В результате российской атаки 23 июля в Одессе повреждено 61 здание, в том числе 28 памятников архитектуры, - горсовет

По предварительным данным, в результате российских обстрелов Одессы в воскресенье, 23 июля, было повреждено 61 здание, в том числе 146 жилых квартир.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что коммунальщики проводят первоочередные противоаварийные мероприятия: разбор завалов, расчистку дорог и дворовых проходов.

23 июля проведена консервация жилых домов, закрыты пленкой 869 оконных проемов.

На пострадавших 28 памятниках - объектах культурного наследия составляются акты повреждений.

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Также коммунальные службы составляют акты повреждений в квартирах одесситов для дальнейшего получения ими материальной помощи из городского бюджета", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что одесситы могут оформить и государственную помощь через "Є-відновлення" в приложении "Дія".

Как сообщает Комитет гуманитарной и информационной политики, среди поврежденных зданий — памятники культурного наследия в рамках объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы" и его буферной зоны. Изуродованы, в частности, дом Наума, дом Чижевича, дом Порро (Бистра), дом Кредитного общества, дом Заблудовского, дом Масса и т.д.