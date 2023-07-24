Рашисты завели корабли-ракетоносители в пункты базирования, но могут вывести их ближе к полуночи, - ОК "Південь"

Российские оккупанты выискивают системы ПВО Украины и запускают ракеты не только с кораблей, но и с воздушных ракетоносителей.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, российские захватчики будут продолжать так называемый портово-зерновой террор. Они пытаются давить именно на Одесчину и Николаевщину, как на портовые регионы, способные быть мощными в зерновом соглашении.

При этом она отметила, что сейчас оккупанты завели все корабли-ракетоносители в пункты базирования.

"Это может свидетельствовать о том, что они готовятся и вернутся на дежурство ближе к полуночи. Такая практика уже была, и мы тщательно следим за этой ситуацией", - подчеркнула представитель ОК "Південь".

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Кроме того, по словам Гуменюк, оккупанты сейчас "микшируют" атаки и запускать ракеты не только с кораблей, но и воздушных ракетоносителей.

"Учитывая ту активность вражеской авиации, которую наблюдали сегодня, когда они использовали, кстати, радиоэлектронную борьбу и попытки нас проверить на прочность и готовность фальшивыми целями, это также может свидетельствовать об их подготовке и выискивании наших систем противовоздушной обороны... Ситуация остается напряженной, надо помнить о том, что враг коварный и может использовать разные виды вооружений, в том числе те, противодействия которым у нас пока что нет", - подытожила она.