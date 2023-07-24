Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении оккупированных территорий, - Госдеп США
Украина имеет все необходимое для проведения контрнаступления и освобождения оккупированных россиянами территорий.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые были временно оккупированы Россией", – отметил он.
Спикер Госдепа отметил, что с точки зрения США Украина имеет все необходимое для проведения контрнаступления.
"Мы предоставили им огромное количество военного оборудования, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире, и мы будем продолжать это делать. Вы можете ожидать анонса военной помощи в ближайшие дни", – добавил Миллер.
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+15 Людмила Полякова #573716
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+9 Людмила Полякова #573716
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+8 Андрей Пушкарчук
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Справ не бачишь?
Не бачишь скільки США дали Україні вже?
І деб була Україна без допомоги США?
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Ц з точки зору Госдепу Україна має все необхідне, аж ніяк не з точки зору військових США, особливо тих хто у відставці.
Літаків немає, абрамсів немає, atacms немає, техніки дляя розмінування 15% від того що нам обіцяли , снаряди в дефіциті ( тому передають касетні ) . Чого вам ще треба, давайте наступайте !
Плохо ей видно как сражаются воїни ЗСУ и как выгразают по метру , освобождая землю Украины.
США делают всё, чтобы война тянулась как можно дольше.
Чего молчишь. « что позиция фашистской параши « подлая и циничная»?!
Что путлер =ху&ло?
Почему матюкаещь ТОЛЬКО главного союзника Украины- США?!