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Новости Помощь Украине
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Партия из 4 Leopard 2A4 и 10 БТР уже отправлена Украине, - МИД Испании

танк,іспанія,leopard

Испания отправила Украине очередную партию гуманитарной и военной помощи, в которую входит партия из 4 танков Leopard 2A4 и 10 бронированных автомобилей TOA M-113.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Испании.

Как отмечает испанское Минобороны, из порта Сантандер в направлении Украины отправился корабль с грузом, который, как ожидается, будет полностью доставлен украинским Вооруженным силам в начале августа.

"Груз, отправленный Испанией, состоит из четырех танков Leopard 2A4 в дополнение к шести Leopard 2 с теми же характеристиками, которые уже были переданы украинской стороне", – говорится в сообщении.

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Кроме того, Испания отправила десять бронированных автомобилей TOA M-113 (три из них для Государственной пограничной службы Украины), десять грузовиков (пять – для пограничников, остальные – для ВСУ), бронированный многоцелевой автомобиль (для пограничников).

В груз входят и три гражданских машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).

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Автор: 

Испания (860) помощь (7798) Leopard (115)


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Топ комментарии
+16
Дякуємо Іспанія. Ви наші друзі
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24.07.2023 19:07
+8
І за то дякувати треба. Гишпанці, дякуємо!
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24.07.2023 19:07
+5
У них самих 108 штук Leopard 2 A4, вже 106 штук. І збирали вони на них десятками років. То скільки вони можуть їх віддати до критичного зниження власної обороноздатності? А їх виробництво обмежено певною кількістью штук, які впираються в потужності заводу Rheinmetall. А замовляти їх будуть всі країни блоку, і черга буде на роки.
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24.07.2023 19:58
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Дякуємо Іспанія. Ви наші друзі
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24.07.2023 19:07 Ответить
І за то дякувати треба. Гишпанці, дякуємо!
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24.07.2023 19:07 Ответить
ого та нашо так багато, ну ви даєте
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24.07.2023 19:12 Ответить
А скільки Україна виробила власних танків за аналогічний період?
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24.07.2023 19:30 Ответить
У них самих 108 штук Leopard 2 A4, вже 106 штук. І збирали вони на них десятками років. То скільки вони можуть їх віддати до критичного зниження власної обороноздатності? А їх виробництво обмежено певною кількістью штук, які впираються в потужності заводу Rheinmetall. А замовляти їх будуть всі країни блоку, і черга буде на роки.
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24.07.2023 19:58 Ответить
І як же без членів сєкти "чоготакмало"!
Питання задай владі чого взагалі нікуя не має свого!
А тим хто дає навіть 1 танк подякуй бо вони це можуть зробити, хоча і не повинні цього робити!
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24.07.2023 20:11 Ответить
а то шо ми віддали свою зброю ядерну, то таке нічого?
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24.07.2023 20:19 Ответить
Кому віддали? Іспанцям? І взагалі КОМУ віддали?
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24.07.2023 20:44 Ответить
та причім тут іспанія, вони пешкі, як скаже сша так і буде,. віддали через сша британію і россію - бо вони так захотіли
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24.07.2023 20:54 Ответить
Я так і не почув відповідь - КОМУ саме віддали ядерну зброю?
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24.07.2023 21:02 Ответить
Кацапам, звісно. Чи у вас інші дані?
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24.07.2023 22:37 Ответить
Трохи інші звісно ж. Віддали частину стратегічних бомабрдувальників, ракет сердньої і більшої дальності (якими нас зараз кошмарять і які не поивнні були віддавати бо не було вимоги, але ********* віддав), але ось ядерну зброю точно ні, крім 1 боєголовки, яка й досі не відомо де ділася (ось її можливо, але це спірне питання й досі!).
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25.07.2023 20:20 Ответить
 
 