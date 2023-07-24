Отражены атаки врага на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 24.07.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Продолжаются 516 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Из минометов и артиллерии обстреляны районы более 15 населенных пунктов, в частности: северо-восточнее Леоновки Черниговской области; восточнее Бояро-Лежачев, Угроиды, юго-восточнее Поповки Сумской области и Басов, Гурьев Казачок, Гранов, Песчаное, Казачья Лопань, Гатище Харьковской области.

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На Купянском направлении авиаудары фиксировались возле Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Ивановское, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, это - Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногриск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Казачье Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины. В частности, в населенном пункте Мироновской Донецкой области с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье. Также вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских.

В то же время, российские оккупанты продолжают использование гражданской медицинской инфраструктуры временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Раденск Херсонской области, российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там на лечении находятся десятки раненых оккупантов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136". Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов", - говорится в информации Генштаба ВСУ.