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Новости Война
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Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении оккупированных территорий, - Госдеп США

зсу

Украина имеет все необходимое для проведения контрнаступления и освобождения оккупированных россиянами территорий.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые были временно оккупированы Россией", – отметил он.

Спикер Госдепа отметил, что с точки зрения США Украина имеет все необходимое для проведения контрнаступления.

"Мы предоставили им огромное количество военного оборудования, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире, и мы будем продолжать это делать. Вы можете ожидать анонса военной помощи в ближайшие дни", – добавил Миллер.

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Автор: 

Госдепартамент США (1828) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+15
Чомусь дратують ці похвали. Якісь вони фальшиві на вигляд.
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24.07.2023 22:52
+9
Треба на справи дивитися, а не на дешеві компліменти. Зброї мало. А компліментів багато. Тільки компліментами окупантів не виженеш.
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24.07.2023 23:01
+8
Зеленим перемога не потрібна.
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24.07.2023 22:51
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Зеленим перемога не потрібна.
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24.07.2023 22:51 Ответить
Чомусь дратують ці похвали. Якісь вони фальшиві на вигляд.
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24.07.2023 22:52 Ответить
А може ти фальшива?Чи фарш твій дешевий сфальшований?
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24.07.2023 23:00 Ответить
Треба на справи дивитися, а не на дешеві компліменти. Зброї мало. А компліментів багато. Тільки компліментами окупантів не виженеш.
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24.07.2023 23:01 Ответить
Слухай, йди у президенти, об'являй повну мобілізацію, закривай повністю кордони и америка дасть тобі те, про що ти тут скиглиш.А то бял, 8 мильонів втекло і зброю давай.
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24.07.2023 23:03 Ответить
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24.07.2023 23:07 Ответить
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24.07.2023 23:33 Ответить
це світлина того, що робила Україна останні 30 років у військовій галузі.
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25.07.2023 00:18 Ответить
вгамуйтеся
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25.07.2023 00:21 Ответить
схаменіться
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25.07.2023 01:10 Ответить
А в тих що не втекли все є?Не пробував з бійцями поспілкуватись?
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25.07.2023 09:51 Ответить
Не все є, тому я донатив наприклад 3 штурмовій на автівки по їх особистому проханні у телеграмі.
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25.07.2023 18:06 Ответить
Так, ти сліпа?!

Справ не бачишь?

Не бачишь скільки США дали Україні вже?
І деб була Україна без допомоги США?
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25.07.2023 01:00 Ответить
Краще б Держдеп США розповів про "неймовірні успіхи" американської дипломатії і "неймовірну" ефективність дій НАТО, коли б Ердоган перекрив російським судам прохід через Босфор до закінчення війни.
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25.07.2023 00:14 Ответить
"Представник Держдепу зазначив, що з точки зору США, Україна має все необхідне для проведення контрнаступу."
======
Ц з точки зору Госдепу Україна має все необхідне, аж ніяк не з точки зору військових США, особливо тих хто у відставці.
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24.07.2023 22:53 Ответить
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24.07.2023 22:53 Ответить
> Представник Держдепу зазначив, що з точки зору США, Україна має все необхідне для проведення контрнаступу.

Літаків немає, абрамсів немає, atacms немає, техніки дляя розмінування 15% від того що нам обіцяли , снаряди в дефіциті ( тому передають касетні ) . Чого вам ще треба, давайте наступайте !
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24.07.2023 22:55 Ответить
літакі є, льотчиків немає. Може ти за штурвал сядеш?
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24.07.2023 23:01 Ответить
скільки дають літаків, фантазере?
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24.07.2023 23:06 Ответить
ви притомниий? Які літаки без льотчиків? Що тобі ще дать, може завод іntel? Ви, праффесор, запустите виробництво? Ні? А чого?
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24.07.2023 23:17 Ответить
Другий місяць на навчання ніяк не їдуть, звідки їм взятись?
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24.07.2023 23:26 Ответить
Вони вже давно навчені, під грифом совсек, зараз йдуть льотні випробування.
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24.07.2023 23:30 Ответить
Якщо це так то про це треба мовчати і вдвічі більше нити про потребу навчання.
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25.07.2023 09:10 Ответить
Ви заперечуєте, що не літаків немає (ніби літаки є), а льотчиків немає. Моя теза: немає ні льотчиків, ні літаків. І поява льотчиків не гарантує, що f-16 одразу з ними з'являться в день закінчення навчання.
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24.07.2023 23:27 Ответить
після навчань як у нас було, ймовірно повинна бути практика.
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24.07.2023 23:31 Ответить
тоді що є???
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24.07.2023 23:23 Ответить
є розуміння того, що Україна 30 років вела зухвалий дерибан ВПК, а зараз скиглить дайте зброю.
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24.07.2023 23:29 Ответить
коли Україна вмивається кровью сьогодні , хоронить щодня сотні українців, рашист руйнує українські міста і села ,то Твоє "є розуміння того, що Україна 30 років вела зухвалий дерибан ВПК, а зараз скиглить дайте зброю." точно із "лікарні 2 ""нехай знищують дальше" нє???
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24.07.2023 23:34 Ответить
це заява по вашому марна? Хай надалі нами керують покидьки типа кучми та кравчука?
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24.07.2023 23:35 Ответить
Ти не відповів -"нехай знищують дальше" нє???.а кучму з крвавчуком міг сюда притулити теж "є розуміння того, що Україна 30 років вела зухвалий дерибан ВПК, а зараз скиглить дайте зброю."щоб знищити рашиста ЗСУ потрібно зброї дуже багато і різьної" -це головне,а те прощо з лікарні виють,чи скиглять , ніяким чином Україні і її народу не допоможе.
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24.07.2023 23:40 Ответить
ти сказав - нехай знищують дальше
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24.07.2023 23:41 Ответить
точно пацієнт
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24.07.2023 23:42 Ответить
це неточно
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24.07.2023 23:43 Ответить
якщо би в часі Другої Світової війни ,американці використовували Твою логіку,совковий союз був би окупований фріцом
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24.07.2023 23:48 Ответить
ти не здивуєшся, якщо саме логіку американців я тобі вище довів і цитував? Тому відчепись від моєї скромної особи - пиши в госдеп дрібним почерком..
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25.07.2023 00:14 Ответить
годі вже
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25.07.2023 00:23 Ответить
Дурень хоча б в американських військових спитав, як воно - наступати без підтримки авіації.
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24.07.2023 23:00 Ответить
А їм звідки знати).
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24.07.2023 23:27 Ответить
Розовые пони как и ***** живут в своём сказочном мире.
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24.07.2023 23:08 Ответить
я вдягав окуляри для лазеру - навіть за бухломи йти передумав.
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24.07.2023 23:37 Ответить
Ми надали їм величезну кількість військового обладнання - ну так і кацапи не з пустими руками прийшли…..

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24.07.2023 23:10 Ответить
и непустые руки кацапов - это те деньги, которые им платил и платит запад...
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25.07.2023 00:20 Ответить
миллер, а можно поподробнее про успехи? а то нам отсюда это как-то плохо видно
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25.07.2023 00:19 Ответить
Ще одна з « плохім зернини»

Плохо ей видно как сражаются воїни ЗСУ и как выгразают по метру , освобождая землю Украины.
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25.07.2023 00:59 Ответить
Цікаво, що б на це сказали військові. Дійсно їм усього вистачає для контрнаступу?
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25.07.2023 00:38 Ответить
Позиция США крайне подлая и циничная. США предоставляют Украине исключительно оборонительное вооружение - потому что Украина не соглашается на территориальные уступки РФ.
США делают всё, чтобы война тянулась как можно дольше.
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25.07.2023 06:08 Ответить
Михуил, а чего ни слова про позицию ху&ла?!

Чего молчишь. « что позиция фашистской параши « подлая и циничная»?!

Что путлер =ху&ло?

Почему матюкаещь ТОЛЬКО главного союзника Украины- США?!
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25.07.2023 16:18 Ответить
 
 