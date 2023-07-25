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Новости Война
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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 72 авиационных удара, - Генштаб

авіаудар

Ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях уточняется.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Читайте: Ударами по портовой инфраструктуре Россия стремится лишить Украину основного источника дохода, - Госдепартамент США

Автор: 

Генштаб ВС (6263) обстрел (27107) атака (374)


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72 авіаційних!
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25.07.2023 07:06 Ответить
Кількість авіаударів у них збільшилась, а у нас вже кілька тижнів по збитті літаків і гелікоптерів 0
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25.07.2023 07:19 Ответить
+ F-16 - це багатоцільовий літак 4-го покоління, який надасть українським ВПС можливість виконувати різноманітні місії. Захист проти повітряних загроз, можливість захищати свої міста, захищати свої військові об'єкти, наступальна протиповітряна боротьба, що дозволить атакувати російські сили, вузли матеріально-технічного забезпечення, командування та управління, й мати можливість швидко переміщатися по 1000-кілометровому фронту, на якому зараз воюють українські сили. Ви не можете робити це з наземними системами зброї.

Ось приклади переваг, які F-16 надали б українським ВПС, якби їх дали в кількості, необхідній, щоб змінити ситуацію зараз.(c)
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25.07.2023 07:13 Ответить
Як ті чорти мокшанські говорять: дорога ложка к обеду.
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25.07.2023 07:47 Ответить
 
 