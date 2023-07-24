Ударами по портовой инфраструктуре Россия стремится лишить Украину основного источника дохода, - Госдепартамент США

Ракетными ударами по портовой инфраструктуре Россия целенаправленно стремится лишить экономику Украины основного источника дохода.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ракетные обстрелы и удары беспилотников, которые начались на прошлой неделе после того, как РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы, привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей, разрушению объектов из списка наследия ЮНЕСКО, в том числе исторического Спасо-Преображенского собора, уничтожению портовой инфраструктуры и запасов зерна, что может ударить по сотням тысяч человек по всему миру", - сказал представитель Госдепа.

Миллер отметил, что Россия также атаковала зерновые склады на Дунае, где проходит жизненно важный экспортный маршрут, после того, как Кремль фактически заблокировал черноморские порты.

"Эти злонамеренные удары еще раз иллюстрируют готовность РФ использовать продовольствие как оружие в своей незаконной войне против Украины", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Миллер отметил, что Кремль таким образом "хочет лишить экономику Украины основного источника дохода" и пренебрегает потребностями в продовольствии людей во всем мире.

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"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут сохранять непоколебимую поддержку Украины, которая защищает себя и борется за возвращение своей суверенной территории. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, работающих над восстановлением", - заверил Миллер.

Однако, констатировал он, Кремль продолжает разрушения в Украине.

"Пока Россия не отведет свои войска и не продемонстрирует, что она заинтересована в мире, наша общая ответственность - требовать от Кремля прекратить атаки на Украину и ее народ, помочь Украине защитить свою территорию и защитить собственных людей, а также привлечь Россию к ответственности за страдания, которые она решила причинить многим людям", - подытожил представитель.

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