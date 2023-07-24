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Новости Война
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Силы обороны уничтожили 6 вражеских систем ПВО на Херсонщине, - ОК "Південь"

знищення

Шесть систем ПВО россиян Силы обороны были уничтожены в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне на юге продолжают использовать авиацию, поэтому уничтожение ПВО оккупантов ослабит их позиции.

"Мы на нашем участке отработали по шести системам вражеской ПВО - и они уже не способны защищать те самолеты. Самолеты тактической авиации в нашем направлении задерживаются в зоне, недостижимой для нашей ПВО, для того, чтобы оттуда выпускать управляемые авиабомбы на расстояние 50-60 км. И это пока делает их недосягаемыми для нашего поражения. Но мы все же работаем над развитием своей тактики и продолжаем защищать полосу на левом берегу для того, чтобы закрепляться там уже в более безопасной ситуации", - рассказала Гуменюк.

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Автор: 

ПВО (2742) уничтожение (6904) Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6583)


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24.07.2023 21:44 Ответить
Я радий, але аргументуйте.
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24.07.2023 21:53 Ответить
Це ж так не важко до всього давати відео звіт з кадрами як горить русня. Робіть свою роботу якісно. Просто врахуйте який це буде епічний бонус до пропаганди.
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24.07.2023 22:00 Ответить
Дай, Боже!
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24.07.2023 22:08 Ответить
Останній абзац - просто абзац! Це точно цитата? Бо я два рази перечитав, а все одно логічний ланцюжок не склався. Якийсь набір слів. Змішались в купу коні, люди...
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25.07.2023 00:07 Ответить
ППО це сама слабка ланка русні.Створювати їх дуже важко і довго тим паче там не все так просто с комплектом .Але ця техніка дуже їм потрібна бо її не те що не хватає її взагалі мало і з кожнем днем все меньше.Якщо хлама типу танків іншого вони викопують валом і модернізують і можуть хоч трохи старими -новими доповнювати то ППО це проблема яка не вирішиться і їх просто так не дістати навіть хламом.Все ППО за виключенням столиці оркостану ,і Криму ,на фронті.Може ще трохи присутня на центральних декількох аєродромах.Більше її немає.Але по факту це дефіцит зброї яку неможливо поповнити в кількості.Продавлювання ППО це буде пекло для русні
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25.07.2023 00:23 Ответить
 
 