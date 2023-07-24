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Во время атаки РФ в порту Рени находилось 6 румынских судов

одеса

Во время атаки российских дронов в порту Рени находилось 6 румынских судов, в то же время Румыния не вводила никаких ограничений движения по Дунаю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации румынского издания, власти страны приняли решение о перемещении всех судов обратно в Румынию после удара россиян. Предварительно, они не повреждены и сейчас находятся на румынской стороне реки Дунай.

При этом Румыния не вводила никаких ограничений движения по Дунаю, функционирование портов в приграничном районе осуществляется в обычном режиме.

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Напомним, российские захватчики ночью атаковали юг Украины. В Одесской области тревога продолжалась около 4 часов. Российские захватчики атаковали портовую инфраструктуру Дуная.

Автор: 

Одесская область (3563) Румыния (1089) Рени (11)


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Час, коли NATO доведеться ухвалювати по-справжньому важливі рішення, все ближче.
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24.07.2023 18:52 Ответить
Да, скоро НАТО придется в очередной раз по настоящему важно высказать свою озабоченность
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24.07.2023 19:09 Ответить
А якщо удар за напрямком Гродно-Кьоніґсберґ? Думаєте, теж обійдеться лише озабоченістю?
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24.07.2023 19:21 Ответить
Нічого не буде. Концепція НАТО - не воювати. Будуть відступати до Британії
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24.07.2023 19:40 Ответить
ДЛЯ СМЕРДЮЧІХ МУДЬЯР ТО ГАРНА НАУКА.
НЕХАЙ ТЕПЕР ДЄЛАЮТ )(УЙЛУ МІНЬЄТ З ПРИСМАКОМ ПОРОХУ.
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24.07.2023 18:57 Ответить
Ти друже щось почитай, бо не знати що Румунія це не Угорщина - реально соромно
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24.07.2023 19:41 Ответить
У ставленні до України і Українців в історії, що румун, що мадяр, що лях - всі були одинаковими: колонізація, гено-, етно-, лінгвоцид. Мінялися лише інтенсивність і агресивність у залежності від обставин. Як зараз.
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24.07.2023 20:46 Ответить
Про що Ви пишите? Гірщої потвори за кацапа немає і не було. Ця потвора тільки трьома голодоморами знищила більше 15 мільйонів українців.
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24.07.2023 22:59 Ответить
Уже видно что НАТО это клуб терпил.
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24.07.2023 22:51 Ответить
 
 