Болгария и Греция на фоне выхода РФ из "зернового соглашения" обсуждают возможность экспорта украинского зерна по железной дороге

После выхода России из "зернового соглашения" премьер-министры Греции и Болгарии Кириакос Мицотакис и Николай Денков обсудили экспорт украинского зерна поездами через территорию Болгарии в греческие порты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediapool.

Денков заявил, что сейчас обсуждается возможность транспортировки украинского зерна поездами через территорию Болгарии в греческие порты, но не предоставил никаких подробностей.

По данным издания, речь идет о том, чтобы болгарские поезда загружали зерно на границе Украины с Румынией и затем перевозили его через румынскую и болгарскую территорию в греческий порт Александруполис.

Однако неясно, какие болгарские перевозчики смогут перевезти такой груз, учитывая, что государственные железные дороги Болгарии испытывают нехватку как локомотивов, так и грузовых вагонов. Также сомнительно, что частные железнодорожные компании смогут осуществлять такие перевозки имеющимся у них подвижным составом.

По словам болгарского премьера, Греция уже начала развивать железнодорожные линии, представляющие особый интерес для Болгарии - до Кулаты и Свиленграда. Улучшение технического состояния железных дорог на этих двух направлениях позволило бы перевозить больше грузов из Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы в греческие порты.

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