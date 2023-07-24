США будут противодействовать всем, кто будет помогать России в агрессии против Украины, - Госдеп

Соединенные Штаты будут искать способы ужесточить меры против обхода уже введенных санкций против РФ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем противодействовать любой компании и любому лицу, которое будет помогать Российской Федерации извлекать выгоду от этой войны или прибегать к действиям в пользу правительства РФ в этой войне", - сказал он.

Миллер напомнил, что Соединенные Штаты ввели целый список санкций против третьих лиц. По его словам, эти усилия будут продолжаться и дальше.

Также, отметил он, США вместе с союзниками и партнерами будут искать способы усилить меры против обхода уже введенных ограничений.

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