Россияне готовят "операцию под чужим флагом" в Черном море, - Госдеп США
В Кремле предположительно готовят операцию под чужим флагом в Черном море на фоне ударов РФ по портовой инфраструктуре Украины.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они (РФ. - Ред.), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали судам, действующим в международных водах, после чего сегодня произошла атака на Дунае", - отметил он.
По словам спикера, Штаты продолжат проведение консультаций с партнерами в регионе относительно альтернативных путей вывоза зерна из Украины.
Миллер добавил, что идеальное решение, которое дало бы возможность Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия Черноморской зерновой инициативы, без возобновления морских путей "просто невозможно".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з логікою не склалося
1.Війна у Кореї 1950-1953 рр. ( під егідою ООН разом з США у війні брали участь 20 держав);
2.Суецька криза 1956-1957 рр. (тоді СРСР теж погрожував застосуванням атомної зброї)
Зараз США взяли на себе зобов"язання захистити Тайвань від можливого нападу КНР. Отже проблема не в наявності атомної зброї у держави-агресора. Було б бажання дати відсіч.
А чиї ракети? "та ті ракети можна купити у любому воєнторзі!"
https://youtu.be/I8kHeWOkHro
Тривоги не ігноруємо.🙁
https://www.youtube.com/watch?v=3qd9Xtl7PyQ
Слава Україні!!
Є ідеальне рішення - дати нам атакамси. Атакамсами накриваються бухти Севастополя і Новорассєйска, і питання кацапського флоту вирішене....
Не можна ж просто поставити чотири корабля НАТО в чорному морі, відгородивши ними безпечну зону для відгрузки зерна, і по одному кораблю в кожний український порт, щоб унеможливити ракетні атаки. Обісцянці імпотентні.