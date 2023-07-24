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Новости Война
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Боррель об обстрелах украинских портов: РФ использует еду как оружие, ставя под угрозу миллионы людей

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель осудил обстрелы портовой инфраструктуры российскими захватчиками.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневными целенаправленными атаками Россия уничтожает украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру. Дальнейшее использование Россией продовольствия в качестве оружия и прекращения действия Черноморского зернового соглашения влияет на глобальную продовольственную безопасность, ставя под угрозу миллионы людей", - подчеркнул Борель и добавил хештег "Еда – не оружие".

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Автор: 

зерно (1070) обстрел (27107) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
"Західним партнерам", наскільки зрозуміло, похрін і Україна, і її міста і села, і самі українці. Вони переживають за "зернову угоду"...
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24.07.2023 20:21
+4
У нас, в Украине, этот у*бок х-ло, каждый день ставит под угрозу смерти больше 30 млн. людей, а вам пох*р.
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24.07.2023 20:29
+3
Не допоможуть. Бо, не дай Бог, "ескалація". Ці переживання - натяк на те, що треба виконувати вимоги куйла, щоб припинив знищувати порти і продовжив зернову угоду. Мабуть, з неї щось непогано мають і західні посадовці. Ніколи в житті не повірю, що вони так стурбовані долею нещасних голодних негренят...
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24.07.2023 20:32
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Ваш Капитан Очевидность.
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24.07.2023 20:15 Ответить
"Західним партнерам", наскільки зрозуміло, похрін і Україна, і її міста і села, і самі українці. Вони переживають за "зернову угоду"...
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24.07.2023 20:21 Ответить
Ну если эти переживания помогут отправить пару сотен томагавков, то почему нет?
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24.07.2023 20:26 Ответить
Не допоможуть. Бо, не дай Бог, "ескалація". Ці переживання - натяк на те, що треба виконувати вимоги куйла, щоб припинив знищувати порти і продовжив зернову угоду. Мабуть, з неї щось непогано мають і західні посадовці. Ніколи в житті не повірю, що вони так стурбовані долею нещасних голодних негренят...
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24.07.2023 20:32 Ответить
Вони, як завжди, турбуються за свої гаманці та про рейтинг...як і наші
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24.07.2023 20:50 Ответить
Ну, засудив... Шо далі?
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24.07.2023 20:26 Ответить
У нас, в Украине, этот у*бок х-ло, каждый день ставит под угрозу смерти больше 30 млн. людей, а вам пох*р.
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24.07.2023 20:29 Ответить
Бла бла бла....
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24.07.2023 20:37 Ответить
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24.07.2023 20:47 Ответить
А чому б ні хто заважатеме Я дивлюсь , в наш час с політиками напряг . Усі поголовно ідіоти
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24.07.2023 20:58 Ответить
То запустіть у небо сто повітряних кульок, на знак протесту!
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24.07.2023 21:03 Ответить
Для пуйла, вдасне насЕленіє- сміття, а ви про людяність.
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24.07.2023 21:08 Ответить
Распереживался.
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24.07.2023 21:14 Ответить
Якщо такими темпами співчувати-спостерігати та допомогати "тільки трохи для відбивання"--бо нізззя, то сенсу майже немає..А вони зерно аби жерти..Я б їм через порти з таким ризиком вобше не везла.. Все одно, нам років 300 борги віддавати..Де, пардон, експропріація??Тільки вулиці-пам'ятники-і "бомбосховища з барабанами" --на часі??Ганьба-ганьбусенька-ганьбище..Тирять і триндять..Триндять і тирять..Кінця немає..
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24.07.2023 21:22 Ответить
Не переживай, дядьку! Як будуть дуже голодні - тебе з'їдять, як максимум
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24.07.2023 21:27 Ответить
Этому деятелю уже пора думать чем кормить и где селить африканцев.
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24.07.2023 22:59 Ответить
 
 