На РосТВ запретили рассказывать об атаке дронов на Москву. Демонстрировать взрывы в оккупированном Крыму разрешили, - The Insider

Российским телеканалам запретили освещать тему атаки беспилотников на Москву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

В частности, сотрудникам холдинга ВГТРК - Россия-24 и Москва-24, а также РБК и некоторым региональным телеканалам прислали запрет на эту тему за 15 минут до 11-часового выпуска новостей.

При этом в 10-часовом выпуске сообщения про беспилотники еще были.

"Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон всем, чем получится: какими-то историями международными, которые даже не взяли бы. Тему на каналах Россия-24 и на Москва-24 убрали и из шпигеля", — рассказал источник The Insider.

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"На РБК был самый подробный сюжет об атаке на Москву, было показано очень много кадров, интервью очевидцев, на месте находились корреспонденты, но все это тоже пришлось убрать из эфира, сообщил другой собеседник.

Тему атаки беспилотников продолжили только в виде кратких комментариев Минобороны и мэра Москвы Сергея Собянина, пообещавшего помочь жителям. Региональные каналы попросили не акцентировать эту тему в эфире, но в сетях оставили все подробно", – пишет издание.

Однако, по данным издания, сюжеты об атаке БПЛА на оккупированный Крым показывать не запрещали, в частности, демонстрировать кадры оттуда. Поэтому многие каналы начинали выпуски из сюжета об этом.

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