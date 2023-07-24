ГУР об обстрелах портов рашистами: Путин хочет самостоятельно продавать украденное в Украине зерно
Обстрелы портовой инфраструктуры российскими оккупантами преследуют цель усложнить возобновление работы "зернового коридора".
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
По его словам, российские ракетные атаки на украинские порты являются "откровенным террором", который осуществляется под надуманным предлогом не существующих военных целей.
В частности, отметил Юсов, практически ежедневные обстрелы морских портов Одессы и Одесской области направлены на "прямое уничтожение украинской портовой инфраструктуры, украинских запасов продовольствия для того, чтобы в будущем усложнить возобновление работы "зернового коридора".
"Таким образом, Путин публично заявляет, что ставится задача напрямую работать государству-агрессору со странами Африки, Азии по поставкам зерна, в том числе ворованного украинского зерна с временно оккупированных территорий", - пояснил представитель ГУР МО.
Также, добавил он, РФ пытается посеять панику среди гражданских украинцев.
"Очень важно, чтобы мир давал правильную оценку этому, и Украина над этим работает, как и работает над тем, чтобы противодействовать подобным атакам", - подытожил он.
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Он сказал що только власть поменяет.
Но стал пиз...ить стиральные машины и зерно.
Совпадение? Не думаю.
https://forbes.ua/ru/money/ukraina-eksportuvala-cherez-zernoviy-koridor-na-35-mlrd-khto-naybilshe-zarobiv-23112022-9959#:~:text=%D0%A1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202022%2D%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B.
А до цього продавав крадене зерно в компанії з українськими агробаронами?
🔍 Цієї ночі РФ атакувала порт м.Одеси підводячи риску під т.зв. «зерновою угодою». Українська влада шукає нові шляхи транспортування збіжжя і виказує свою зацікавленість. А нас цікавить де гроші від «зернової угоди», на що вони витрачені? Може хтось відзвітує?
➡️ За час дії т.зв. «зернового коридору» Україна експортувала багато мільйонів тон пшениці і кукурудзи на понад мільярд доларів, тоді як за доступними нам офіційними даними до бюджету повернулась ледь десята частина від прибутку. Де решта?
❗️Підозрюємо масштабний «схематоз». Жодних угод по зерновому коридору Україна, як ми знаємо, не підписувала - підписанти: ООН, Туреччина і РФ, Україна - учасник. Українським аграріям запропонували схему - коридор і вони змушені були продавати за низькою внутрішньою ціною, бо не було інших варіантів вийти на ринок і вивезти збіжжя для продажу.
➡️ Контрактів не було, жоден в Україні не реєструвався - українська митниця випускала зерно за «рамочним контрактом» зерновий коридор! Далі скуплене трейдерами зерно надходило до Туреччини. Контракти укладалися у Стамбулі, тепер ніхто не дізнається хто там був кінцевий бенефіціар. Збіжжя продавалося оптом вже за зовсім іншою ціною (всі бачили ціну на американській та інших світових біржах - Ред.).
➡️ В Україні залишились гроші, які отримали аграрії - з них держава візьме податки. Вивозили збіжжя і кукурудзу за індикативними цінами, за зовнішніми торговельними контрактами належного контролю не було. Таким чином, в Україну гроші майже не повертались і осіли на закордонних рахунках учасників зовнішньої оборудки. Якщо серед них є бенефіціари з українською реєстрацією - до бюджету щось впаде. Але ж на те вона і оборудка, щоб уникнути оподаткування!
❗️«Зерновий коридор» справді виглядає вигідним проектом, але не для держави, а для безпосередніх учасників-бенефіціарів. Ми хотіли б помилитися, але занадто добре знаємо українські реалії…
тг канал Ревизор