"Кадыровцы" в оккупированном Мироновском Донецкой области выгоняют жильцов из домов и мародерят, - Генштаб ВСУ
На оккупированных территориях российские захватчики продолжают мародерить и использовать гражданскую инфраструктуру под военные госпитали.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в населенном пункте Мироновский Донецкой области с 10 июля зафиксировано прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье. Также вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских людей.
В населенном пункте Раденск Херсонской области российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там на лечении находятся десятки раненых оккупантов.
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