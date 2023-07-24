Неизвестные в Москве перерезали и украли более километра кабеля Минобороны РФ, - росСМИ
Неизвестные в Москве перерезали и украли более километра кабеля Минобороны РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Baza.
Отмечается, что отсутствие кабеля заметил сотрудник Минобороны РФ вместе с представителем "Воэнтелекома". Из-за сбоя они решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы.
"Оказалось, что на месте не хватало более километра дорогостоящего оборудования - кабеля, цена за метр может достигать 5 тысяч рублей. Таким образом материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 миллионов рублей. Полиция пока проводит проверку", - говорится в сообщении.
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+19 Mykola Trofimenko #544375
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+16 Роман Кокоровець #551105
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+15 Александр Чуднивец #474549
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а може на расії мідь **********?!
так от - це справа не п'яти хвилин чи навіть днів... звичайно, красти - воно швидше, але "оперативність" Міноборони РФ не може не радувати звичайного, рядового Донецько-Сумсько-Київського Бандерівця
тримайтеся там, Наші, або звичайні-випадкові попутники нашіх