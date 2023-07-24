Рашисты заминировали мосты в оккупированном Мариуполе и обустраивают возле них оборонительные сооружения, - Андрющенко

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе заминировали все мосты и обустраивают оборонительные сооружения вблизи них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"В Мариуполе оккупанты заминировали все мосты и обустроили оборонные сооружения возле каждого. Теперь проход по мостам ограничен, а территория оборонительных сооружений обнесена забором. Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды, россияне реально и крепко готовятся к неминуемой битве за Мариуполь", - отметил он.

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