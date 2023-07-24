ГУР об обстрелах портов рашистами: Путин хочет самостоятельно продавать украденное в Украине зерно

Обстрелы портовой инфраструктуры российскими оккупантами преследуют цель усложнить возобновление работы "зернового коридора".

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

По его словам, российские ракетные атаки на украинские порты являются "откровенным террором", который осуществляется под надуманным предлогом не существующих военных целей.

В частности, отметил Юсов, практически ежедневные обстрелы морских портов Одессы и Одесской области направлены на "прямое уничтожение украинской портовой инфраструктуры, украинских запасов продовольствия для того, чтобы в будущем усложнить возобновление работы "зернового коридора".

"Таким образом, Путин публично заявляет, что ставится задача напрямую работать государству-агрессору со странами Африки, Азии по поставкам зерна, в том числе ворованного украинского зерна с временно оккупированных территорий", - пояснил представитель ГУР МО.

Также, добавил он, РФ пытается посеять панику среди гражданских украинцев.

"Очень важно, чтобы мир давал правильную оценку этому, и Украина над этим работает, как и работает над тем, чтобы противодействовать подобным атакам", - подытожил он.

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