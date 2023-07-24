США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие дни, - Госдеп
США в ближайшее время объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Представитель Госдепа отказался как-то комментировать контрнаступление Вооруженных сил Украины, поскольку эту задачу "нужно оставить украинским военным".
"На наш взгляд, у Украины есть все необходимое для проведения этого контрнаступления. Мы поставили ей огромное количество военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире. И мы будем продолжать это делать, так что вы можете ожидать новых объявлений о военной помощи в ближайшие дни", - подчеркнул Миллер.
По его словам, США вместе с другими странами НАТО продолжат "стоять вместе твердо", чтобы поддерживать украинское контрнаступление.
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Що для України?
- глибоке занепокоєння щодо наслідків війни;
- непохитну підримку та віру в нашу перемогу.
переменатаксмов.
Это как голодающим дать чашки, ложки, вилки - и ничего съедобного...
Им главное - чтобы эта война продолжалась бесконечно долго.
Однак, українські військові дивним чином обмежують себе лише тривалими артпідготовкою до контрнаступу та розмінуванням на півдні країни, при цьому фактично ігноруючи інші напрямки, які поки що відкриті відсутністю масштабних мінних загороджень для контрнаступальних дій як от на сході країни чи на Херсонщині давно не чутно про успіхи плацдармів на лівому березі Дніпра.
Не дарма ж рашисти активізували свої вдавані спроби атак на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках лише з метою змусити чи надати привід ЗСУ зайняти оборону допоки шляхи підступу не будуть перекриті.
Похоже что укронацисты беспилотниками грузят крымское ПВО, после чего на цель идет Storm Shadow или SCULP. - рос СМИ
❗️ТРИВОГА
❗️ВІДБІЙ
У ВСУ для этого есть все возможности.