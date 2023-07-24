РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4962 посетителя онлайн
Новости Война
3 405 24

На РосТВ запретили рассказывать об атаке дронов на Москву. Демонстрировать взрывы в оккупированном Крыму разрешили, - The Insider

россия,путин,пропаганда,телевидение

Российским телеканалам запретили освещать тему атаки беспилотников на Москву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

В частности, сотрудникам холдинга ВГТРК - Россия-24 и Москва-24, а также РБК и некоторым региональным телеканалам прислали запрет на эту тему за 15 минут до 11-часового выпуска новостей.

При этом в 10-часовом выпуске сообщения про беспилотники еще были.

"Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон всем, чем получится: какими-то историями международными, которые даже не взяли бы. Тему на каналах Россия-24 и на Москва-24 убрали и из шпигеля", — рассказал источник The Insider.

Читайте также: Атаки беспилотников на Москву и Крым: В РФ заявили, что оставляют за собой право "принять жесткие ответные меры"

"На РБК был самый подробный сюжет об атаке на Москву, было показано очень много кадров, интервью очевидцев, на месте находились корреспонденты, но все это тоже пришлось убрать из эфира, сообщил другой собеседник.

Тему атаки беспилотников продолжили только в виде кратких комментариев Минобороны и мэра Москвы Сергея Собянина, пообещавшего помочь жителям. Региональные каналы попросили не акцентировать эту тему в эфире, но в сетях оставили все подробно", – пишет издание.

Однако, по данным издания, сюжеты об атаке БПЛА на оккупированный Крым показывать не запрещали, в частности, демонстрировать кадры оттуда. Поэтому многие каналы начинали выпуски из сюжета об этом.

Читайте также: Все беспилотники, атаковавшие Москву утром, нейтрализованы, качество работы ПВО должны оценивать эксперты, - Песков

Автор: 

москва (3073) россия (95497) телевидение (897)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
- Кто это там постоянно шумит на болотах, Беримор?
- Кацапы, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить на русском языке, сэр.
- А разве им кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят, Беримор?
- ******, сэр.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:11
+6
Забороняй не забороняй, сарафанне радіо буде працбвати на повну потужність.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:15
+5
Один хрен, ЗСУ им наваляет)
показать весь комментарий
24.07.2023 18:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один хрен, ЗСУ им наваляет)
показать весь комментарий
24.07.2023 18:07 Ответить
Хай бахкотний сезон пошириться на всю росiю!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
24.07.2023 18:07 Ответить
В головах баранів все дуже просто, якщо цього не було по телевізору, то не було взагалі
показать весь комментарий
24.07.2023 18:07 Ответить
- Кто это там постоянно шумит на болотах, Беримор?
- Кацапы, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить на русском языке, сэр.
- А разве им кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят, Беримор?
- ******, сэр.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:11 Ответить
Чого ж так -- похвалилися б -- шо над москвою дрони літають
показать весь комментарий
24.07.2023 18:13 Ответить
A no якій адресі знаходиться студія салавйов лайв?
показать весь комментарий
24.07.2023 18:14 Ответить
Бог наверное срал, на месте России.
Люди с говна.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:15 Ответить
Забороняй не забороняй, сарафанне радіо буде працбвати на повну потужність.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:15 Ответить
А заборона поширить й збільшить обсяги))
показать весь комментарий
24.07.2023 18:17 Ответить
Как раз оказалось что в век интернета очень легко заменить правду на ложь.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:44 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2023 18:18 Ответить
откуда инфа ?
показать весь комментарий
24.07.2023 18:44 Ответить
Диряве кацапське пе-ве-О....а баранам розказували,що вялікая і непобядімая...
Барани хоч і дурні,але ж почнуть бекать.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:23 Ответить
нало не москве а перекрывать дороги в Крым
показать весь комментарий
24.07.2023 18:26 Ответить
Дроны над Мацквой запрещены. Хлопки разрешены. Путлеру в бункере прятаться разрешено. Пенсов на войну отправлять разрешено. Ну а срать где попало никто и не отменял, это все равно проклятый Обама делает...
показать весь комментарий
24.07.2023 18:28 Ответить
"Панцирь" на крыше штаб-квартиры Минобороны рф не смог сбить дрон, хотя находился от точки удара менее, чем в 300 метрах, обратило внимание "Радио Свобода"
показать весь комментарий
24.07.2023 18:28 Ответить
Звідки ви знаєте, може він декоративний, як опудало.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:32 Ответить
Ну так аналоговнетный панцЫрь же
показать весь комментарий
24.07.2023 18:37 Ответить
Кацап привык есть дерьмо. Это его судьба.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:28 Ответить
Ссыкливый сброд , называющий себя народом .
показать весь комментарий
24.07.2023 20:23 Ответить
 
 