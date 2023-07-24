Блокирование экспорта украинской агропродукции по суше в ЕС после 15 сентября недопустимо, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по экспорту украинской агропродукции.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Верим в договоренности с Европейской комиссией, но готовимся к любому развитию событий. Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина держит связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не откроет границу для зерна из Украины в случае отказа Еврокомиссии продлить эмбарго.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал партнеров и Еврокомиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС. Также он назвал шаг Польши "недружественным".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР об обстрелах портов рашистами: Путин хочет самостоятельно продавать украденное в Украине зерно