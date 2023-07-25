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Новости Агрессия России против Украины
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Госдеп отреагировал на слова Лукашенко о "вагнеровцах": НАТО будет защищать каждый дюйм территории Польши

вагнер

Польша является членом НАТО, поэтому Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического союза будут защищать каждый дюйм ее территории в случае реальной угрозы России или Беларуси.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, самопроголошений президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину на то, что его начали напрягать наемники ЧВК "Вагнера". Они, якобы, "просятся на Запад" и хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув.

Читайте: Атака на Польшу будет "самоубийством" для ЧВК "Вагнер", - ГУР МО

Госдепартамент США (1828) Польша (8409) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+16
Добре, якщо так, але після ракети, яка вбила двох поляків і саме США змусили Польщу спочатку мовчати а потім казати, що то українська - такі заяви не викликають великої довіри.
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25.07.2023 06:57
+13
Дивна заява. Якась сциклувата.
Тобто якщо кацапи зайдуть, то кожен дюйм своєї будуть захищати, перепрошую, а коли випруть за кордони НАТО то війна закінчиться?
Може краще було заявити, якщо кацапи зайдуть на територію НАТО то ми роз*бемо кожний дюйм території РАШКИ І БІЛОРАШКИ?
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25.07.2023 07:40
+12
Польща це знає і тому поспішає купувати зброю де тільки може і формує свої нові та нові бригади.

Ну його нах - "На НАТО сподівайся але готуйся воювати самому"

Прийде Трамп і розповідатиме що Польща сама винна, що не враховувала інтереси його друга Володимира
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25.07.2023 07:02
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Добре, якщо так, але після ракети, яка вбила двох поляків і саме США змусили Польщу спочатку мовчати а потім казати, що то українська - такі заяви не викликають великої довіри.
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25.07.2023 06:57 Ответить
Так сі стало. То була несподіванка для поляків і структур НАТО. На межі шоку. Але шок пройшов і плани і рішення ухвалені.
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25.07.2023 07:01 Ответить
15 листопада 22. Минув майже рік війни під кордонами НАТО з періодичними обстрілами Львова. Для поляків і НАТО російська ракета стала несподіванкою...
Це якби зима несподівано прийшла в лютому. Ну хто таке в стані передбачити.
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25.07.2023 07:44 Ответить
А ще можна згадати підірвані склади в Чехії, Новічок , підірвані потоки і т.д.
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25.07.2023 07:48 Ответить
Не треба ходити далеко. Російська ракета в лісі пид Бидгощем. Під Бидгощем! Тобто ракета половину Польші пролетіла і впала в лісі і НІХТО її "не побачив".
Впала в грудні 22, "знайшли" в квітні 23го. Оце я, б...ть, розумію, час реагування.
А потім знову ця х..ня "та ми знали", "та ми її вели", "та вона не становила загрози".
Як ракета, яка летить через половину твоєї країни може "не становити загрози"? Чи якби в...бало в якесь місто то вже по накатаній то б виявилось "українське ППО"?
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25.07.2023 08:03 Ответить
А що із літаком який начебто "сам впав" під смоленськом, проте уламки для дослідження не віддамо...
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25.07.2023 10:41 Ответить
Ракета у бидгощі - це може бути польським фейком для внутрішньої аудиторії
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25.07.2023 11:00 Ответить
Але навіщо?
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25.07.2023 11:08 Ответить
Нехай йдуть-НАТО,як клопа розчавлять.
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25.07.2023 06:59 Ответить
Екскурсія вагнерів територією Польщі відпадає. Ніхто не возитиме туди ні трупи, ні полонених в якості екскурсантів.
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25.07.2023 06:59 Ответить
судячи з усього вона й не пранувалася, бо )(уйло змушує сиклтвого,чіпсового бульбофюрера напасти на Україну з півночі, в районі Волинської, Рівненської областей та дійти, якщо звичайно дасться, спочатку до Луцька, Рівного, потім до Тернополя, Львова, Хмельницького, як максимум Ужгород, Чернівців ... тобто в його голові план окупації України розроблений на 24.02.2022 року не помінявся ... тому розгіграли цей цирк і "многоходовочку" з чвк "вагнер" ...
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25.07.2023 07:20 Ответить
Польща це знає і тому поспішає купувати зброю де тільки може і формує свої нові та нові бригади.

Ну його нах - "На НАТО сподівайся але готуйся воювати самому"

Прийде Трамп і розповідатиме що Польща сама винна, що не враховувала інтереси його друга Володимира
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25.07.2023 07:02 Ответить
А толку від тієї зброї, якщо достатньо 300 шахедів аби за одну добу знищити польську економіку і при цьому жоден солдат раши не зайде у польщу.
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25.07.2023 10:54 Ответить
Кілька версій розміщення "вагнерівців" у БРСР:
1) В Кремлі не знають що з ними робить: не хочеться втрачать підготовлених та "обкатаних боями" бійців і страшно тримать їх в Росії чи на фронті Можуть знову "зірваться" і повторить "похід на Москву" (можливо -з іншими ватажками)
2) Створення центру напруженості на північних кордонах України - щоб війська з оборонних ліній не перекидали на південь
3) Утримання під контролем Луки та всієї території БРСР
4) (найбільш фантастична) - провокування НАТО на удар у відповідь - бо "капітулювать" навіть звичайним виведенням військ з окупованих територій перед "хахлами" - "СТЫДНО" А от перед "всем НАТО" - не так! Тоді можна "расейскаму быдлу" "згодувать" наратив - "нас пабедила вся НАТА!!!"
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25.07.2023 07:12 Ответить
1,2,3 в комплексі.
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25.07.2023 07:51 Ответить
Може буть! Це - "програма-мінімум" А №4 - "програма-максимум" ( "віддалена перспектива")
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25.07.2023 08:45 Ответить
А хіба цю потвору треба коментувати, підготуватись до загрози необхідно тихо, нехай ворог думає що чогось можє досягнути а його чекатиме повне знищення, НАТО потрібно показати силу в дії а не розмови про дюйми.
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25.07.2023 07:13 Ответить
Аби НАТО і Євросоюз були такі міцні,зробили б УСІХ сросіян і білосрусів нев'їздними в країни НАТО і Європи.Один маршрут:раша - білораша.Ну раз на рік можна в північну корею з'їздить.
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25.07.2023 07:21 Ответить
Два шизіка самі тих вагнерівців бояться,як вогню.Пригожин дойшов тільки до Воронєжа,а криса вже запригнула в літак і полетіла ховатись в пітєрський підвал,і бульбофюрер в Туреччину втік літаком,разом з родиною.
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25.07.2023 07:24 Ответить
Оце й уся згуртованісить НАТО!
Виродок,який погрожує країні НАТО(Польщі),тікає в країну НАТО(Туреччину),де його трохи нез квітами зустрічають!Заарештувати цих двох уйобків,може,б і війна б скінчилася.
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25.07.2023 07:46 Ответить
Дивна заява. Якась сциклувата.
Тобто якщо кацапи зайдуть, то кожен дюйм своєї будуть захищати, перепрошую, а коли випруть за кордони НАТО то війна закінчиться?
Може краще було заявити, якщо кацапи зайдуть на територію НАТО то ми роз*бемо кожний дюйм території РАШКИ І БІЛОРАШКИ?
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25.07.2023 07:40 Ответить
Ви шо таке кажете! То ж еска... екска... екскаватор...тьху, ескалація!
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25.07.2023 07:51 Ответить
ви згадали християнську Америку сильних білих людей сімейних цінностей - Америку принципів і без компромісів.

Така Америка на Рейгані закінчилася.

Амінь
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25.07.2023 07:51 Ответить
Не все таки однозначно.
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25.07.2023 09:47 Ответить
Україні прийдеться захищати і Польщу, поки поляки вчилися воювати перший час. Бо підари мріють відрізати Україну від постачання зброї, *********** і іншої допомоги. Так що поки НАТО розтелиться, так вони могли б багато захопити. Тому Україні прийшлося б також вступати в бій там одразу.
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25.07.2023 09:48 Ответить
Тупой Байден видимо не знает, что скупой платит дважды. Подскажите уже ему кто-нибудь об этом!
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25.07.2023 10:22 Ответить
Новое пустое хлопанье языком от ГосДепа США не вызывает никакого доверия. Все больше аргументов что Байден - ГАВНО и ему не видать второй срок. Нужно надеятся на праймерис , что республиканцы выдвинут своего сильного кандидата. ( не трампушку)
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25.07.2023 10:43 Ответить
ст.5 НАТО

надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».

Німці нададуть каски, хтось підкине 2-3 танки, та поскаржаться в ООН
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25.07.2023 10:46 Ответить
Пока что только Украина своей кровью защищает каждый дюйм и Польши. и Румынии, и Чехии, и Венгрии, и далее по списку. Так что чем грозить кулаками из-за океана, лучше дайте все, что нужно для победы. Победы не Зеленского, не Буданова, не Сырского, даже не Залужного - всего народа Украины.

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25.07.2023 10:57 Ответить
все таки мягки амеры в высказываниях. Цивилизованный народ.
Нужно проще с лаптями. Доходчивее.
Например - в случае нападения на Польшу будет нанесен удар тактическим ядерным оружием по вооруженным силам РБ.
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25.07.2023 14:16 Ответить
 
 