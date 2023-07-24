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Жители Германии в 2022 году пожертвовали на помощь украинцам 1 млрд евро
Жители Германии в течение 2022 года пожертвовали пострадавшим от войны украинцам 1,012 миллиарда евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Такие данные получили по результатам опроса 74 германских организаций, собирающих благотворительную помощь. Эта сумма учитывает только денежные пожертвования, в то время как многие немцы также помогают украинцам гуманитарной помощью и волонтерством.
Отмечается, что это рекордная сумма пожертвований в истории Германии, направленная гражданами страны на помощь в рамках одной "чрезвычайной ситуации". Предыдущий рекорд был установлен в 2004-2005 годах, когда немцы собрали 670 миллионов евро в помощь жертвам цунами в Индийском океане.
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+18 Чайка Київ
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Жителі Німеччини у 2022 році пожертвували на допомогу українцям 1 млрд євро
800 мільйонів з них склали кошти та товари на відновлення енергетичної інфраструктури
і тут зє вирішив підвищити тарифи на електрику...
Мешканці(укр) це ПРОЖИВАЮЩИЕ(рос)
Ще будуть питання?
на запоріжжі вкрадено більше як 300 вагонів гуманітарки
у дніпрі - 1000 вагонів
митниця з кордону повідомляла що більше як 300 вагонів задекларованої гуманітарки військовим не дійшло кінцевому отримувачу
але то все таке, про що писалося.
а от з власного досвіду. півтора военні роки у києві. і не отримав ані друзьки з гуманітарки. хоча київ точно отримав її багато. та я не жалкую. хотів був якихось булочок отримати до сніданку ще десь у році 2022, бо чув що дають. якщо хтось памьятає - в центрі тоді були велики проблеми з постачанням їжі до супермаркетів - орки спалили усі склади під києвом.
але подзвонив, та почув, що мені не положено от носити біженцям у метро одяг, килими та воду - положено, а хліба від міста київ - не положено.
і от ця стаття. чесно - я вражений. бо німців добре знаю. тутешніх. вони не самі націоналістичні, бо це кордон з нідерландами. але все ж таки - в них своє життя і закордон їх у більшості цікавить тільки як можливість поїхати у відпустку. нормальні німці. не хароші і не пагані. і тут 1 млрд євро пожертви. респект! думав, буде набагато меньше. але що це для німців? останнього разу коли ятут був багато років тому, писали що німці витратили на новий рік на феєрверки рекордну суму ... 4 млрд євро.
До слова, у Запоріжжі осіли не лише вагони, були ще вантажівки, морські контейнери. Агент НАБУ Шевченко ще повідомляв, що ниточки вели до ОПи. Однак чомусь усе безслідно заглохло, ниточки взяли й обрізали..
Ви правильно написали: "я не вікіпедія, надавати довідки - не мій профіль. "
Коменти не дискусія поважних професорів, як вважає всяке ботівське бидло. Ви пишете те, що пам*ятаєте, а вже справа читачів довіряти вам, чи ні.
Бидло з психіатрички №2 цікаве тим, що воно в принципі не заперечує крадіжок митниками та іншими ЗЕлупленими чиновниками, воно заперечує вірність цифр. А як на мене то крадіжка 100 вагонів принципіально не відрізняється від крадіжки 1000. Та й одного досить!
стаття про дніпро та вагони була тут на цензорі. можна глузувати з цього коли хочеться. а от мені не смішно. бо мешканці дніпра отримали рівно стільки гуманітарки, як і я у києві.
https://www.youtube.com/watch?v=vG8mfwyWWv0&ab_channel=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81 Чорна діра Дніпра: куди зникають тисячі вагонів гуманітарки.
Хайль Шольц!
Дякуємо!
Дякуємо!!
І окремо сто разів дякуємо Бену !
великі справи треба робити разом
Vielen Danke !