РФ импортировала из Китая БПЛА более чем на $100 млн, в 30 раз больше, чем Украина, - Politico

В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников более чем на 100 млн долларов, что в 30 раз больше, чем Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале Politico.

"В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников более чем на 100 миллионов долларов - в 30 раз больше, чем Украина", - отмечают журналисты.

Китайский экспорт керамики, используемой для производства бронежилетов, в Россию увеличился на 69% (свыше 225 миллионов долларов). В то же время ее экспорт в Украину упал на 61% (до 5 млн долларов).

Аналитик, специализирующаяся на китайской обороне и внешней политике в Институте изучения Китая Меркатора, берлинского аналитического центра Хелена Легарда отметила, что, несмотря на все свои заявления о том, что Пекин нейтральный игрок, на самом деле он поддерживает позиции Москвы в этой войне.

По данным издания, китайская компания Shanghai H Win, которая производит бронежилеты, активизировала производство. Так, у компании, в частности, одним из покупателем является компания "Сильва" из Бурятии. Она заказала 100 тыс. бронежилетов и 100 тыс. касок.

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"Согласно публичным данным, Сильва была зарегистрирована только в сентябре прошлого года. Она сообщила о нулевом доходе в 2022 году. Поиск Google Street View по адресу в Улан-Уде, столице Бурятии, приводит посетителей в полуразрушенный жилой дом", - пишет Politico.

Журналисты пытались связаться с представителями компании "Сильва", но номер телефона, фигурировавшего в документах, не соответствует.

Также известно о другой российской компании Legittelekom. Домашняя страница показывает, что это московская транспортно-экспедиторская компания, однако фигурирует как покупатель 100 000 единиц головных уборов и 100 000 костюмов верхней одежды от компании Deekon Shanghai.