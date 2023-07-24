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Россияне готовят "операцию под чужим флагом" в Черном море, - Госдеп США

рф,корабель,калібр

В Кремле предположительно готовят операцию под чужим флагом в Черном море на фоне ударов РФ по портовой инфраструктуре Украины.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они (РФ. - Ред.), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали судам, действующим в международных водах, после чего сегодня произошла атака на Дунае", - отметил он.

По словам спикера, Штаты продолжат проведение консультаций с партнерами в регионе относительно альтернативных путей вывоза зерна из Украины.

Миллер добавил, что идеальное решение, которое дало бы возможность Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия Черноморской зерновой инициативы, без возобновления морских путей "просто невозможно".

Читайте также: С 21 июля все корабли, следующие в оккупированные и российские порты, являются потенциальными целями, - Минобороны Украины

Автор: 

Госдепартамент США (1828) провокация (1459) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+39
А зібратися і дати кацапам *****, то нє?
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24.07.2023 22:35
+15
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24.07.2023 23:46
+13
Interesno otkuda kacapi svojio zerno otpravliajet,gde ix port glavnije?Vot tam nuzno im bojevix gusej podognat
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24.07.2023 22:35
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Нехай свій керченський міст доб'ють-щоб не мучився.
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24.07.2023 22:32 Ответить
А зібратися і дати кацапам *****, то нє?
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24.07.2023 22:35 Ответить
поясніть іспанцю чи норвежцю чому він має гинути за українців?
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25.07.2023 00:09 Ответить
потому что когда украинец погибнет, придет его очередь гинуть за латыша или поляка.
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25.07.2023 00:22 Ответить
чим украінець заважає росії напасти на латиша чи поляка?
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25.07.2023 00:53 Ответить
пупок развяжется, нападать сразу на всех. Самому не понятно?
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25.07.2023 01:54 Ответить
тобто правильно розумію, що якщо росія напала б на всі 30 країн НАТО - то вона б без питань усіх би натівців перемогла. Але от 30 країн НАТО плюс Україну, яка повністю від НАТО залежна у всьому - вже ніяк? Десь така логіка?
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25.07.2023 02:01 Ответить
неправильно
з логікою не склалося
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25.07.2023 02:16 Ответить
ну так значить росія ніколи не нападе на НАТО. Радий, що ми це вияснили.
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25.07.2023 18:25 Ответить
Ты германскую армиё видел, вижу, что нет.
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25.07.2023 09:38 Ответить
А чому іспанці ризикували собою у 1991 р. у війні в Перській затоці? Причиною була любов до жителів Кувейту? А коли іспанці і норвежці воювали в Афганістані (операції Міжнародних сил сприяння безпеці в ІРА у 2001-2014 рр.) то це тому, що вони бажали гинути за афганців? Проблема загрози світовій продовольчій безпеці з боку РФ є міжнародною і має вирішуватися спільно державами-членами ООН. (до речі, Іспанія є найбільшим імпортером української сільськогосподарської продукції в ЄС). І відповідний досвід є. Коли внаслідок дій Ірану у 1987 р. виникла загроза для нафтових перевезень у Перській затоці, США і Франція організували військові морські конвої для танкерів. Було б бажання.
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25.07.2023 09:59 Ответить
Иран не обладает ядерным оружием и средствами его доставки до территории США. По этому ваш пример не уместен. По этой же причине НАТО не вмешивается в конфликт своими ВС.
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25.07.2023 10:09 Ответить
Мій приклад доречний. Можна пригадати випадки, коли СРСР/Росія і її держави-сателіти отримували відсіч незважаючи на ризик застосування атомної зброї:

1.Війна у Кореї 1950-1953 рр. ( під егідою ООН разом з США у війні брали участь 20 держав);

2.Суецька криза 1956-1957 рр. (тоді СРСР теж погрожував застосуванням атомної зброї)

Зараз США взяли на себе зобов"язання захистити Тайвань від можливого нападу КНР. Отже проблема не в наявності атомної зброї у держави-агресора. Було б бажання дати відсіч.
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25.07.2023 17:42 Ответить
Дуже легко. Якщо Україна впаде, то чверть населення відгеноцидять, а решту заставлять воювати у складі рашистів. І якщо на геноцид іспанцю чи норвежцю наплювати, то на розклад Росія-Україна проти НАТО (як є) або Росія+Україна проти НАТО (як буде) зважати доводиться.
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25.07.2023 11:55 Ответить
А нащо їм гинути? Усього кілька ракет - і нема того ЧФ РФ. І вже ніхто не заважає везти зерно, і ніхто по портам не гатить..

А чиї ракети? "та ті ракети можна купити у любому воєнторзі!"
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25.07.2023 17:43 Ответить
в нас є Гарпуни. Чомусь ЧФ РФ не зникає. Мабуть є якась інша причина?
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25.07.2023 18:26 Ответить
Interesno otkuda kacapi svojio zerno otpravliajet,gde ix port glavnije?Vot tam nuzno im bojevix gusej podognat
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24.07.2023 22:35 Ответить
В Ростове на Дону и Новороссийске крупные зерновые хабы.
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25.07.2023 10:11 Ответить
Кацапи почали фронт на Харківщині. Але земарафон про це мовчить.
https://youtu.be/I8kHeWOkHro
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24.07.2023 22:36 Ответить
и шо? єто что новость?они там уже давно пытаються рыпаться последних недели две понастырнее,пару позиции они сначала нгушных захватили потом с помощью кассеток их отбили,короче там с переменым успехом а там будем посмотреть
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24.07.2023 22:39 Ответить
Уже закончили и начали атрицательное у направлении ссысрани и засрани.
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25.07.2023 09:39 Ответить
Есть е*банутые приполярные обезьяны 🦍 с ядерной елдо и весь западный мир который не знает что с этим делать....
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24.07.2023 22:36 Ответить
Це якись тупік -- коли вони вже перестануть боятись рашку а Китаи набагато сильнішии -- ше не ясно чи дурнішии
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24.07.2023 22:38 Ответить
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24.07.2023 22:38 Ответить
мабуть після ракетних обстрілів Одес і Рені можливо і таке Росіяни,разом із нами готують "операцію під чужим прапором" у Чорному морі, щоб звинуватити Україну- Держдеп США
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24.07.2023 22:44 Ответить
Друзі, є активність голосової мережі стратегічної авіації на БОЙОВИХ частотах, частоти використовуються для Ту-22м3.

Тривоги не ігноруємо.🙁
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24.07.2023 22:46 Ответить
Чи під своїм чи під чужим, справа України знищувати усе кацапське бидло яке плаває в Чорному морі!
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24.07.2023 23:03 Ответить
Координація на фронті потребує уваги! Чому ми не в НАТО …
https://www.youtube.com/watch?v=3qd9Xtl7PyQ

Слава Україні!!
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24.07.2023 23:25 Ответить
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24.07.2023 23:46 Ответить
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24.07.2023 23:48 Ответить
Було б непогано бомбанути порти . Знаю , що навпроти Керчі десь у Тамані россіяне побудували велми мощний порт - дивилась чертежи 10 років тому в одеському проектному інституті . Якщо не помиляюсь - цей інститут і проектував цей порт . Там був розчищен мул , який виносив роками Дон і зроблени причали. Бомбанути як и міст . Може з того порту і зерно грузять
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24.07.2023 23:51 Ответить
сша и оон забыли написать, что они глубоко обеспокоены.
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25.07.2023 00:23 Ответить
Военно-политические инвалиды и импотенты. Вот и все что нужно знать наших западных "партнерах".
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25.07.2023 09:03 Ответить
********* Міллер.
Є ідеальне рішення - дати нам атакамси. Атакамсами накриваються бухти Севастополя і Новорассєйска, і питання кацапського флоту вирішене....
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25.07.2023 09:21 Ответить
Ну так-так, ідеального рішення немає, звичайно.
Не можна ж просто поставити чотири корабля НАТО в чорному морі, відгородивши ними безпечну зону для відгрузки зерна, і по одному кораблю в кожний український порт, щоб унеможливити ракетні атаки. Обісцянці імпотентні.
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25.07.2023 09:45 Ответить
Нацепити на Натівські кораблі Український прапор і всьо, ну і в ефірі пару слів паляниця і вуаля, це не НАТО, але ж це мрії
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25.07.2023 13:56 Ответить
 
 