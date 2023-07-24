Боррель об обстрелах украинских портов: РФ использует еду как оружие, ставя под угрозу миллионы людей

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель осудил обстрелы портовой инфраструктуры российскими захватчиками.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневными целенаправленными атаками Россия уничтожает украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру. Дальнейшее использование Россией продовольствия в качестве оружия и прекращения действия Черноморского зернового соглашения влияет на глобальную продовольственную безопасность, ставя под угрозу миллионы людей", - подчеркнул Борель и добавил хештег "Еда – не оружие".

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