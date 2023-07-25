Госдеп отреагировал на слова Лукашенко о "вагнеровцах": НАТО будет защищать каждый дюйм территории Польши
Польша является членом НАТО, поэтому Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического союза будут защищать каждый дюйм ее территории в случае реальной угрозы России или Беларуси.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, самопроголошений президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину на то, что его начали напрягать наемники ЧВК "Вагнера". Они, якобы, "просятся на Запад" и хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув.
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Це якби зима несподівано прийшла в лютому. Ну хто таке в стані передбачити.
Впала в грудні 22, "знайшли" в квітні 23го. Оце я, б...ть, розумію, час реагування.
А потім знову ця х..ня "та ми знали", "та ми її вели", "та вона не становила загрози".
Як ракета, яка летить через половину твоєї країни може "не становити загрози"? Чи якби в...бало в якесь місто то вже по накатаній то б виявилось "українське ППО"?
Ну його нах - "На НАТО сподівайся але готуйся воювати самому"
Прийде Трамп і розповідатиме що Польща сама винна, що не враховувала інтереси його друга Володимира
1) В Кремлі не знають що з ними робить: не хочеться втрачать підготовлених та "обкатаних боями" бійців і страшно тримать їх в Росії чи на фронті Можуть знову "зірваться" і повторить "похід на Москву" (можливо -з іншими ватажками)
2) Створення центру напруженості на північних кордонах України - щоб війська з оборонних ліній не перекидали на південь
3) Утримання під контролем Луки та всієї території БРСР
4) (найбільш фантастична) - провокування НАТО на удар у відповідь - бо "капітулювать" навіть звичайним виведенням військ з окупованих територій перед "хахлами" - "СТЫДНО" А от перед "всем НАТО" - не так! Тоді можна "расейскаму быдлу" "згодувать" наратив - "нас пабедила вся НАТА!!!"
Виродок,який погрожує країні НАТО(Польщі),тікає в країну НАТО(Туреччину),де його трохи нез квітами зустрічають!Заарештувати цих двох уйобків,може,б і війна б скінчилася.
Тобто якщо кацапи зайдуть, то кожен дюйм своєї будуть захищати, перепрошую, а коли випруть за кордони НАТО то війна закінчиться?
Може краще було заявити, якщо кацапи зайдуть на територію НАТО то ми роз*бемо кожний дюйм території РАШКИ І БІЛОРАШКИ?
Така Америка на Рейгані закінчилася.
Амінь
надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
Німці нададуть каски, хтось підкине 2-3 танки, та поскаржаться в ООН
Нужно проще с лаптями. Доходчивее.
Например - в случае нападения на Польшу будет нанесен удар тактическим ядерным оружием по вооруженным силам РБ.