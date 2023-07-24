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Новости Помощь Украине
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Жители Германии в 2022 году пожертвовали на помощь украинцам 1 млрд евро

німеччина

Жители Германии в течение 2022 года пожертвовали пострадавшим от войны украинцам 1,012 миллиарда евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Такие данные получили по результатам опроса 74 германских организаций, собирающих благотворительную помощь. Эта сумма учитывает только денежные пожертвования, в то время как многие немцы также помогают украинцам гуманитарной помощью и волонтерством.

Отмечается, что это рекордная сумма пожертвований в истории Германии, направленная гражданами страны на помощь в рамках одной "чрезвычайной ситуации". Предыдущий рекорд был установлен в 2004-2005 годах, когда немцы собрали 670 миллионов евро в помощь жертвам цунами в Индийском океане.

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Автор: 

благотворительность (612) Германия (6950) помощь (7798)


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Топ комментарии
+18
Щиро дякуємо, друзі.
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24.07.2023 22:02
+12
Німці розуміють, що таке нацистська росія! Дякуємо таким громадянам Німеччини!
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24.07.2023 22:03
+10
Многие жилье давали, одежду, и.т.д. Плюс государство за всё платит, обучение, аренда, страховки. Сколько пожилых людей поделало операций. Некоторые ради этого и приезжали. Думаю общая помощь не менее 10 млрд. Всего 1,1 млн. зарегестрировано. Сейчас ОДЕССА ПОЕХАЛА
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24.07.2023 22:06
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жаль, что большинство этих пожертвований скорее всего разворовано
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24.07.2023 21:57 Ответить
тільки хотів таке ж написати.

Жителі Німеччини у 2022 році пожертвували на допомогу українцям 1 млрд євро
800 мільйонів з них склали кошти та товари на відновлення енергетичної інфраструктури

і тут зє вирішив підвищити тарифи на електрику...
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24.07.2023 22:05 Ответить
кацапу відніше
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24.07.2023 23:06 Ответить
ігоре, а вам, виходить, нічого не видно? чи може ви особисто щось отримали? я - тільки вдвічи більші тарифи.
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24.07.2023 23:14 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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24.07.2023 22:02 Ответить
Німці розуміють, що таке нацистська росія! Дякуємо таким громадянам Німеччини!
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24.07.2023 22:03 Ответить
Дякуємо друзям, тролів у топку!
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24.07.2023 22:04 Ответить
Дякую!🤝
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24.07.2023 22:05 Ответить
Многие жилье давали, одежду, и.т.д. Плюс государство за всё платит, обучение, аренда, страховки. Сколько пожилых людей поделало операций. Некоторые ради этого и приезжали. Думаю общая помощь не менее 10 млрд. Всего 1,1 млн. зарегестрировано. Сейчас ОДЕССА ПОЕХАЛА
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24.07.2023 22:06 Ответить
Велике -- Дякуємо,
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24.07.2023 22:10 Ответить
Дякуємо!🇩🇪
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24.07.2023 22:13 Ответить
Та не жителі, блд, не жителі, *** вашу мать. Мешканці, мешканцями вони називаються українською.
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24.07.2023 22:14 Ответить
жителі(укр) це жители(рос)
Мешканці(укр) це ПРОЖИВАЮЩИЕ(рос)

Ще будуть питання?
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24.07.2023 22:53 Ответить
такі знавці. Проти слова "жити", сповідаюсь, нічого не маєте?
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24.07.2023 23:41 Ответить
сподіваюсь?
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25.07.2023 00:06 Ответить
Дякуємо німецькому народові!
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24.07.2023 22:14 Ответить
У 2022р. гуманітарка осідала у Запоріжжі в руках нєкрасовой та її шефа. Можливо хоча б 10% за призначенням дійшло.
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24.07.2023 22:37 Ответить
вибачаюся, але якщо про гуманітарку, то ось вам таке:
на запоріжжі вкрадено більше як 300 вагонів гуманітарки
у дніпрі - 1000 вагонів
митниця з кордону повідомляла що більше як 300 вагонів задекларованої гуманітарки військовим не дійшло кінцевому отримувачу

але то все таке, про що писалося.

а от з власного досвіду. півтора военні роки у києві. і не отримав ані друзьки з гуманітарки. хоча київ точно отримав її багато. та я не жалкую. хотів був якихось булочок отримати до сніданку ще десь у році 2022, бо чув що дають. якщо хтось памьятає - в центрі тоді були велики проблеми з постачанням їжі до супермаркетів - орки спалили усі склади під києвом.
але подзвонив, та почув, що мені не положено от носити біженцям у метро одяг, килими та воду - положено, а хліба від міста київ - не положено.

і от ця стаття. чесно - я вражений. бо німців добре знаю. тутешніх. вони не самі націоналістичні, бо це кордон з нідерландами. але все ж таки - в них своє життя і закордон їх у більшості цікавить тільки як можливість поїхати у відпустку. нормальні німці. не хароші і не пагані. і тут 1 млрд євро пожертви. респект! думав, буде набагато меньше. але що це для німців? останнього разу коли ятут був багато років тому, писали що німці витратили на новий рік на феєрверки рекордну суму ... 4 млрд євро.
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24.07.2023 22:55 Ответить
Звідки новина про 1000 вагонів у Дніпрі?
До слова, у Запоріжжі осіли не лише вагони, були ще вантажівки, морські контейнери. Агент НАБУ Шевченко ще повідомляв, що ниточки вели до ОПи. Однак чомусь усе безслідно заглохло, ниточки взяли й обрізали..
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24.07.2023 23:02 Ответить
це я тут у минулому році читав. на цензорі. зараз не знайду. памьятаю що писали саме про вагони. пошуковик тут - конкретне лайно. що кому треба - ніколи не знайде
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24.07.2023 23:05 Ответить
і мало того що обрізали. ті четверо що підозрюються так в держвладі запоріжжя і працюють
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24.07.2023 23:10 Ответить
де посилання на митницю?
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24.07.2023 23:06 Ответить
лікарня - посилання і митницю послали. прочитайте трохи вище мій допис про пошуковик цензора
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24.07.2023 23:08 Ответить
так чого згадувати те, на що не можете пред'явити джерело?Це вам вже друга людина зробила зауваження.
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24.07.2023 23:13 Ответить
як буде ваша добрая ласка - то й пошукайте. в мене не вистачає нервів. через що й перепрошую. та нагадую: я не вікіпедія, надавати довідки - не мій профіль.
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24.07.2023 23:17 Ответить
так може й не було заяви митників? Може то Шарій або канал Звязда папізже?
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24.07.2023 23:18 Ответить
це бутусов. шарія на дух не переношу. навіть коли його цитують в ом-тв та замилюють пику
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24.07.2023 23:20 Ответить
Улюблений прийом ботоферм - на всякі коменти нормальних людей одне і те ж "брєхня-я-я, де ваші посилання на істочніки".
Ви правильно написали: "я не вікіпедія, надавати довідки - не мій профіль. "
Коменти не дискусія поважних професорів, як вважає всяке ботівське бидло. Ви пишете те, що пам*ятаєте, а вже справа читачів довіряти вам, чи ні.
Бидло з психіатрички №2 цікаве тим, що воно в принципі не заперечує крадіжок митниками та іншими ЗЕлупленими чиновниками, воно заперечує вірність цифр. А як на мене то крадіжка 100 вагонів принципіально не відрізняється від крадіжки 1000. Та й одного досить!
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25.07.2023 09:38 Ответить
ти пиши краще 100000 вагонів, чим сташніше брєд, тим швидше повірять
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24.07.2023 23:34 Ответить
що воно таке за дер, я й гадки не маю. але нехай буде, раз подобається.

стаття про дніпро та вагони була тут на цензорі. можна глузувати з цього коли хочеться. а от мені не смішно. бо мешканці дніпра отримали рівно стільки гуманітарки, як і я у києві.
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24.07.2023 23:51 Ответить
ось. просто набрав у гуглі про 100 вагонів гуманітарки. дивіться і не кажіть що не бачили. а мені от шкода що в мене такі сусіди - користуватися компьютером вміють тільки для того щоб когось обгавкати

https://www.youtube.com/watch?v=vG8mfwyWWv0&ab_channel=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81 Чорна діра Дніпра: куди зникають тисячі вагонів гуманітарки.
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24.07.2023 23:56 Ответить
дер, то як? вибачення будуть чи ні?
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25.07.2023 00:07 Ответить
розумію. не буде. а чого ж? облаяв та й пішов собі. чим не психіатрична лікарня 3?
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25.07.2023 00:51 Ответить
Хайль Шольц!
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24.07.2023 22:50 Ответить
це не шольц. це - пересічні мешканці. тут вам вже якогось омбудсмена вітати треба
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24.07.2023 23:03 Ответить
я буцімто мав на увазі зброю.
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24.07.2023 23:04 Ответить
шоновна лікарня, стаття про гумдопомогу від німецьких громадян. не про зброю, і не про шольца. про гроші з приватних кишеней ганца та фріца
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24.07.2023 23:07 Ответить
Поперше, стаття не про гумдопомогу, а виключно про грошові внески - ччитайте зміст уважно. Гумдопомога тут не врахована. І такі да, саме тому нам відправляють зброю, тому що пересічні німці демонструють своїми внесками підтримку політики держави.Тому знову - Хайль Шольц!
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24.07.2023 23:10 Ответить
та й добре, якщо вам так краще. але як там було? де посилання на шольца?
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24.07.2023 23:19 Ответить


Хайль Шольц!
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24.07.2023 23:20 Ответить
Я радий жертвувати Україні. Дякуємо українцям за мужню боротьбу! Це ніколи не забудеться! привіт з Німеччини
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24.07.2023 23:06 Ответить
щоро дякую. від українця. але теж у німеччині
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24.07.2023 23:09 Ответить
Дякуємо!
Дякуємо!
Дякуємо!!
І окремо сто разів дякуємо Бену !

великі справи треба робити разом
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24.07.2023 23:11 Ответить
Перемога буде за нами! Ми ніколи не забудемо тих, хто нам допомагав у тяжку годину!
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24.07.2023 23:22 Ответить
Щиро дякуємо !
Vielen Danke !
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24.07.2023 23:09 Ответить
Це великі гроші. Дякуємо.
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24.07.2023 23:09 Ответить
сьогодні на трасі бачив, - аж задивився!! - розкішний зетрос, тривісний, як technischeshilfe... й ліверну ковбасу амбасадора мельника теж згадав...
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24.07.2023 23:46 Ответить
 
 