Партия из 4 Leopard 2A4 и 10 БТР уже отправлена Украине, - МИД Испании

Испания отправила Украине очередную партию гуманитарной и военной помощи, в которую входит партия из 4 танков Leopard 2A4 и 10 бронированных автомобилей TOA M-113.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Испании.

Как отмечает испанское Минобороны, из порта Сантандер в направлении Украины отправился корабль с грузом, который, как ожидается, будет полностью доставлен украинским Вооруженным силам в начале августа.

"Груз, отправленный Испанией, состоит из четырех танков Leopard 2A4 в дополнение к шести Leopard 2 с теми же характеристиками, которые уже были переданы украинской стороне", – говорится в сообщении.

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Кроме того, Испания отправила десять бронированных автомобилей TOA M-113 (три из них для Государственной пограничной службы Украины), десять грузовиков (пять – для пограничников, остальные – для ВСУ), бронированный многоцелевой автомобиль (для пограничников).

В груз входят и три гражданских машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).

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