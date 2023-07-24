Неизвестные в Москве перерезали и украли более километра кабеля Минобороны РФ, - росСМИ

Неизвестные в Москве перерезали и украли более километра кабеля Минобороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Baza.

Отмечается, что отсутствие кабеля заметил сотрудник Минобороны РФ вместе с представителем "Воэнтелекома". Из-за сбоя они решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы.

"Оказалось, что на месте не хватало более километра дорогостоящего оборудования - кабеля, цена за метр может достигать 5 тысяч рублей. Таким образом материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 миллионов рублей. Полиция пока проводит проверку", - говорится в сообщении.

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