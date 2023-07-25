Оккупанты перевели блок №4 Запорожской АЭС в состояние "горячий остановки", - Энергоатом
24 июля на оккупированной Запорожской атомной электростанции для исполнение приказа нелегитимного руководства энергоблок №4 был переведен в состояние "горячий остановки".
Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает Цензор.НЕТ.
Такие действия оккупантов являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. В настоящее время эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии "холодная остановка", отметили в "Энергоатоме".
В "Энергоатоме" напомнили, что после подрыва Россией плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточной подкормки Запорожской атомной станции охлаждающей водой. Это блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности и российская оккупационная администрация станции и представители Росатома об этом знают. А значит, это несомненный риск для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простого оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования.
Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин обратился в Министерство иностранных дел Украины, отметив необходимость призвать МАГАТЭ принять меры влияния на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодный останов" и распространить соответствующую ноту среди стран - членов Агентства.
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це війна росії проти України. При чому тут США взагалі? Вони нам добровільно допомагають чим хочуть чи чим можуть. Ви так пишете, наче вони нам щось винні.
Наші літаки ми різали самі власними руками.
До 2014 року 82% українців були категорично проти вступу до НАТО і відповідно ніхто туди не просився.
То я не зовсім розумію які питання до США?
літаки різались українцями в обмін на дешевий російський газ. За який і було віддано ядерну зброю в тому числі. Не видумуйте якихось американців з уявними вимогами.
про процент в мене є сухі цифри: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/03/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvalosya-stavlennya-***********-chlenstva-nato
як бачимо українці лише в 2022 році більшістю захотіли в НАТО. З 1991 до 2022 не хотіли. Сухий історичний факт.
США має право дозволяти чи забороняти нам використовувати зброю США як США захоче. Це їх право. Можемо взагалі відмовитись від американської зброї, якщо умови не влаштовують.
США ніяку війну не веде. У них мир. Це війна росії і України. І більше нікого.
Ні, ми самі боронимо нашу країну. Але США має лише патріотів - 1100 , а щоб закрити небо над Одесою треба 3-5 патріота. Це багато? Нам наразі потрібні атакамс для хаймерсів, щоб знищувати тили, склади , інфраструктуру тощо. Де https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2022) "ленд-ліз"... це гарні слова "Україна має перемогти" але ціх слів - замало.
тому перестаньте поширювати оці вигадки, що там хтось не хоче розвалу росії. Розвалу росії НЕ БУДЕ. Це реальність.
До Судного дня залишилося...