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Новости Война
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"Кадыровцы" в оккупированном Мироновском Донецкой области выгоняют жильцов из домов и мародерят, - Генштаб ВСУ

чеченці,кадирівці

На оккупированных территориях российские захватчики продолжают мародерить и использовать гражданскую инфраструктуру под военные госпитали.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в населенном пункте Мироновский Донецкой области с 10 июля зафиксировано прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье. Также вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских людей.

В населенном пункте Раденск Херсонской области российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там на лечении находятся десятки раненых оккупантов.

Читайте также: Россияне в Херсонской области мародерят все активнее, это может свидетельствовать о подготовке к "жесту доброй воли", - ОК "Південь"

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армия РФ (19188) мародерство (461) оккупация (10135)


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Зокрема, в населеному пункті Миронівський Донецької області, з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу Росгвардії "Ахмат", які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла. Також, вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей.

Зато нету НАТы и не нужно кормить нахлебников из Евросоюза
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24.07.2023 19:57 Ответить
Бійці Махно їхніх "дєдов" ("дика дивізія") рубали повільно на дрібні шматочки, обливали керосином і спалювали живцем саме за сцикливість в бою і надзвичайну жорстокість в мародерстві та гвалтуванні мирного населення. То ж у нас є традиція яку необхідно дієво підтримувати. Кавказьким тварюкам потрібно знову поновити спогади про Україну ще як мінімум років на 100.
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24.07.2023 20:01 Ответить
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
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24.07.2023 20:52 Ответить
Собаки, как они могут, ведь Коран запрещает им все эти богохульские действия..
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24.07.2023 20:27 Ответить
А они его читают? Там тупость в глазах светится.
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25.07.2023 08:49 Ответить
кадиров - Чечня - це я

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24.07.2023 20:53 Ответить
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30...».

Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - полное истребление народов Кавказа».

Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
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24.07.2023 21:34 Ответить
 
 