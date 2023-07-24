Силы обороны уничтожили 6 вражеских систем ПВО на Херсонщине, - ОК "Південь"

Шесть систем ПВО россиян Силы обороны были уничтожены в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне на юге продолжают использовать авиацию, поэтому уничтожение ПВО оккупантов ослабит их позиции.

"Мы на нашем участке отработали по шести системам вражеской ПВО - и они уже не способны защищать те самолеты. Самолеты тактической авиации в нашем направлении задерживаются в зоне, недостижимой для нашей ПВО, для того, чтобы оттуда выпускать управляемые авиабомбы на расстояние 50-60 км. И это пока делает их недосягаемыми для нашего поражения. Но мы все же работаем над развитием своей тактики и продолжаем защищать полосу на левом берегу для того, чтобы закрепляться там уже в более безопасной ситуации", - рассказала Гуменюк.

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