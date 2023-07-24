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Украина призвала Египет присоединиться к имплементации "формулы мира" и к международным усилиям по возобновлению поставок зерна

египет

Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в телефонном разговоре призвал заместителя министра иностранных дел Египета Игаба Насра присоединиться к имплементации "формулы мира" и к международным усилиям по возобновлению поставок украинского зерна на африканский континент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.

"Египетская сторона была проинформирована о продолжающемся освобождении украинских земель от российских захватчиков до полной деоккупации территорий Украины в пределах международно признанных границ. Специальный представитель Украины пригласил присоединиться к имплементации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского и принять участие в Третьем саммите Международной Крымской платформы Крыму - международном консультационно-координационном формате, созданном с целью деоккупации Крыма и возвращения полуострова Украине мирным путем", - говорится в сообщении.

Субх отметил, что благодаря Черноморскому зерновому коридору, через который в Египет было доставлено более 1,4 млн тонн агропродукции, Украина остается надежным гарантом продовольственной безопасности Египета, а также многих других стран Африки и Ближнего Востока. В связи с этим украинский дипломат призвал официальный Каир активно присоединиться к международным усилиям с целью возобновления поставок украинского зерна на африканский континент.

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Автор: 

Египет (772) Субх Максим (3)


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Ігаба Насра

Нехарашо так.
Треба прілічнєє якось. Може, Ігаба Покакала абощо...
Ги...
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24.07.2023 19:45 Ответить
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24.07.2023 19:48 Ответить
Субх поговорив з Насром. Це мабуть той народ, якого слуги.
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24.07.2023 20:23 Ответить
Віршик 50-річної давнини:

Аж ось сидить і гріє пузо
Напів-фашист, напів-есер
Герой радянського союзу
Гамаль Абдель на всіх НасЕр.
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24.07.2023 20:28 Ответить
 
 