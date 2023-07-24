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Новости Помощь Украине
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США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие дни, - Госдеп

bradley,бредлі

США в ближайшее время объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель Госдепа отказался как-то комментировать контрнаступление Вооруженных сил Украины, поскольку эту задачу "нужно оставить украинским военным".

"На наш взгляд, у Украины есть все необходимое для проведения этого контрнаступления. Мы поставили ей огромное количество военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире. И мы будем продолжать это делать, так что вы можете ожидать новых объявлений о военной помощи в ближайшие дни", - подчеркнул Миллер.

По его словам, США вместе с другими странами НАТО продолжат "стоять вместе твердо", чтобы поддерживать украинское контрнаступление.

Читайте также: Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении оккупированных территорий, - Госдеп США

Автор: 

Госдепартамент США (1828) оружие (10214) США (26611)


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Топ комментарии
+5
Дякуємо Америко! Велика шана шо ви наші друзі нам допомогли в помогаєте. Разом переможемо! Все буде Україна-на нашій землі
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24.07.2023 23:54
+4
"Томагавки" будуть цього разу в списку? чи все на потім...?
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24.07.2023 23:55
+3
Наши сердца требуют перемен атаксмов.
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25.07.2023 00:03
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За його словами, США разом з іншими країнами НАТО продовжать "стояти разом твердо" так "твердо", як стояли вони у Вільнюсі
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24.07.2023 23:52 Ответить
Дякуємо Америко! Велика шана шо ви наші друзі нам допомогли в помогаєте. Разом переможемо! Все буде Україна-на нашій землі
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24.07.2023 23:54 Ответить
дякую,що даєте,але друзів, ще й у дім запрошують , особливо коли війна .
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24.07.2023 23:57 Ответить
"Томагавки" будуть цього разу в списку? чи все на потім...?
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24.07.2023 23:55 Ответить
ВПС просять Конгрес вивести з експлуатації 150 літаків у своєму бюджеті на 2023 фінансовий рік, включаючи 33 передових винищувача F-22, але вони також передадуть 100 дистанційно пілотованих літаків MQ-9 Reaper іншому урядовому агентству.

Що для України?
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25.07.2023 00:01 Ответить
З переліченого США планують нам виділити:
- глибоке занепокоєння щодо наслідків війни;
- непохитну підримку та віру в нашу перемогу.
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25.07.2023 01:07 Ответить
и биться до последнего украинца
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25.07.2023 06:42 Ответить
Наши сердца требуют перемен атаксмов.
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25.07.2023 00:03 Ответить
З їхніх Америк звістно куди як видніше чи є у нас все необхідне для контрнаступу, особливо якщо вони танки свої пообіцяли та яких ще і досі немає і О БОЖЕ аж 31 штуку, а про ЛЕНД-ЛІЗ вони напевне і забули вже, що колись таку бумаженцію підписали, ціна який бути використаній як туалетний папір.
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25.07.2023 01:03 Ответить
Тисячі танків і літаків США знаходяться на консервації на всякий випадок. Україна не всякий випадок?
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25.07.2023 01:13 Ответить
Как обычно - всё для окопной оборонительной войны и НИЧЕГО наступательного...

Это как голодающим дать чашки, ложки, вилки - и ничего съедобного...
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25.07.2023 05:56 Ответить
а может не нада
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25.07.2023 06:23 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/25/7412753/ Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники, которые летели на Киев
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25.07.2023 06:26 Ответить
а Одессу кто защитит ?
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25.07.2023 06:28 Ответить
Очевидно, что Байден и все эти геронтократы просто не считают украинцев за людей - им абсолютно плевать, сколько украинцев погибнет, сколько городов будет разрушено....
Им главное - чтобы эта война продолжалась бесконечно долго.
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25.07.2023 06:42 Ответить
этим ослабляется рашка и америке выгодно, а то что ккраинцы гибнут и города разрушаются- глубоко на........
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25.07.2023 06:44 Ответить
США не хочуть втручатися в українські воєнні дії і залишили це українським військовим, однак все ж таки разом із європейськими та заокеанськими союзниками надають необхідне озброєння по своїм можливостям та українським спроможностям не лише для ефективної оборони, а для успішного контрнаступу та деокупації захоплених за допомогою внутрішніх зрадників українських територій.
Однак, українські військові дивним чином обмежують себе лише тривалими артпідготовкою до контрнаступу та розмінуванням на півдні країни, при цьому фактично ігноруючи інші напрямки, які поки що відкриті відсутністю масштабних мінних загороджень для контрнаступальних дій як от на сході країни чи на Херсонщині давно не чутно про успіхи плацдармів на лівому березі Дніпра.
Не дарма ж рашисти активізували свої вдавані спроби атак на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках лише з метою змусити чи надати привід ЗСУ зайняти оборону допоки шляхи підступу не будуть перекриті.
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25.07.2023 06:42 Ответить
Краткость - сестра таланта
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25.07.2023 06:52 Ответить
а Ониксов что то сегодня нету , вчера в Крыму все сгорели
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25.07.2023 06:56 Ответить
Чуть позднее самолётами Су-24 воздушных сил Украины было выпущено четыре крылатые ракеты Storm Shadow: три - по складу с боеприпасами в окрестностях Вольного и одна по ремонтной базе у Новостепного. К сожалению, все четыре попали в цель.
Похоже что укронацисты беспилотниками грузят крымское ПВО, после чего на цель идет Storm Shadow или SCULP. - рос СМИ
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25.07.2023 07:03 Ответить
https://crimea-news.com/society/2023/07/24/1137655.html Комбинированная атака ВСУ на Крым
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25.07.2023 07:09 Ответить
❗️ ВІДБІЙ

❗️ТРИВОГА

❗️ВІДБІЙ
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25.07.2023 07:27 Ответить
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту - Резников
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25.07.2023 07:30 Ответить
Возле Джанкоя уничтожена партию ракет «Оникс», которыми били по Николаеву и Одессе
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25.07.2023 08:10 Ответить
Украинская разведка намекнула на новые удары по Крымскому мосту
У ВСУ для этого есть все возможности.
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25.07.2023 08:13 Ответить
Вражеская армия потеряла в сутки еще 25 единиц бронетехники, 30 артсистем
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25.07.2023 08:17 Ответить
 
 