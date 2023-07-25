Госдеп отреагировал на слова Лукашенко о "вагнеровцах": НАТО будет защищать каждый дюйм территории Польши

Польша является членом НАТО, поэтому Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического союза будут защищать каждый дюйм ее территории в случае реальной угрозы России или Беларуси.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, самопроголошений президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину на то, что его начали напрягать наемники ЧВК "Вагнера". Они, якобы, "просятся на Запад" и хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув.

Читайте: Атака на Польшу будет "самоубийством" для ЧВК "Вагнер", - ГУР МО