Украина призвала Египет присоединиться к имплементации "формулы мира" и к международным усилиям по возобновлению поставок зерна

Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в телефонном разговоре призвал заместителя министра иностранных дел Египета Игаба Насра присоединиться к имплементации "формулы мира" и к международным усилиям по возобновлению поставок украинского зерна на африканский континент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.

"Египетская сторона была проинформирована о продолжающемся освобождении украинских земель от российских захватчиков до полной деоккупации территорий Украины в пределах международно признанных границ. Специальный представитель Украины пригласил присоединиться к имплементации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского и принять участие в Третьем саммите Международной Крымской платформы Крыму - международном консультационно-координационном формате, созданном с целью деоккупации Крыма и возвращения полуострова Украине мирным путем", - говорится в сообщении.

Субх отметил, что благодаря Черноморскому зерновому коридору, через который в Египет было доставлено более 1,4 млн тонн агропродукции, Украина остается надежным гарантом продовольственной безопасности Египета, а также многих других стран Африки и Ближнего Востока. В связи с этим украинский дипломат призвал официальный Каир активно присоединиться к международным усилиям с целью возобновления поставок украинского зерна на африканский континент.

Читайте также: Египет осуждает выход России из "зернового соглашения"