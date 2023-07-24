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Новости Война
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Рашисты заминировали мосты в оккупированном Мариуполе и обустраивают возле них оборонительные сооружения, - Андрющенко

маріуполь

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе заминировали все мосты и обустраивают оборонительные сооружения вблизи них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"В Мариуполе оккупанты заминировали все мосты и обустроили оборонные сооружения возле каждого. Теперь проход по мостам ограничен, а территория оборонительных сооружений обнесена забором. Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды, россияне реально и крепко готовятся к неминуемой битве за Мариуполь", - отметил он.

Смотрите также: В оккупированном Мариуполе фиксируют наибольшее передвижение врага за последние месяцы, - Андрющенко. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5709) минирование (1446) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+13
Вчіться ''чмошнікі'' зелені як треба оборону будувати! Але воно вам вже в пригоді не стане-скоро будете драпати до ростова , а то і далі!!!
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24.07.2023 18:46
+6
Вони не такі бовдури, як наші "очільники". Це я за Чонгар.
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24.07.2023 19:18
+6
Якби Вам в Омані Партрушєв відвалив мішечок з алмазного фонду то може й Ви б зрозуміли доцільність бути "тупим" в очах українського суспільства і "багатим екс-президентом" в Ізраїлі...
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24.07.2023 19:37
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Скоро вам прийдет большой пи...дец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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24.07.2023 18:44 Ответить
Вчіться ''чмошнікі'' зелені як треба оборону будувати! Але воно вам вже в пригоді не стане-скоро будете драпати до ростова , а то і далі!!!
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24.07.2023 18:46 Ответить
И никто не за что не ответил
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25.07.2023 10:18 Ответить
Виходить так, що знову необхідно переймати досвід від окупантів рашистів. А чому наші не робили так само напередодні 24 лютого? Де були наші світани, жданови, арестовичі, цимбалюки, рєзнікови, портникови? Чому мовчали? Чому не звертали увагу суспільства на такі елементарні речі?
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24.07.2023 18:57 Ответить
"Чому не звертали увагу суспільства на такі елементарні речі?" -🤣

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24.07.2023 19:16 Ответить
Якби Вам в Омані Партрушєв відвалив мішечок з алмазного фонду то може й Ви б зрозуміли доцільність бути "тупим" в очах українського суспільства і "багатим екс-президентом" в Ізраїлі...
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24.07.2023 19:37 Ответить
потому что не платили за Независимость жизнями, имуществом, где были умники, когда зарплата в армии была 1800 грн лет 15?... да и считающих русских братьями поменьшало конечно, но все равно их дохера и больше... сидят и молчат, бо тут недвижимость и бабло, бегают в МП и ненавидят ЗСУ.....
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25.07.2023 12:04 Ответить
Вони не такі бовдури, як наші "очільники". Це я за Чонгар.
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24.07.2023 19:18 Ответить
Не переймайтесь! Ще більші бовдури!!! бо отруєні тоталітарною ідеологією, холуйством і "чінопочітанієм". Суміш ще та... Тому і "Київ за три дня" не вийшло...
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24.07.2023 19:41 Ответить
мова не про це
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24.07.2023 20:27 Ответить
Нічого, ось зараз, як контнаступим!
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24.07.2023 19:58 Ответить
Здається, кацапня почала щось підозрювати...
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24.07.2023 20:37 Ответить
Вчись Зеленський поки що не посадили !!!
Єрмака це теж стосується !
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24.07.2023 20:39 Ответить
За те, що москальські щурі з ОП 24.02.22. дали команду не підривати мости, вони вже давно мають сидіти на пожиттєво за держзраду. Бо мости на Чонгарі всі були заміновані з 2016 р. І не тільки на Чонгарі, а й на інших напрямках з Криму. ОПівська п"ята колона, користуючись владиними повноваженнями дала команду не підривати мости, це зрозуміло з інтерв"ю радника ОП Подоляка в серпні 2022, де він каже, що 24.02.22. довго вагалися чи підривати мости, бо ж було жалко тих грошей, які в них були вкладені, а ще тіпа ОП сподівалася, що кацапи теж люди і що вони будуть дбайливо відноситися до нашої інфраструктури, зокрема й до мостів. Таким чином кацапам дали час безперешкодно зайти на наш південь і тепер те, що вони захопили за лічені години, наші хлопці ціною життів будуть відбивати метр за метром.
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25.07.2023 10:21 Ответить
Цікаво, курви зелені, а чи буде у кацапів "********"?
Якщо не буде, то висіти вам, тварям, на гілках дерев. Потім. Колись...
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25.07.2023 10:36 Ответить
 
 