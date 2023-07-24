Зеленский провел заседание Ставки: Планирование наступательных и оборонных действий, ответ на удары РФ по зерновой инфраструктуре, разблокирование Черного моря
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.
Три основных вопроса сегодняшней Ставки. Первый: актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий.
Второе: наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.
Третье: разблокировка Черного моря. "Зерновой коридор", - говорится в сообщении.
Президент рассказал, что заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Залужного, командующих Сырского и Тарнавского, главы ГУР МО Буданова и вице-премьера Кубракова.
"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", - добавил он.
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За перепрошенням, пістуц... Повний... Північний лис...
В результате несколько автомобилей просто провалились под мост. Информации о пострадавших уточняется.
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