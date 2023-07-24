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Новости Война
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Рашисты завели корабли-ракетоносители в пункты базирования, но могут вывести их ближе к полуночи, - ОК "Південь"

рф,корабель,калібр

Российские оккупанты выискивают системы ПВО Украины и запускают ракеты не только с кораблей, но и с воздушных ракетоносителей.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, российские захватчики будут продолжать так называемый портово-зерновой террор. Они пытаются давить именно на Одесчину и Николаевщину, как на портовые регионы, способные быть мощными в зерновом соглашении.

При этом она отметила, что сейчас оккупанты завели все корабли-ракетоносители в пункты базирования.

"Это может свидетельствовать о том, что они готовятся и вернутся на дежурство ближе к полуночи. Такая практика уже была, и мы тщательно следим за этой ситуацией", - подчеркнула представитель ОК "Південь".

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Кроме того, по словам Гуменюк, оккупанты сейчас "микшируют" атаки и запускать ракеты не только с кораблей, но и воздушных ракетоносителей.

"Учитывая ту активность вражеской авиации, которую наблюдали сегодня, когда они использовали, кстати, радиоэлектронную борьбу и попытки нас проверить на прочность и готовность фальшивыми целями, это также может свидетельствовать об их подготовке и выискивании наших систем противовоздушной обороны... Ситуация остается напряженной, надо помнить о том, что враг коварный и может использовать разные виды вооружений, в том числе те, противодействия которым у нас пока что нет", - подытожила она.

Автор: 

обстрел (27107) Черное море (1479) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+8
Всього 17 військових кораблів ********** в Чорному морі. Зелені гівнюки за півтора року війни не спромоглися виготовити спеціально для цього 170 ракет. Про що ще можна говорити? А... про "скумбрію по 8" для народу, "барабани в бомбосховище" для дітей і "яйця по 17" для ЗСУ....
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24.07.2023 19:14
+4
невже за півтора року повномасштабної війни Україна не змогла виготовити чи хоча б в когось купити 5 ракет які б змогли долетіти і роз'їбати ці корита?
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24.07.2023 19:19
+4
Зелені не для того заморозили Українську ракетну програму щоб купувати за кордоном ракети. Зелені все робили і роблять щоб здати кацапам хоча б частину України( згідно оманських договорняків)!
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24.07.2023 19:31
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Всього 17 військових кораблів ********** в Чорному морі. Зелені гівнюки за півтора року війни не спромоглися виготовити спеціально для цього 170 ракет. Про що ще можна говорити? А... про "скумбрію по 8" для народу, "барабани в бомбосховище" для дітей і "яйця по 17" для ЗСУ....
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24.07.2023 19:14 Ответить
170 за полгода не изготовить.
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24.07.2023 19:44 Ответить
Для держави яка має навіть залишки ВПК і підтримку всього цивілізованого світу це абсолютно досяжне і звичайне суто технічне завдання, враховуючи що все вже розроблено і пройшло державні випробування ще в 2018 році.
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24.07.2023 20:05 Ответить
Ещё раз для особо одаренных. Изготовить 170 высокоточных ракет в месяц невозможно чисто технически. Ну разве что примитивных ракет для градов.
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24.07.2023 20:28 Ответить
"Особливо обдарованому" раджу перечитати перший пост. Вторгнення почалось коли?Забули? Про "виготовлення в місяць" 170 ракет жодної згадки.
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24.07.2023 20:38 Ответить
Так Порошенко розпочав ракетну програму.
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24.07.2023 21:59 Ответить
Правильно. При нем были разработаны прототипы. А кто не пустил в серию? Намекну - зеленый дебил.
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24.07.2023 22:12 Ответить
Нічого він не розпочав. Розпочали задовго до нього. Лише дещо з "пізнього совка" насилу вдалось довести до державних випробувань. Вже забули як п'ять років ми слухали байки про "будівництво патронного заводу" який до цього часу не збудовано? А як цілий рік збирали на броніки та берци всією країною... Зате офшори собі під час Ілловайська повідкривав за тиждень. Привласнив на "кузню" вітчизняну розробку натівського гранатомета 40 мм., отримав державне фінансування і чотири роки торгував цим гранатометом тому що "чомусь" не випускали гранат 40 мм. Тільки за перший рік виробництва на цьому Пєтя поклав у власну кишеню $15 млн.. І так у всьому. Основним питання у у Пєєті та його "свинарчуків-гладковських" було "а что я с єтого буду імєть?" ...
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24.07.2023 23:02 Ответить
Зеленим гівном тхнуло.
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24.07.2023 23:07 Ответить
А хто ж тоді ганебно програв вибори? Я, наприклад, завжди підтримую українських націоналістів. За пєтю не голосував ні 14 ні в 19. За зє я теж не голосував...
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24.07.2023 23:21 Ответить
Та ну???
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24.07.2023 19:14 Ответить
Питання в координатах, відстані,та можливостях ЗСУ....
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24.07.2023 19:15 Ответить
карочє усе просто...
необхідно мати можливість йібашити пункти базування...
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24.07.2023 19:18 Ответить
невже за півтора року повномасштабної війни Україна не змогла виготовити чи хоча б в когось купити 5 ракет які б змогли долетіти і роз'їбати ці корита?
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24.07.2023 19:19 Ответить
Зелені не для того заморозили Українську ракетну програму щоб купувати за кордоном ракети. Зелені все робили і роблять щоб здати кацапам хоча б частину України( згідно оманських договорняків)!
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24.07.2023 19:31 Ответить
Зегевара повністю провалив будівництво своїх ракет, нам тільки і залишається ретельно стежить за пі@орським флотом.
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24.07.2023 19:19 Ответить
в моноколь...прищурившись...
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24.07.2023 19:28 Ответить
Це якраз момент їх х**нуть.
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24.07.2023 19:25 Ответить
Був колись один підводний човен в України((
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24.07.2023 19:31 Ответить
нужно арестовать для начало кучму....он откупится, и на эти деньги купить ракеты....
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24.07.2023 19:55 Ответить
та ты заи.ал своим кучмой - стрелки оно переводит
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24.07.2023 21:17 Ответить
кучма ты ?
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24.07.2023 21:48 Ответить
Нафіга такі повідомлення для пересічного, як що знаєте про це то робіть щось в кінці кінців
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24.07.2023 20:06 Ответить
для інформації громадян України.рашисти купили українське ЗМІ ,котре називалося "Південь"
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24.07.2023 20:07 Ответить
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24.07.2023 21:20 Ответить
 
 