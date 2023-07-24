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Новости Война
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США будут противодействовать всем, кто будет помогать России в агрессии против Украины, - Госдеп

путін,санкції

Соединенные Штаты будут искать способы ужесточить меры против обхода уже введенных санкций против РФ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем противодействовать любой компании и любому лицу, которое будет помогать Российской Федерации извлекать выгоду от этой войны или прибегать к действиям в пользу правительства РФ в этой войне", - сказал он.

Миллер напомнил, что Соединенные Штаты ввели целый список санкций против третьих лиц. По его словам, эти усилия будут продолжаться и дальше.

Также, отметил он, США вместе с союзниками и партнерами будут искать способы усилить меры против обхода уже введенных ограничений.

Читайте также: Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении оккупированных территорий, - Госдеп США

Автор: 

Госдепартамент США (1828)


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Топ комментарии
+10
Китаи Іран -- головнні спонсори рашки
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24.07.2023 23:32
+7
Чергове бла-бла-бла.почніть хоча б з Грузії,яка забеспечує 80% контрабандних комплектуючих до ракет,якими провокують голод в світі.Давно пора тих "дружніх" підерів підвести під санкції.
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25.07.2023 00:06
+6
"Ми протидіятимемо будь-якій компанії та будь-якій особі, яка допомагатиме Російській Федерації отримувати вигоди від цієї війни або вдаватиметься до дій на користь уряду РФ у цій війні", - сказав він. Невже конгрес проголосує за визнання 3,14рації державою -спонсором тероризму ,а "вагнер" терористичною війсковою організацією???
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24.07.2023 23:28
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"Ми протидіятимемо будь-якій компанії та будь-якій особі, яка допомагатиме Російській Федерації отримувати вигоди від цієї війни або вдаватиметься до дій на користь уряду РФ у цій війні", - сказав він. Невже конгрес проголосує за визнання 3,14рації державою -спонсором тероризму ,а "вагнер" терористичною війсковою організацією???
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24.07.2023 23:28 Ответить
Етодругоє. Партньори не зрозуміють.

(не будемо називати вголос такі назви, як Ізраїль, Індія, Близький Схід...)
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24.07.2023 23:34 Ответить
Так, так-
объявить ********* врагом всей Галактики.

Пачиму конгресс сша этого не сделал!?

Вот если бы проголосовал… а так -«не считается».

Простой вопрос:
» Что было бы с Украиной без помощи сша ?».

Когда уже люди станут взрослыми?
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25.07.2023 00:33 Ответить
Китаи Іран -- головнні спонсори рашки
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24.07.2023 23:32 Ответить
Чергове бла-бла-бла.почніть хоча б з Грузії,яка забеспечує 80% контрабандних комплектуючих до ракет,якими провокують голод в світі.Давно пора тих "дружніх" підерів підвести під санкції.
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25.07.2023 00:06 Ответить
не, они пока аж целую киргизию зачмарили
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25.07.2023 00:17 Ответить
и даже китаю, который продал раше беспилотники?
или держдеп научился у зеленского хорошо трындеть?!
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25.07.2023 00:16 Ответить
«Ми протидіятимемо будь-якій компанії та будь-якій особі, яка допомагатиме Російській Федерації отримувати вигоди від цієї війни » Более 80% иностранной электроники в ракетах РФ произведено в США - группа Ермака-Макфола. ???.
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25.07.2023 00:34 Ответить
Юра, ты сам считал проценты?

Получается -80% американской электроники в комплектующих русских ракет?

Ты, знаешь, в США трудно найти продукт в котором было бы 80% американской электроники. Большинство электроники изготовлено в Китае или Южной Корее.
Не в США.

Проверяй информацию перед распространением
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25.07.2023 00:47 Ответить
100% китайской электроники
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25.07.2023 07:33 Ответить
Щось не бачу як у росії зменшується кількість виготовляємих ракет з американських компонентів...
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25.07.2023 09:43 Ответить
 
 