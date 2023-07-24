РФ наращивает торговлю с Ираном, в портах стран все больше кораблей, - СМИ. КАРТА

Количество кораблей в иранских и российских портах значительно возросло, что может свидетельствовать о росте торговли между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале "Текстов".

В частности, спутники зафиксировали скопление кораблей у Волго-Каспийского канала в направлении Астрахани.

Отмечается, что количество точек не соответствует реальному количеству кораблей, а лишь показывает их скопление. Спутник делает снимок примерно раз в неделю, поэтому некоторые корабли он не фиксирует, в то же время из-за наложения большого количества снимков друг на друга точная может быть несколькими кораблями, расположенными рядом.

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На другом снимке – иллюстрация, показывающая, как увеличилось скопление кораблей около двух крупнейших иранских портов.







Авторы материала отмечают, что разница количества кораблей у Иранского побережья кажется не столь существенной, как у Астрахани, из-за способа, которым спутник Sentinel-1 собирает данные. Это радарный спутник, пролетающий над Землей примерно раз в шесть дней. Разные поверхности по-разному отражают волны спутника - поэтому он хорошо фиксирует скопление железа вне урбанизированных зон и "видит" металл в лесах, полях и, как в нашем случае, на воде.

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В то же время, возле других стран Каспия аналогичных изменений не видно. В сентябре-октябре 2022 года спутники начали фиксировать заметное увеличение количества кораблей у Волго-Каспийского канала. Приблизительно в это же время россияне активно атаковали Украину иранскими дронами. Количество кораблей оставалось стабильно высоким, исключением был только март 2023 года.

Ранее западные СМИ сообщали, что грузовые корабли перевозили из Ирана в Россию не только дроны-камикадзе, но и боеприпасы.

Журналисты отмечают, что логистика доставки оружия и других товаров из Ирана в Россию является максимально удобной.

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В качестве примера в материале приводят корабль Pola Mirophia (MMSI:273215580). Маршрут, который он совершил в июне 2023 года, отлично иллюстрирует удобство логистики.

"В течение апреля-мая 2023 года корабль находился недалеко от Украины и, согласно данным сервиса Marine Optima, осуществлял перевозку между портами оккупированных Бердянска и Мариуполя и российскими портами в Черном море.

14 июня корабль вышел из Бердянска и двинулся в сторону российского порта Азов, а уже 26 июня прибыл в иранский порт. На первый взгляд, может показаться, что это не слишком быстро, однако корабли способны перевозить большое количество груза, что трудно обеспечить другими видами транспорта", - пояснили авторы.

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Руководитель Мониторинговой группы по свободе судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко объяснил, что Россия активно использует именно морскую логистику, потому что она самая дешевая. А путь по морю при отсутствии штормов занимает всего несколько дней. С оккупированных территорий Россия, вероятно, вывозит что-то ворованное – это может быть оборудование заводов, металлолом, зерно или что-нибудь другое.

В конце 2022 - начале 2023 года количество пробелов в отслеживании данных о российских и иранских грузовых судах в Каспийском море увеличилось почти вчетверо, пишет CNN.

На карте ниже можно увидеть пример подозрительного поведения российского корабля OMSKIY 111. Он вышел из российского порта Махачкала и, согласно заявленному маршруту, должен был идти в российский порт Оля, но по дороге сделал большую петлю в сторону Ирана и, возможно, даже зашел в иранский порт, не отмечаясь там.

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