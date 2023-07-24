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Новости Война
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Зеленский провел заседание Ставки: Планирование наступательных и оборонных действий, ответ на удары РФ по зерновой инфраструктуре, разблокирование Черного моря

зеленський,підпис

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Три основных вопроса сегодняшней Ставки. Первый: актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий.

Второе: наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.

Третье: разблокировка Черного моря. "Зерновой коридор", - говорится в сообщении.

Президент рассказал, что заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Залужного, командующих Сырского и Тарнавского, главы ГУР МО Буданова и вице-премьера Кубракова.

"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", - добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20336)


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Топ комментарии
+21
А д'єрмак там був? Якщо так то всі плани знає фсб.
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24.07.2023 19:47
+16
Когда уже в эти Ставки наиграется??? Чем никчемней руководитель тем больше проводит совещаний!!
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24.07.2023 19:50
+14
Дуже легко дійти висновку що зє це "спікер єрмака", а не навпаки.
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24.07.2023 19:49
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А д'єрмак там був? Якщо так то всі плани знає фсб.
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24.07.2023 19:47 Ответить
Дуже легко дійти висновку що зє це "спікер єрмака", а не навпаки.
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24.07.2023 19:49 Ответить
Провів засідання ставки це значить що Елдак дав йому на це дозвіл
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24.07.2023 19:49 Ответить
А як же, найвеличніший і без дєрмака
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24.07.2023 19:53 Ответить
Конечно был. Нагрузил зеледента айкосиками и смотрел чтобы этот воин не начал искать пианино и снимать штаны. А инфа гарантировано ушла куда следует, в подземелья московии.
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24.07.2023 19:54 Ответить
Був! Ось фото:

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24.07.2023 20:22 Ответить
...а... та ну його... нехай дитинка тішиться... аби тільки не шкодила...
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24.07.2023 19:47 Ответить
Когда уже в эти Ставки наиграется??? Чем никчемней руководитель тем больше проводит совещаний!!
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24.07.2023 19:50 Ответить
Не шкодила? А что такое тогда "нашкодила"?
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24.07.2023 19:55 Ответить
Промовистий заголовок(
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24.07.2023 19:52 Ответить
Засідання Ставки і Квартал-95...

За перепрошенням, пістуц... Повний... Північний лис...
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24.07.2023 19:54 Ответить
Щось Сирський перестав щоденне інтерв'ю ВВС давати.
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24.07.2023 19:54 Ответить
Результати будуть відчутні", - додав він. Після саміту НАТО результати діяльності , антиукраїнської "зе шобли" ,вже дуже відчутні.Не появляються повідомлення ні від США ані Англії .Польща притихла французів з німцями також ні слиху ні диху.Але відчутні рашистські ракетні обстріли .нищення українських міст і вбивство українців ,і як і раніше "зелена лапша" "мудрому наріду" на вуха....від "зе лідора"
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24.07.2023 20:03 Ответить
На Закарпатье обрушился мост через реку Тересва

В результате несколько автомобилей просто провалились под мост. Информации о пострадавших уточняется.
https://t.me/insiderUKR/59115?single
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24.07.2023 20:04 Ответить
Боневтік загрався в Бонапарта ...
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24.07.2023 20:11 Ответить
100%,не завжав би військовим.
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24.07.2023 20:21 Ответить
зе, ти все про*любив
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24.07.2023 20:13 Ответить
Коли за держзраду арештують Баканова ...???
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24.07.2023 20:20 Ответить
Ну що він реально може наказувати генералам? Що бл, як від викликів у воєнкомат ховатись? Через пару хвилин вся інформація з цих ставок опиняється у кацапів. Сподіваюсь Залужний не все цим кротам розказує.
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24.07.2023 20:44 Ответить
знаем мы его "заседания"... сначала заседатели хорошо нюхнули "медицинский план", а потом стали обсуждать где бы что у кого отжать или украсть. ох, не в том месте они "заседают", не в том... и тюрьма по ним тоскует и плачет.
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24.07.2023 20:47 Ответить
Гордимся !!! НАПОЛЕОН !!! ( и у нас нет секретов от ФСБ ??? Ведь правда ?? )
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24.07.2023 21:13 Ответить
Ще до зелених вставок на початку вторгнення ЗСУ перемагали у бойових діях з касапами, після початку цих вставок усе пішло на спад, розвідка й планування бойових операції не працюють або не ефективні, на стратегічному й тактичному рівнях ЗСУ планомірно підставляються окупантам.
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24.07.2023 22:02 Ответить
 
 