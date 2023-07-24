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Блокирование экспорта украинской агропродукции по суше в ЕС после 15 сентября недопустимо, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел совещание по экспорту украинской агропродукции.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Верим в договоренности с Европейской комиссией, но готовимся к любому развитию событий. Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина держит связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не откроет границу для зерна из Украины в случае отказа Еврокомиссии продлить эмбарго.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал партнеров и Еврокомиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС. Также он назвал шаг Польши "недружественным".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20336) зерно (1070) Евросоюз (17118)


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Топ комментарии
+7
А топнуть ножкой! Не верю что тебя это волнует. А что же за крымскую платформу уже совсем забыл? А НАТО нас не приглашает тоже забыл? Взрослые дяди все объяснили и ты уже забыл?
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24.07.2023 18:44
+5
Вова йди вже та знімай серіали, бо ти нікчемний державний діяч
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24.07.2023 19:21
+4
нагадайте хтонебудь картавому бидлу , що в країні йде війна. і є багато інших першочергових проблем. а зерном нехай займаються йбані агротрейдери, які не платять податки і ховають від держави валютну виручку в офшорах.
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24.07.2023 18:53
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А топнуть ножкой! Не верю что тебя это волнует. А что же за крымскую платформу уже совсем забыл? А НАТО нас не приглашает тоже забыл? Взрослые дяди все объяснили и ты уже забыл?
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24.07.2023 18:44 Ответить
нагадайте хтонебудь картавому бидлу , що в країні йде війна. і є багато інших першочергових проблем. а зерном нехай займаються йбані агротрейдери, які не платять податки і ховають від держави валютну виручку в офшорах.
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24.07.2023 18:53 Ответить
Неприпустимо якщо чорт при владі, а Польща у своєму праві.
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24.07.2023 19:01 Ответить
Так справа у тому, що польща не виконує зобов'язань згідно договорів ЄС. При цьому гроші від ЄС для покриття збитків не хочуть брати.
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24.07.2023 19:36 Ответить
Скільки експортери збіжжя пепрерахували до бюджета Украіни?
Е перелік кто єкспортуе , тонаж але не як не можу знайти - кто і скільки перерахував до бюджету.
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24.07.2023 19:13 Ответить
неприпустимо мародерити державні кошти , краще проблему з безпілотниками вирішити, кацапстан їх 50000 продукує, а у нас менше 10000 і то за рахунок волонтерів. і весільному міністру правильне місце знайдіть, він теж в стані повної прострації знаходиться
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24.07.2023 19:20 Ответить
Вова йди вже та знімай серіали, бо ти нікчемний державний діяч
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24.07.2023 19:21 Ответить
Американським партнерам краще F-16 і Атакамс надати Україні і згадати про будапештський меморандум,а не триндіти тут про те скільки дронів хто виробляє.
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24.07.2023 19:34 Ответить
декому його варто самому прочитати,і нарешті зрозуміти,що той папірець НІЯК їх не зобовязує нам шось давати чи помагати.
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25.07.2023 00:13 Ответить
Ляхи хитрожопі ніколи і не були нам друзями і не будуть. Я перш за все про владу польську. У них свій інтерес. Наприклад за старі міги вони від США отримали ******* F-22 а витрати на утримання наших біженців оплатив Євросоюз і податки оплачені ляхам нашими людьми втроє перевищили цю допомогу - чистий гешефт. Ми підписали товарний безвіз але вд діє тільки для товарів з Єврозони в Україну,як тільки пішло наше зерно - одразу, порушуючи всі підписані документи ляхи та інші сусіди закрили дорогу нашим товарам. Ось така рівність. партнерство та справедливість.
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24.07.2023 19:35 Ответить
правільна, толька с расассійє умєстє!!!!
нє??
фсє на барьбу с польскім буржуазним імпєріалізмамъ!!!!
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24.07.2023 20:51 Ответить
їбанько одноразове,США НІКОМУ Ф-22 не передає,вони там виключно в патрулі,то раз,якби наші не мутили в Польщі свої схеми,і поляки би не бузили,тому спочатку в дзеркало глянь,а потім вже на когось пальцем тикай.
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25.07.2023 00:11 Ответить
Мішають схематозам Зельоних! Неподобство! Самий величний лідор ********** зара такий відосик запілить!
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24.07.2023 19:38 Ответить
Зе треба було зразу по всім офіційним та не дуже каналам, донести до заходу, що у разі якщо не буде справжньої підтримки у війні, ми будем шукати цієї підтримки у Китая. Тоді би всьо шобло європейське соціалістичне разом з демократами Америки обісрались і ми отримали би все що нам треба в тому числі запрошення в НАТО
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24.07.2023 19:38 Ответить
ти ще й даун,лікуйся дегенеративне,щоб твою сраку здали в оренду китайцям.
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25.07.2023 00:12 Ответить
 
 