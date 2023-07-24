США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие дни, - Госдеп

США в ближайшее время объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель Госдепа отказался как-то комментировать контрнаступление Вооруженных сил Украины, поскольку эту задачу "нужно оставить украинским военным".

"На наш взгляд, у Украины есть все необходимое для проведения этого контрнаступления. Мы поставили ей огромное количество военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире. И мы будем продолжать это делать, так что вы можете ожидать новых объявлений о военной помощи в ближайшие дни", - подчеркнул Миллер.

По его словам, США вместе с другими странами НАТО продолжат "стоять вместе твердо", чтобы поддерживать украинское контрнаступление.

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