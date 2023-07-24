Россияне готовят "операцию под чужим флагом" в Черном море, - Госдеп США

В Кремле предположительно готовят операцию под чужим флагом в Черном море на фоне ударов РФ по портовой инфраструктуре Украины.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они (РФ. - Ред.), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали судам, действующим в международных водах, после чего сегодня произошла атака на Дунае", - отметил он.

По словам спикера, Штаты продолжат проведение консультаций с партнерами в регионе относительно альтернативных путей вывоза зерна из Украины.

Миллер добавил, что идеальное решение, которое дало бы возможность Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия Черноморской зерновой инициативы, без возобновления морских путей "просто невозможно".

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