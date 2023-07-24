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Новости Война
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Ударами по портовой инфраструктуре Россия стремится лишить Украину основного источника дохода, - Госдепартамент США

одеса

Ракетными ударами по портовой инфраструктуре Россия целенаправленно стремится лишить экономику Украины основного источника дохода.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ракетные обстрелы и удары беспилотников, которые начались на прошлой неделе после того, как РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы, привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей, разрушению объектов из списка наследия ЮНЕСКО, в том числе исторического Спасо-Преображенского собора, уничтожению портовой инфраструктуры и запасов зерна, что может ударить по сотням тысяч человек по всему миру", - сказал представитель Госдепа.

Миллер отметил, что Россия также атаковала зерновые склады на Дунае, где проходит жизненно важный экспортный маршрут, после того, как Кремль фактически заблокировал черноморские порты.

"Эти злонамеренные удары еще раз иллюстрируют готовность РФ использовать продовольствие как оружие в своей незаконной войне против Украины", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Миллер отметил, что Кремль таким образом "хочет лишить экономику Украины основного источника дохода" и пренебрегает потребностями в продовольствии людей во всем мире.

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"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут сохранять непоколебимую поддержку Украины, которая защищает себя и борется за возвращение своей суверенной территории. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, работающих над восстановлением", - заверил Миллер.

Однако, констатировал он, Кремль продолжает разрушения в Украине.

"Пока Россия не отведет свои войска и не продемонстрирует, что она заинтересована в мире, наша общая ответственность - требовать от Кремля прекратить атаки на Украину и ее народ, помочь Украине защитить свою территорию и защитить собственных людей, а также привлечь Россию к ответственности за страдания, которые она решила причинить многим людям", - подытожил представитель.

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Автор: 

Госдепартамент США (1828) зерно (1070) обстрел (27107) порт (733)


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Топ комментарии
+3
То поможіть нам з ППО
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24.07.2023 22:30
+3
"наша спільна відповідальність - ... притягти Росію до відповідальності за страждання" - з цього місця детальніше. Як ще можна притягти їх до відповідальності крім як зробити це силою?
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24.07.2023 22:36
+3
Ударами по портовій інфраструктурі Росія прагне позбавити Україну основного джерела доходу, і нашим американським сигналом ,для втілення цього рашистського прагнення ,стало не прийняття ,з ініціативи США І Німеччини України в НАТО ,та не надання їй далекобійних ракет і т.д
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24.07.2023 22:39
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То поможіть нам з ППО
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24.07.2023 22:30 Ответить
"наша спільна відповідальність - ... притягти Росію до відповідальності за страждання" - з цього місця детальніше. Як ще можна притягти їх до відповідальності крім як зробити це силою?
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24.07.2023 22:36 Ответить
Ударами по портовій інфраструктурі Росія прагне позбавити Україну основного джерела доходу, і нашим американським сигналом ,для втілення цього рашистського прагнення ,стало не прийняття ,з ініціативи США І Німеччини України в НАТО ,та не надання їй далекобійних ракет і т.д
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24.07.2023 22:39 Ответить
дохід отримує не держава а кернели з верьовським за підтримки ма***анців при владі
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24.07.2023 22:39 Ответить
Взяти б Ермака Салливана та Шольца та відправити б на Марс ..... а тим часом ***** би грохнули...
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24.07.2023 22:40 Ответить
Мені просто цікаво - якщо порти є такими стратегічними (а вони Є) з точки зору прибутку, чому б не захистити їх за допомогою ППО?
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24.07.2023 22:50 Ответить
в вильнюсе 12 патриотов было важнее
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25.07.2023 00:27 Ответить
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24.07.2023 22:52 Ответить
Украінцям не звикати до того , як кацапи морили голодом наших
дідів і прадідів , грабували та вбивали , тому настав час вибити всю кацапську
гадину під корінь , щоби нашим майбутнім поколінням жилось краще 🙁
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24.07.2023 22:53 Ответить
Продаж зернових з України за собівартістю з метою ухилення від сплати податків та подальшого перепродажу з офшорів за світовою ринковою ціною у поєднанні з неконституційним продажем (пограбунком) с/г землі - є аферою століття проти інтересів українського народу.
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24.07.2023 22:54 Ответить
Кажете, треба допомогти Україні захистити свою територію?

То що там з ленд-лізом?
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24.07.2023 23:01 Ответить
Очередное бла бла бла.
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24.07.2023 23:06 Ответить
капитан очевидность. Спасибо, кэп. Нам было важно ваше мнение....
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25.07.2023 00:26 Ответить
Если что - Уренгойские месторождения слишком близко от побережья.
И Россия окажется и без основного дохода, и без топлива (вместе с армией).
Что-то кремлёвские разгулялись ....
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25.07.2023 01:31 Ответить
 
 