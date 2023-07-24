Жители Германии в 2022 году пожертвовали на помощь украинцам 1 млрд евро

Жители Германии в течение 2022 года пожертвовали пострадавшим от войны украинцам 1,012 миллиарда евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Такие данные получили по результатам опроса 74 германских организаций, собирающих благотворительную помощь. Эта сумма учитывает только денежные пожертвования, в то время как многие немцы также помогают украинцам гуманитарной помощью и волонтерством.

Отмечается, что это рекордная сумма пожертвований в истории Германии, направленная гражданами страны на помощь в рамках одной "чрезвычайной ситуации". Предыдущий рекорд был установлен в 2004-2005 годах, когда немцы собрали 670 миллионов евро в помощь жертвам цунами в Индийском океане.

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