ти що довбойоб ?
у нас практично 90 відсотків "весільних"дронів для спостереження то мавік, і 99% комплектуючих до фпвешок виробляють **********....
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24.07.2023 17:10 Ответить
В сети показали фото кассетных снарядов для ВСУ
https://i.postimg.cc/Rq5h2jYj/2869448.jpg
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24.07.2023 16:53 Ответить
Для Китая ця війна - цілкковитий Профіт. Тогівля йде, ресурси за копійки купує. Чому Китаю бути проти цієї війни?????
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24.07.2023 16:58 Ответить
Пока не выбиты заводы на территории РФ, русня может вести войну ещё десятки лет. А выбить заводы мы не можем: то нечем, то нельзя стрелять по российской территории... Десятилетий времени у нас нет, если так всё будет продолжаться, то через 10 лет страна просто вымрет и разъедется по другим странам. Либо реально побеждать, либо проигрывать окончательно - третьего варианта, который всех устроит, не будет
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24.07.2023 16:58 Ответить
у нас два варианта - или Мы победим или россия проиграет
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24.07.2023 17:02 Ответить
У рашки заводы завалены заказами, работают в три смены. Огромные и мощные заводы. Дронов тьму собирают. Нельзя осушить пролитую на пол воду, если соседи продолжают заливать сверху. Сперва нужно эту воду перекрыть. Как это сделать? Бить по руснявым заводам нам не дадут союзники, а без уничтожения этих заводов рашка не скоро будет демилитаризованной. Потери не только у русни. У наших они тоже растут...
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24.07.2023 17:09 Ответить
у них нету кому управлять дронами ,одна пьянь
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24.07.2023 17:12 Ответить
земарафонець, ясно понятно.
Ва сюди на чергування заганяють ? щоб спамили хернею в коментах
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24.07.2023 17:14 Ответить
Та уже ракети завершились рік тому, Крим до літа і ще всяку х..ню будете на марафоні домогосподаркам втирати...
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24.07.2023 17:22 Ответить
Хто нам забороняє бити по заводам параші ?
Тільки у нас свій "путь" будемо дрони витрачати на мстю по москві... Ідіоти *****
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24.07.2023 17:12 Ответить
мы уже воюем 10 лет
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24.07.2023 18:02 Ответить
Большую часть срока - ограниченно. Полномасштабная война полтора года.
Не каждый же год из этих десяти у нас уезжало за границу по 10 млн человек
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24.07.2023 18:11 Ответить
И были такие убытки экономике и прочее. Даже в 14 году не было все так резко.
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24.07.2023 21:39 Ответить
а чому зелені мерзотники соплі жують
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24.07.2023 17:01 Ответить
пока по применению дронов у нас преимущество
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24.07.2023 17:04 Ответить
Своє потрібно робити виробництво.Ми втратили купу часу бо там наверху не думають наперед.
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24.07.2023 17:06 Ответить
это вы втратылы кучу времени сидя на цензоре и постя зраду, а люди дело делают. 28 моделей украинских дронов приняты на вооружение и регулярно закупаются "проклятым" Минобороны и волонтерами.
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24.07.2023 18:04 Ответить
Тільки серійного виробництва не налагоджено. Укроборонпром жодного замовлення на дрони від МО не отримав. А так, звісно, аж 28 моделей..
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24.07.2023 20:18 Ответить
ну і ***** 28 моделей,замість 4-5 але масових,це і значитьь що ніхто ***** не робить,якщо навіть дрони уніфікувати нікому.
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24.07.2023 21:37 Ответить
і так Мартін Брест каже що твій лисий підор резніков нікуя не замовляє
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24.07.2023 21:39 Ответить
Пограничные службы находят наглости, обложить данью посылки, за волонтерами собранные деньги купленны , а разуму нехватила ,за собранны денги обратится в Китай за покупкой дронов.
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24.07.2023 17:11 Ответить
Оманских , Раду , РНБО , СБУ , министерства , суды , администрации , и т.д. ( в настоящем виде ) , ВСЕ ЭТО создал умный народ Украины !!! Чего же теперь возмущаться ?
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24.07.2023 17:14 Ответить
Є варіант швидко наклепати деревяних дронів, дешево і по друге його корпус буде легший пластика, для одноразових камікадзе як на мене досить непогане рішення...

А орки ж накупили весільних дронів, нашим військовим, по словам не дуже мудрого чоловіка, вони не потрібні... Рік були обмеження щодо ввозу волонтерами, для держави важливіші серіали...

Тепер результат, орки наситили беспілотниками передову в тому числі і дешевими FPV дронами з кумулятивними БП які вибивають західну техніку і досить успішно....
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24.07.2023 17:28 Ответить
По применению фпв-дронов по подсчетам дипстейта на 100 случаев ВСУ противник отвечает 75. Кроме того рашистам не хватает опыта и пока, что мы впереди вдвое в этом плане. Дешевых фпв и у нас хватает, тот же Мадяр купил 10000 штук по 400 баксов.
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24.07.2023 17:31 Ответить
А по думці наших зв'язкових і аерозвідки то статистика набагато гірша чим у діпів і не в нашу користь,
а діпи досить часто підлизують владі відправляючи всіх в бан, в себе в чаті хто критикує зелених за розкрадання грошей... тому там деколи немає довіри...

А ще відправляли в бан військових що писали про підриви наших колон на мінах... що це ІПСО...
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24.07.2023 17:39 Ответить
не ламайте його "манямірок"
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24.07.2023 21:40 Ответить
Ви взагалі вкурсі що на одне успішне відео йде у нас 1-5 неуспішних пусків, то зіб'ють то хтось РЕБ включить не попередивши сусідів... то погода... то ворожа РЕБ...

По друге орки приміняють заряд від РПГ а не легку мінометну міну як ми, цілять конкретно в техніку...
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24.07.2023 17:47 Ответить
Важный момент. РФ закупает дроны напрямую госзакупками. Украина же во-первых волонтерами, во-вторых через посредников. В целом же, закупки китайских дронов сравнимые.
Они берут по 3-4000 в месяц, мы до 2000 минимум.
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24.07.2023 17:28 Ответить
но качественные
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24.07.2023 17:30 Ответить
КЛЮЧОВИЙ момент 😏

https://t.me/ToBeOr_Official

https://telegra.ph/file/0f12b1157379fcfcbae89.jpg "​​ О проблеме восприятия того, что появляется в западных СМИ, и как проукраинские телеграм-каналы тянут это в информационное пространство на одном конкретном примере.

"Россия импортировала из Китая беспилотников на $114 млн, что в 30 раз больше, чем Украина", - сегодня каждый второй телеграм-канал дал новость с таким заголовком из материалаhttps://www.politico.eu/article/china-firms-russia-body-armor-bullet-proof-drones-thermal-optics-army-equipment-shanghai-h-win/ Politico.

Тааак, стоп. А если вдуматься? Ведь если Россия импортирует в 30 раз больше, то у неё и на поле боя должно быть в 30 раз больше условных "Мавиков", чем у Украины, так? Но этого нет и близко. Так зачем тащить эту чушь в инфополе?

Получается так, что факт лишён смысла, а деморализующий эффект - максимальный. Обыватель смотрит на это и думает, ну вот, блин, ещё и, Китай...

В чём подвох? В том, что "в 30 раз больше" - это на основании данных таможни, это указано в материале.

Это полностью всё меняет. Потому что если брать чисто данные растаможки - да, это естественно.

На то есть свои причины.

1. У России с Китаем общая граница. А у Украины заблокировано Чёрное море - единственный способ получать товары из Китая напрямую и растаможивать их у себя. Все эти дроны везутся в порты Европы, а оттуда уже транзитом попадают в Украину, например, из Польши.https://news.obozrevatel.com/society/vvoz-dronov-dlya-vsu-v-ukrainu-kak-reguliruetsya-u-volonterov-voznikli-problemyi-detali-skandala.htm

2. Закупки дронов в Украине осуществляют волонтёры на донаты граждан и меценатов. Все китайские "Мавики" и разного рода FPV у ВСУ - это краудфандинг. Соответственно, пункт назначения там может быть какой угодно. Всё это оседает на таможне стран Европы.

Но идём дальше. Что такое закупка на $114 миллионов? Ну, это приблизительно 1/15 среднего пакета военной помощи, который Запад отправляет Украине каждые две недели. Не так, чтобы катастрофа, правда? По меркам этой войны - мизер.

Дальше. $114 миллионов - это поставки дронов России в 2023 году. А знаете, сколько было в 2022 году? $109 миллионов А в 2021? $115 миллионов

То есть по дронам Россия даже не нарастила свои поставки по сравнению с довоенным 2021-м. Но этот факт упущен.

И главное, материал Politico вообще о другом. Китай - это огромная чёрная дыра в западных санкциях, он поставляет России товары двойного назначения: в частности, оптику, которая используется в военной технике, и керамику для кевларовых бронежилетов.

По оптике действительно есть скачок с $23 млн в 2022 до $104 млн в 2023. По керамике - со $134 млн до $227 млн.

Кроме того, Китай участвует во всевозможных серых схемах - например, Россия регистрирует множество фирм-однодневок, которые размещают одиночный заказ, а затем пропадают. В январе некая фиктивная компания "Силва" из Бурятии с несуществующим адресом закупила 100 тысяч касок и бронежилетов у "Шанхай Х Вин" - это один из множества случаев. В таких закупках были замешаны и структуры Пригожина. Были и поставки стрелкового оружия, помеченные как "охотничьи винтовки". А каски поставляются в категории "пейнтбол".

Китай помогает России воевать - это факт. Он не поставляет военную технику, но по мелочам, с производством которых у России всё плохо, как может, так и тащит, не подставляясь под санкции. И данный материал Politico - сигнал Западу, что нужно что-то делать и ужесточать свою политику.

Но такие формулировки как "Китай поставляет России в 30 раз больше беспилотников, чем Украине" формируют ложное представление о реальной ситуации и создают губительные нарративы.

А сколько таких материалов выходило в Западной прессе в последнее время? Опровергать и опровергать.

"16 лет на освобождение украинских территорий такими темпами!" - ох... будто освобождение территорий - это закачка фильма с торрента со стабильным интернетом, где можно рассчитать время...

"757 лет на разминирование!" - туда же.

"Запад знал, что у Украины недостаточно вооружения для успешного контрнаступления, но надеялся на украинскую изобретательность!" - туда же.

Для чего это всё?

Дизмораль, чтобы создать впечатление, мол - всё пропало! - и нужно идти на переговоры.

Информационщикам стоит фильтровать и анализировать то, что они тащат из Запада. А Запад... ну, такой Запад, свобода слова, все дела. И своих "Гиркиных" там тоже хватает.

Так что keep calm & trust in ВСУ."
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25.07.2023 00:30 Ответить
у Нас военные говорят что русня не может управлять дронами , это для них очень сложно
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24.07.2023 17:32 Ответить
угу рік тому русня дронів взагалі не мала,тому не треба тут з русні зовсім відсталих робити
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24.07.2023 21:41 Ответить
и где реакция сша по этому вопросу? снова глубоко озабочены?
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24.07.2023 17:42 Ответить
Та квони ж сказали зленському- очищайтеся
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24.07.2023 17:48 Ответить
Головне, якщо, як кину лайно в ***********, мене одразу забанять чим доведуть мою підставність вважати, що зе і цензор купив і всіх інших.
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24.07.2023 17:59 Ответить
инфоДронами по зрадофилам - вогонь )
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24.07.2023 17:59 Ответить
головне що урадовбоклюї раді,нагадати тобі довбику що русня будує у себе заводи щоб не залежати від поставок,на відміну від нас.
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24.07.2023 21:42 Ответить
А це скажить цьому ******** Горбунову який хтів знімати серіали за 30 міліонів !!хай падло іде в Бахмут чмо болотне!!!ненавиджу тварюку!!!
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24.07.2023 18:02 Ответить
бо придворні адвокати Найвеличнівшивого, Рєзнікокови, свадєбні дрони не визнають принципово.. не той калібр яєць
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24.07.2023 18:14 Ответить
Терміново перечислити кошти за дрони, на фірму "Львівський арсенал"!
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24.07.2023 18:46 Ответить
 
 