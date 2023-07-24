Без паспорта РФ жителям Энергодара опасно передвигаться по городу, - мэр Орлов

Российские захватчики во временно оккупированном Энергодаре перешли к принудительной паспортизации.

Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.

"В городе оккупанты усилили репрессивные действия, они проникли почти во все квартиры по городу. Подъезжает большой автомобиль, из него выходят где-то 15-20 вооруженных оккупантов и обыскивают весь подъезд", - рассказал глава города.

Орлов отметил, что за последние полтора месяца россияне перешли к принудительной паспортизации.

"Людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории. Где-то около 15 тыс. населения остается в городе, большинство - получили паспорт РФ. Кто-то это добровольно сделал, кто-то - под физическим давлением, репрессиями, через подвалы, пытки. Здесь делается заявление на горячую линию правоохранительных органов и ответственности за это не должно быть, - подытожил городской глава.

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