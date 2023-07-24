"Кадыровцы" в оккупированном Мироновском Донецкой области выгоняют жильцов из домов и мародерят, - Генштаб ВСУ

На оккупированных территориях российские захватчики продолжают мародерить и использовать гражданскую инфраструктуру под военные госпитали.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в населенном пункте Мироновский Донецкой области с 10 июля зафиксировано прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье. Также вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских людей.

В населенном пункте Раденск Херсонской области российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там на лечении находятся десятки раненых оккупантов.

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