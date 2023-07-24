В результате российской атаки 23 июля в Одессе повреждено 61 здание, в том числе 28 памятников архитектуры, - горсовет
По предварительным данным, в результате российских обстрелов Одессы в воскресенье, 23 июля, было повреждено 61 здание, в том числе 146 жилых квартир.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Отмечается, что коммунальщики проводят первоочередные противоаварийные мероприятия: разбор завалов, расчистку дорог и дворовых проходов.
23 июля проведена консервация жилых домов, закрыты пленкой 869 оконных проемов.
На пострадавших 28 памятниках - объектах культурного наследия составляются акты повреждений.
Также коммунальные службы составляют акты повреждений в квартирах одесситов для дальнейшего получения ими материальной помощи из городского бюджета", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что одесситы могут оформить и государственную помощь через "Є-відновлення" в приложении "Дія".
Как сообщает Комитет гуманитарной и информационной политики, среди поврежденных зданий — памятники культурного наследия в рамках объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы" и его буферной зоны. Изуродованы, в частности, дом Наума, дом Чижевича, дом Порро (Бистра), дом Кредитного общества, дом Заблудовского, дом Масса и т.д.
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