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Новости Война
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ГУР об обстрелах портов рашистами: Путин хочет самостоятельно продавать украденное в Украине зерно

порт,одещина

Обстрелы портовой инфраструктуры российскими оккупантами преследуют цель усложнить возобновление работы "зернового коридора".

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

По его словам, российские ракетные атаки на украинские порты являются "откровенным террором", который осуществляется под надуманным предлогом не существующих военных целей.

В частности, отметил Юсов, практически ежедневные обстрелы морских портов Одессы и Одесской области направлены на "прямое уничтожение украинской портовой инфраструктуры, украинских запасов продовольствия для того, чтобы в будущем усложнить возобновление работы "зернового коридора".

"Таким образом, Путин публично заявляет, что ставится задача напрямую работать государству-агрессору со странами Африки, Азии по поставкам зерна, в том числе ворованного украинского зерна с временно оккупированных территорий", - пояснил представитель ГУР МО.

Также, добавил он, РФ пытается посеять панику среди гражданских украинцев.

"Очень важно, чтобы мир давал правильную оценку этому, и Украина над этим работает, как и работает над тем, чтобы противодействовать подобным атакам", - подытожил он.

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Автор: 

зерно (1070) разведка (4171) россия (95497)


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Топ комментарии
+2
Для зменшення врожаю зерна в Україні кацапи зробили все. Що зробили ми щоб зменшити врожаї на Кубані і в Кранодарському краї?
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24.07.2023 17:52
+2
С августа 2022-го Украина экспортировала «зерновым коридором» 11 млн т агропродукции на $3,5 млрд. Forbes узнал, кто больше заработал. Среди них Андрей Веревский, Олег Бахматюк, Андрей Вадатурский и зарубежные трейдеры.

https://forbes.ua/ru/money/ukraina-eksportuvala-cherez-zernoviy-koridor-na-35-mlrd-khto-naybilshe-zarobiv-23112022-9959#:~:text=%D0%A1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202022%2D%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B.
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24.07.2023 18:33
+1
Пан Юсов, мене прочитали? Тоді це плагіат.
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24.07.2023 17:52
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Правила форума Совет форумчан
Пан Юсов, мене прочитали? Тоді це плагіат.
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24.07.2023 17:52 Ответить
Для зменшення врожаю зерна в Україні кацапи зробили все. Що зробили ми щоб зменшити врожаї на Кубані і в Кранодарському краї?
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24.07.2023 17:52 Ответить
а що можна було зробити?
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24.07.2023 18:06 Ответить
при чому тут гебня до врожаю зернових на Кубані?
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24.07.2023 19:15 Ответить
Перепрошую. Мало бути нижче.
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24.07.2023 19:20 Ответить
Такі поради я безкоштовно "масам" не даю. За пєті цим ще цікавились, а зараз ні. Здогадайтесь "чому?"...
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24.07.2023 19:10 Ответить
Так россией руководят советские кагебешники, а єти научини думать и работать системно и комплексно и загадивая и прогнозируя далеко наперед. Єто не арестанти та комики, как у нас, живущие одним днем - хапнуть побольше, здесь, сейчас и лично себе
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24.07.2023 18:09 Ответить
"Совєцкіє кегебєшнікі" вже майже повиздихали, але встигли провести прихватизацію всієї країни, що і було метою "пєрєстройкі". Рішення про це було прийнято вищим партійним керівництвом СРСР та "злодіями в законі" ще в 1979 році... Сьогоднішні придурки в феесбе та гру (дітки та внучки кегебєшніків) це вже окремий паразитичний клас суспільства. Переважна більшість з них це тупі, недорозвинуті і паталогічно жадібні ублюдки мета яких "поднятся повише, хапнуть поболє" і звалити за кордон. Подивіться як вони шляхом терору і тотального грабунку "завойовують симпатії" місцевих на окупованих територіях...
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24.07.2023 19:19 Ответить
Спорить не буду, я лишь хотел сказать -враг воюет сисемно и комплексно, по всем фронтам, военном, идеологическом, єкономическом и т.д.
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24.07.2023 20:03 Ответить
"На всіх фронтах" це звичайна практика війни. У кацапів все по підручникам з 80-х років минулого століття. Забули тільки що "лендліз" тепер не у них, а у нас і вони "окупанти", а не "асвабадітєлі". І результат очевидний - "піздєц" невблаганно наближається.
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24.07.2023 20:24 Ответить
Ніт.
Он сказал що только власть поменяет.
Но стал пиз...ить стиральные машины и зерно.
Совпадение? Не думаю.
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24.07.2023 17:54 Ответить
У кацапов портов нету?
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24.07.2023 17:55 Ответить
Безубые ихнии єкономическии обьекты надо тоже бить в полный рост а Вы сопли жуете или руководство ослика водит
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24.07.2023 17:56 Ответить
Нізя. Ми не агресори і ми за мірь.
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24.07.2023 18:02 Ответить
Ні не так. В нас просто нема ким і чим. Ми на короткому повідку в дядька байдена. Наш народ, ще не знає, що задумала зелена срань і не повірить, поки не буде пізно.
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24.07.2023 18:44 Ответить
Зелені ахренелі, що їх пу викинув із схеми заробітку. Можете покукарекать, або відправити війська на приструнення непокірного пу, як пу зробив з вами
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24.07.2023 18:03 Ответить
Ви під***си замість зміцнення оборони країна та своєї дупи крали та брехали, а пу вас ідіотів просто ******, но ви крадете, бо і досі не зрозуміли, що вам пісец при любих розкладах
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24.07.2023 18:08 Ответить
С августа 2022-го Украина экспортировала «зерновым коридором» 11 млн т агропродукции на $3,5 млрд. Forbes узнал, кто больше заработал. Среди них Андрей Веревский, Олег Бахматюк, Андрей Вадатурский и зарубежные трейдеры.

https://forbes.ua/ru/money/ukraina-eksportuvala-cherez-zernoviy-koridor-na-35-mlrd-khto-naybilshe-zarobiv-23112022-9959#:~:text=%D0%A1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202022%2D%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B.
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24.07.2023 18:33 Ответить
Путін хоче самостійно продавати крадене в Україні зерно Джерело:
А до цього продавав крадене зерно в компанії з українськими агробаронами?
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24.07.2023 19:09 Ответить
⁉️ ДЕ ГРОШІ ВІД ЗЕРНОВОЇ УГОДИ?

🔍 Цієї ночі РФ атакувала порт м.Одеси підводячи риску під т.зв. «зерновою угодою». Українська влада шукає нові шляхи транспортування збіжжя і виказує свою зацікавленість. А нас цікавить де гроші від «зернової угоди», на що вони витрачені? Може хтось відзвітує?

➡️ За час дії т.зв. «зернового коридору» Україна експортувала багато мільйонів тон пшениці і кукурудзи на понад мільярд доларів, тоді як за доступними нам офіційними даними до бюджету повернулась ледь десята частина від прибутку. Де решта?

❗️Підозрюємо масштабний «схематоз». Жодних угод по зерновому коридору Україна, як ми знаємо, не підписувала - підписанти: ООН, Туреччина і РФ, Україна - учасник. Українським аграріям запропонували схему - коридор і вони змушені були продавати за низькою внутрішньою ціною, бо не було інших варіантів вийти на ринок і вивезти збіжжя для продажу.

➡️ Контрактів не було, жоден в Україні не реєструвався - українська митниця випускала зерно за «рамочним контрактом» зерновий коридор! Далі скуплене трейдерами зерно надходило до Туреччини. Контракти укладалися у Стамбулі, тепер ніхто не дізнається хто там був кінцевий бенефіціар. Збіжжя продавалося оптом вже за зовсім іншою ціною (всі бачили ціну на американській та інших світових біржах - Ред.).

➡️ В Україні залишились гроші, які отримали аграрії - з них держава візьме податки. Вивозили збіжжя і кукурудзу за індикативними цінами, за зовнішніми торговельними контрактами належного контролю не було. Таким чином, в Україну гроші майже не повертались і осіли на закордонних рахунках учасників зовнішньої оборудки. Якщо серед них є бенефіціари з українською реєстрацією - до бюджету щось впаде. Але ж на те вона і оборудка, щоб уникнути оподаткування!

❗️«Зерновий коридор» справді виглядає вигідним проектом, але не для держави, а для безпосередніх учасників-бенефіціарів. Ми хотіли б помилитися, але занадто добре знаємо українські реалії…

тг канал Ревизор
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24.07.2023 19:19 Ответить
 
 