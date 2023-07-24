Во время атаки РФ в порту Рени находилось 6 румынских судов

Во время атаки российских дронов в порту Рени находилось 6 румынских судов, в то же время Румыния не вводила никаких ограничений движения по Дунаю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации румынского издания, власти страны приняли решение о перемещении всех судов обратно в Румынию после удара россиян. Предварительно, они не повреждены и сейчас находятся на румынской стороне реки Дунай.

При этом Румыния не вводила никаких ограничений движения по Дунаю, функционирование портов в приграничном районе осуществляется в обычном режиме.

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Напомним, российские захватчики ночью атаковали юг Украины. В Одесской области тревога продолжалась около 4 часов. Российские захватчики атаковали портовую инфраструктуру Дуная.