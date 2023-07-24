Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении оккупированных территорий, - Госдеп США

Украина имеет все необходимое для проведения контрнаступления и освобождения оккупированных россиянами территорий.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые были временно оккупированы Россией", – отметил он.

Спикер Госдепа отметил, что с точки зрения США Украина имеет все необходимое для проведения контрнаступления.

"Мы предоставили им огромное количество военного оборудования, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире, и мы будем продолжать это делать. Вы можете ожидать анонса военной помощи в ближайшие дни", – добавил Миллер.

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