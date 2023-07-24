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Неизвестные в Москве перерезали и украли более километра кабеля Минобороны РФ, - росСМИ

рф,міноборони,росії,російське

Неизвестные в Москве перерезали и украли более километра кабеля Минобороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Baza.

Отмечается, что отсутствие кабеля заметил сотрудник Минобороны РФ вместе с представителем "Воэнтелекома". Из-за сбоя они решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы.

"Оказалось, что на месте не хватало более километра дорогостоящего оборудования - кабеля, цена за метр может достигать 5 тысяч рублей. Таким образом материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 миллионов рублей. Полиция пока проводит проверку", - говорится в сообщении.

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Автор: 

россия (95497) хищение (676) Минобороны рф (926) кабель (34)


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Топ комментарии
+19

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24.07.2023 16:46
+16
Рафшану з Джамшутом гроші за роботу не заплати ! зачем ругаєш начальника ?
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24.07.2023 16:46
+15
Невідомим добрим людям-респект...
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24.07.2023 16:46
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Єто Буданов!🤣
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24.07.2023 16:44 Ответить
На мацкве мед'ю барижить?
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24.07.2023 17:37 Ответить
Буданга вже може телепортуватись?
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24.07.2023 17:38 Ответить
Ніт, єто Арестович. Набрался сил у моря, на пляже в Израиле и вишел на задание...
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24.07.2023 18:12 Ответить
Наші в горааадє 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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24.07.2023 19:51 Ответить
Невідомим добрим людям-респект...
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24.07.2023 16:46 Ответить

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24.07.2023 16:46 Ответить
Рафшану з Джамшутом гроші за роботу не заплати ! зачем ругаєш начальника ?
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24.07.2023 16:46 Ответить
Спитайте Януковича та Пшонку. Ці пацани знають шо тирити.
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24.07.2023 16:46 Ответить
А кабель вже з хутра виготовляють?Двічі несудимий дока в цих питаннях.
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24.07.2023 17:41 Ответить
Любителі оптоволокнистого дорвалися до дармовщинки
а може на расії мідь **********?!
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24.07.2023 16:48 Ответить
Мідь в прийомці уже
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24.07.2023 16:51 Ответить
Это Медведев на опохмел прибарахлился
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24.07.2023 16:55 Ответить
Патерь НЕТ! 😁
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24.07.2023 16:56 Ответить
Бобры из американских биолабораторий уже и до масквы добрались
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24.07.2023 17:01 Ответить
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24.07.2023 17:03 Ответить
вагнерівці, так з\п отримали....
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24.07.2023 17:04 Ответить
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24.07.2023 17:05 Ответить
Это до какой нищеты надо было довести прапорщиков?
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24.07.2023 17:09 Ответить
Пока все смотрели в небо за бпла, Равшан воспользовался моментом.
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24.07.2023 17:12 Ответить
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24.07.2023 18:52 Ответить
То напевно цигани.
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24.07.2023 17:14 Ответить
можна перевірити українсьські пункти прийому металобрухту..., десь точно є...
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24.07.2023 17:20 Ответить
"Вся надєжда на сп...ний кабєль" Панасєнкав . Ізбранниє сачінєнія.
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24.07.2023 17:26 Ответить
А когда этот герб поменяют на Тризуб ?
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24.07.2023 17:29 Ответить
Слава російським бомжам!
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24.07.2023 17:34 Ответить
Мо, які срусьКІ, на металоприймальни пункт, щоб бояри придбати ???
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24.07.2023 17:42 Ответить
Это всё, что надо знать о свинособачьем мыре, родившихся в Украине лишнехромосомам! Если там, так живут багато, на кой лях им медные провода???
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24.07.2023 17:42 Ответить
Цена лома меди за 1 кг в пунктах приема Медь до 610 руб.
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24.07.2023 17:44 Ответить
у нас шас после сражения за город порванные медные провода и кабеля лежат и их никто не трогает
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24.07.2023 17:47 Ответить
Людьи(свинособаки) гібнуть за мітал...
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24.07.2023 17:50 Ответить
Як би ще й якомусь службісту МО паралельно перерізали горлянку то був би взагалі майже джек пот)
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24.07.2023 17:56 Ответить
Шойгу, где кабель?
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24.07.2023 17:57 Ответить
у Пригожина
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24.07.2023 17:59 Ответить
бомжі здали в металолом
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24.07.2023 18:02 Ответить
за совєцької ще армії прокладав на Кавказі якось САМЕ сигнальні кабелі кілометрами...
так от - це справа не п'яти хвилин чи навіть днів... звичайно, красти - воно швидше, але "оперативність" Міноборони РФ не може не радувати звичайного, рядового Донецько-Сумсько-Київського Бандерівця
тримайтеся там, Наші, або звичайні-випадкові попутники нашіх
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24.07.2023 18:10 Ответить
..Украли секретный кабель вместе с находящейся в нём секретной информацией? )
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24.07.2023 18:15 Ответить
Андерс, а ти в чем то прав. И красть не надо, просто подключиться
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24.07.2023 18:19 Ответить
Да не, нужно просто где-нибудь в гараже этот кабель раскрутить и вытряхнуть из него застрявшую там секретную информацию.. )
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24.07.2023 18:33 Ответить
Нужно кабель отжечь на костре чтобы убрать шифрование, остатки протокола защиты вытрусить и отнести в пункт криптоанализа. Там аналитики конвертируют твердую информацию в промежуточную жидкую форму. После приема внутрь вся секретная информация начинает транслироватся в форме речи
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24.07.2023 18:44 Ответить
Вот это уже дело говорите. ) Только теперь, наверное, нужно будет уже дешифровать речь, качество которой будет сильно зависеть от количества принятой жидкой формы.. )
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24.07.2023 19:04 Ответить
А сколько таких линий связи по Московской области!!! Єх, связаться би с єтими воришками...направил би их, куда надо...столько всего би обесточили и обессвязили!!! И никаких беспилотников не надо. Дешево, безопасно и практично.
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24.07.2023 18:18 Ответить
Прикольно.
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24.07.2023 18:25 Ответить
Чому не відомі?це зробили два дуже відомі корінні москвичі Джамшут і Рамшан).
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24.07.2023 18:56 Ответить
Цінна інформація В радіусі 1км(від МО засраші) розташований бункер *****
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24.07.2023 18:59 Ответить
Прапорщик Шматко не спить🤔🧐😁 Тупі кацапи забули просту істину,- "Фсьйо шта создано нааародам прінааадлєжіт праааапааарщікам" ,- ржунімагу, певне праааапарщік Шматко вирішив сам собі зробити дємбельський пааадарак, не з одним лише альбомом покидати стрункі армійські ряди 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩🐐🐐🐐🐐🐐🐷🐷🐷🐷
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24.07.2023 19:58 Ответить
 
 