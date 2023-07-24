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Новости Война
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На Таврическом направлении потери врага - почти 2 роты и 20 единиц техники, - Тарнавский

війна,зсу

В течение 23 июля на Таврическом направлении продолжаются бои, Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Было уничтожено 20 единиц военной техники противника", - говорится в сообщении.

В частности, танк, 5 ББМ, 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-30" и автомобильная техника.

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Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.

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