Оккупанты обстреляли 7 громад на Сумщине: повреждены несколько частных домов и линия электропередачи
В течение 24 июля враг совершил 24 обстрела пограничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов в семи территориальных громадах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской, Великописаревской, Новослободской, Середино-Будской.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
- Хотинская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
- Великописаревская громада: минометный обстрел (9 взрывов), АГС (3 взрыва), САУ (3 взрыва), артиллерия (3 взрыва).
- Новослободская громада: минометный обстрел (26 взрывов). По предварительной информации, поврежден жилой дом и ЛЭП.
- Краснопольская громада: обстрел из САУ (6 взрывов), ствольная артиллерия (3 взрыва), минометный обстрел (13 взрывов), артиллерийский обстрел (9 взрывов). Повреждены два частных жилых дома, ЛЭП.
- Середино-Будская громада: ствольная артиллерия (6 взрывов), артобстрел (2 взрыва). Повреждены два частных жилых дома.
- Белопольская громада: ствольная артиллерия (3 взрыва, 2 выхода), минометный обстрел (2 взрыва), артобстрел (4 взрыва). Поврежден многоквартирный дом, два частных дома, хозяйственное здание.
- Юнаковская громада: обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).
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