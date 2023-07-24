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РФ наращивает торговлю с Ираном, в портах стран все больше кораблей, - СМИ. КАРТА

путін,іран

Количество кораблей в иранских и российских портах значительно возросло, что может свидетельствовать о росте торговли между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале "Текстов".

В частности, спутники зафиксировали скопление кораблей у Волго-Каспийского канала в направлении Астрахани.

Отмечается, что количество точек не соответствует реальному количеству кораблей, а лишь показывает их скопление. Спутник делает снимок примерно раз в неделю, поэтому некоторые корабли он не фиксирует, в то же время из-за наложения большого количества снимков друг на друга точная может быть несколькими кораблями, расположенными рядом.

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РФ наращивает торговлю с Ираном, в портах стран все больше кораблей, - СМИ 01

На другом снимке – иллюстрация, показывающая, как увеличилось скопление кораблей около двух крупнейших иранских портов.

РФ наращивает торговлю с Ираном, в портах стран все больше кораблей, - СМИ 02

РФ наращивает торговлю с Ираном, в портах стран все больше кораблей, - СМИ 03

Авторы материала отмечают, что разница количества кораблей у Иранского побережья кажется не столь существенной, как у Астрахани, из-за способа, которым спутник Sentinel-1 собирает данные. Это радарный спутник, пролетающий над Землей примерно раз в шесть дней. Разные поверхности по-разному отражают волны спутника - поэтому он хорошо фиксирует скопление железа вне урбанизированных зон и "видит" металл в лесах, полях и, как в нашем случае, на воде.

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В то же время, возле других стран Каспия аналогичных изменений не видно. В сентябре-октябре 2022 года спутники начали фиксировать заметное увеличение количества кораблей у Волго-Каспийского канала. Приблизительно в это же время россияне активно атаковали Украину иранскими дронами. Количество кораблей оставалось стабильно высоким, исключением был только март 2023 года.

РФ наращивает торговлю с Ираном, в портах стран все больше кораблей, - СМИ 04

Ранее западные СМИ сообщали, что грузовые корабли перевозили из Ирана в Россию не только дроны-камикадзе, но и боеприпасы.

Журналисты отмечают, что логистика доставки оружия и других товаров из Ирана в Россию является максимально удобной.

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В качестве примера в материале приводят корабль Pola Mirophia (MMSI:273215580). Маршрут, который он совершил в июне 2023 года, отлично иллюстрирует удобство логистики.

РФ наращивает торговлю с Ираном, в портах стран все больше кораблей, - СМИ 05

"В течение апреля-мая 2023 года корабль находился недалеко от Украины и, согласно данным сервиса Marine Optima, осуществлял перевозку между портами оккупированных Бердянска и Мариуполя и российскими портами в Черном море.

14 июня корабль вышел из Бердянска и двинулся в сторону российского порта Азов, а уже 26 июня прибыл в иранский порт. На первый взгляд, может показаться, что это не слишком быстро, однако корабли способны перевозить большое количество груза, что трудно обеспечить другими видами транспорта", - пояснили авторы.

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Руководитель Мониторинговой группы по свободе судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко объяснил, что Россия активно использует именно морскую логистику, потому что она самая дешевая. А путь по морю при отсутствии штормов занимает всего несколько дней. С оккупированных территорий Россия, вероятно, вывозит что-то ворованное – это может быть оборудование заводов, металлолом, зерно или что-нибудь другое.

В конце 2022 - начале 2023 года количество пробелов в отслеживании данных о российских и иранских грузовых судах в Каспийском море увеличилось почти вчетверо, пишет CNN.

На карте ниже можно увидеть пример подозрительного поведения российского корабля OMSKIY 111. Он вышел из российского порта Махачкала и, согласно заявленному маршруту, должен был идти в российский порт Оля, но по дороге сделал большую петлю в сторону Ирана и, возможно, даже зашел в иранский порт, не отмечаясь там.

РФ наращивает торговлю с Ираном, в портах стран все больше кораблей, - СМИ 06

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Автор: 

Иран (1793) россия (95497)


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Топ комментарии
+6
молодцы , а наши припижженые на всю голову клоуны марафонят и карту буданова продают .
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24.07.2023 19:43
+5
Всі хто допомагає рашці повинні бути в списку терористів.Щодних справ з такими країнами навть в майбутньому
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24.07.2023 19:54
+3
Эти все корабли - законные военные цели Украины, только хватило бы на них надводных и подводных дронов..
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24.07.2023 20:15
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молодцы , а наши припижженые на всю голову клоуны марафонят и карту буданова продают .
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24.07.2023 19:43 Ответить
І це замість того щоб депортувати всіх без винятку іранців з України, закрити посольство і не тільки припинити будь які економічні стосунки, а й виставити претензії щодо репарацій як співучаснику ***** в веденні агресивної війни... Хоча ... "багатовекторність" привела Кучму в маєток на Лазурному березі...
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24.07.2023 20:34 Ответить
Обычный вброс кацапов... Мол пасивного партнера нашли.
А что кацапам мешало наращивать торговлю с Ираном до этого?
Отож бо й воно...
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24.07.2023 21:36 Ответить
Іран союзник і співучасник ***** в агресивній війні. Це зараз доведений факт. І на цей факт має бути адекватна реакція української влади. "Отож бо й воно".
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24.07.2023 21:43 Ответить
харошим іранцям, як і харошим кацапам - пзда... вибачайте, какаразніци
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24.07.2023 19:44 Ответить
Всі хто допомагає рашці повинні бути в списку терористів.Щодних справ з такими країнами навть в майбутньому
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24.07.2023 19:54 Ответить
Ну да, тодько один пример: у нас на базаре вовсю продают иранские финики, такие, в коробках. И шо? Люди их и спрашивают и их и покупают!!!
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24.07.2023 20:07 Ответить
У вас на базарі в рашці і гівно питають.У вас взагалі країна гівно.Ви ботяри думаєте що вас не бачать і не спалять.
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25.07.2023 00:12 Ответить
так іран ніби уже давно в тому списку,йому якось до лампочки,поки що...
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24.07.2023 23:51 Ответить
В першу чергу він повинен бути в нашому списку не дружніх країн.
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25.07.2023 00:13 Ответить
згадуєм,якого рівня інтелекту у нас міністр закордонних справ,і не дивуємся що у нас з іранцями досі відносини,а якщо згадати що буба туди зерна продав на пів млрд то взагалі питання відпадають...
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25.07.2023 00:16 Ответить
Що є то є на жаль...
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25.07.2023 00:24 Ответить
Эти все корабли - законные военные цели Украины, только хватило бы на них надводных и подводных дронов..
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24.07.2023 20:15 Ответить
і як ти зібрався на каспій їх перекидати ?
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24.07.2023 23:52 Ответить
Есть много разных способов, через Грузию, Азербайджан и т.д. )
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25.07.2023 07:50 Ответить
Сьогодні кацапи мають втричі більше санкцій ніж Іран. Цікаво що "заспіває" Іран коли їм додадуть санкцій?
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24.07.2023 20:30 Ответить
какие на х санкции? корабли, заводы надо бомбить. Могу понять почему сша сс*т россию, но ирана....
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25.07.2023 00:38 Ответить
Для цього у США є один "галахічний союзник".
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25.07.2023 02:27 Ответить
IПАШИТЬ, ТIЛЬКИ IПАШИТЬ - бо крейСЕР мацква чекає цi сцанi посудини
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24.07.2023 21:04 Ответить
асфальт так далеко не літає.а те що літає нам ніхто давати не поспішає.
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24.07.2023 23:53 Ответить
США своїми руками створюють чергову "світову проблему" з Ірану. Іранці випробують бойові дрони. Вдосконалюють. І завтра американці оговтаються, коли проблема виросте у ЗАГРОЗУ.
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24.07.2023 21:28 Ответить
Ні,американці створюють потужного ворога щоб потім почати війну.Це буде коаліція стран щоб його роздовбати.Десь через 4-5 рочків і понеслась.Все що робиться зараз це часовий відрізок на перед.Україна це перпша хвиля,русня відкрила ящик пандори.Далі піде вже ураган потім цунамі.
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25.07.2023 00:17 Ответить
что там сша?? уже протидіють? потужно борются небось. Языками...
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25.07.2023 00:36 Ответить
 
 