РФ импортировала из Китая БПЛА более чем на $100 млн, в 30 раз больше, чем Украина, - Politico
В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников более чем на 100 млн долларов, что в 30 раз больше, чем Украина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале Politico.
"В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников более чем на 100 миллионов долларов - в 30 раз больше, чем Украина", - отмечают журналисты.
Китайский экспорт керамики, используемой для производства бронежилетов, в Россию увеличился на 69% (свыше 225 миллионов долларов). В то же время ее экспорт в Украину упал на 61% (до 5 млн долларов).
Аналитик, специализирующаяся на китайской обороне и внешней политике в Институте изучения Китая Меркатора, берлинского аналитического центра Хелена Легарда отметила, что, несмотря на все свои заявления о том, что Пекин нейтральный игрок, на самом деле он поддерживает позиции Москвы в этой войне.
По данным издания, китайская компания Shanghai H Win, которая производит бронежилеты, активизировала производство. Так, у компании, в частности, одним из покупателем является компания "Сильва" из Бурятии. Она заказала 100 тыс. бронежилетов и 100 тыс. касок.
"Согласно публичным данным, Сильва была зарегистрирована только в сентябре прошлого года. Она сообщила о нулевом доходе в 2022 году. Поиск Google Street View по адресу в Улан-Уде, столице Бурятии, приводит посетителей в полуразрушенный жилой дом", - пишет Politico.
Журналисты пытались связаться с представителями компании "Сильва", но номер телефона, фигурировавшего в документах, не соответствует.
Также известно о другой российской компании Legittelekom. Домашняя страница показывает, что это московская транспортно-экспедиторская компания, однако фигурирует как покупатель 100 000 единиц головных уборов и 100 000 костюмов верхней одежды от компании Deekon Shanghai.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чекаємо на рішення найвеличнійшого
Наши берут по 1000-2000 в месяц.
Просто у них это в основном госзакупки, а у нас волонтеры.
а забув дронами у нас виключно волонтери займаються, саме тому різниця у 30 разів, а не через ******* китайців....
Тому картина і буде більш повна.
Він так захлинався соплями і воплями, за онуків ***********, був просто зачарований, ставив їх у приклад усім громадянам України, сам то він не місцевий, а тілько но паспорт отримав Український!!
Тепер йому, чомусь, заціпило про китайців та їх масовану допомогу окупантам *****!!!
Так усьо було падамашнему …, аж патіхамувлєс …
Пильнуймо Україну від знавців карабельних сосен!!
у нас практично 90 відсотків "весільних"дронів для спостереження то мавік, і 99% комплектуючих до фпвешок виробляють **********....
https://i.postimg.cc/Rq5h2jYj/2869448.jpg
Ва сюди на чергування заганяють ? щоб спамили хернею в коментах
Тільки у нас свій "путь" будемо дрони витрачати на мстю по москві... Ідіоти *****
Не каждый же год из этих десяти у нас уезжало за границу по 10 млн человек
А орки ж накупили весільних дронів, нашим військовим, по словам не дуже мудрого чоловіка, вони не потрібні... Рік були обмеження щодо ввозу волонтерами, для держави важливіші серіали...
Тепер результат, орки наситили беспілотниками передову в тому числі і дешевими FPV дронами з кумулятивними БП які вибивають західну техніку і досить успішно....
а діпи досить часто підлизують владі відправляючи всіх в бан, в себе в чаті хто критикує зелених за розкрадання грошей... тому там деколи немає довіри...
А ще відправляли в бан військових що писали про підриви наших колон на мінах... що це ІПСО...
По друге орки приміняють заряд від РПГ а не легку мінометну міну як ми, цілять конкретно в техніку...
Они берут по 3-4000 в месяц, мы до 2000 минимум.
https://t.me/ToBeOr_Official
https://telegra.ph/file/0f12b1157379fcfcbae89.jpg " О проблеме восприятия того, что появляется в западных СМИ, и как проукраинские телеграм-каналы тянут это в информационное пространство на одном конкретном примере.
"Россия импортировала из Китая беспилотников на $114 млн, что в 30 раз больше, чем Украина", - сегодня каждый второй телеграм-канал дал новость с таким заголовком из материалаhttps://www.politico.eu/article/china-firms-russia-body-armor-bullet-proof-drones-thermal-optics-army-equipment-shanghai-h-win/ Politico.
Тааак, стоп. А если вдуматься? Ведь если Россия импортирует в 30 раз больше, то у неё и на поле боя должно быть в 30 раз больше условных "Мавиков", чем у Украины, так? Но этого нет и близко. Так зачем тащить эту чушь в инфополе?
Получается так, что факт лишён смысла, а деморализующий эффект - максимальный. Обыватель смотрит на это и думает, ну вот, блин, ещё и, Китай...
В чём подвох? В том, что "в 30 раз больше" - это на основании данных таможни, это указано в материале.
Это полностью всё меняет. Потому что если брать чисто данные растаможки - да, это естественно.
На то есть свои причины.
1. У России с Китаем общая граница. А у Украины заблокировано Чёрное море - единственный способ получать товары из Китая напрямую и растаможивать их у себя. Все эти дроны везутся в порты Европы, а оттуда уже транзитом попадают в Украину, например, из Польши.https://news.obozrevatel.com/society/vvoz-dronov-dlya-vsu-v-ukrainu-kak-reguliruetsya-u-volonterov-voznikli-problemyi-detali-skandala.htm
2. Закупки дронов в Украине осуществляют волонтёры на донаты граждан и меценатов. Все китайские "Мавики" и разного рода FPV у ВСУ - это краудфандинг. Соответственно, пункт назначения там может быть какой угодно. Всё это оседает на таможне стран Европы.
Но идём дальше. Что такое закупка на $114 миллионов? Ну, это приблизительно 1/15 среднего пакета военной помощи, который Запад отправляет Украине каждые две недели. Не так, чтобы катастрофа, правда? По меркам этой войны - мизер.
Дальше. $114 миллионов - это поставки дронов России в 2023 году. А знаете, сколько было в 2022 году? $109 миллионов А в 2021? $115 миллионов
То есть по дронам Россия даже не нарастила свои поставки по сравнению с довоенным 2021-м. Но этот факт упущен.
И главное, материал Politico вообще о другом. Китай - это огромная чёрная дыра в западных санкциях, он поставляет России товары двойного назначения: в частности, оптику, которая используется в военной технике, и керамику для кевларовых бронежилетов.
По оптике действительно есть скачок с $23 млн в 2022 до $104 млн в 2023. По керамике - со $134 млн до $227 млн.
Кроме того, Китай участвует во всевозможных серых схемах - например, Россия регистрирует множество фирм-однодневок, которые размещают одиночный заказ, а затем пропадают. В январе некая фиктивная компания "Силва" из Бурятии с несуществующим адресом закупила 100 тысяч касок и бронежилетов у "Шанхай Х Вин" - это один из множества случаев. В таких закупках были замешаны и структуры Пригожина. Были и поставки стрелкового оружия, помеченные как "охотничьи винтовки". А каски поставляются в категории "пейнтбол".
Китай помогает России воевать - это факт. Он не поставляет военную технику, но по мелочам, с производством которых у России всё плохо, как может, так и тащит, не подставляясь под санкции. И данный материал Politico - сигнал Западу, что нужно что-то делать и ужесточать свою политику.
Но такие формулировки как "Китай поставляет России в 30 раз больше беспилотников, чем Украине" формируют ложное представление о реальной ситуации и создают губительные нарративы.
А сколько таких материалов выходило в Западной прессе в последнее время? Опровергать и опровергать.
"16 лет на освобождение украинских территорий такими темпами!" - ох... будто освобождение территорий - это закачка фильма с торрента со стабильным интернетом, где можно рассчитать время...
"757 лет на разминирование!" - туда же.
"Запад знал, что у Украины недостаточно вооружения для успешного контрнаступления, но надеялся на украинскую изобретательность!" - туда же.
Для чего это всё?
Дизмораль, чтобы создать впечатление, мол - всё пропало! - и нужно идти на переговоры.
Информационщикам стоит фильтровать и анализировать то, что они тащат из Запада. А Запад... ну, такой Запад, свобода слова, все дела. И своих "Гиркиных" там тоже хватает.
Так что keep calm & trust in ВСУ."