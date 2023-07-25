На Бахмутском и Авдеевском направлениях ВСУ успешно отразили все атаки врага, - Генштаб

Украинские военные продолжают наступать на двух направлениях в Запорожской области. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, под огонь попали территории северо-восточнее Леоновки Черниговской области; Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Белополье, восточнее Угроедов, юго-восточнее Поповки Сумской области и Стрелечья, Огурцово, Бочково, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийские и минометные обстрелы противника были по Красному Первому, Фиголовке, Двуречной, Западному, Купянску, Отрадному, Кисловке Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного и Раздольевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы были по населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному, Раздольевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Северное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Ласточкиного, Водяного, Первомайского и Карловки Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнполья Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийские обстрелы были по более 35 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Левадное, Степное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Бургунка, Львове, Тягинка, Никольское, Днепровское, Станислав Херсонской области и Херсон.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.