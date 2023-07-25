За прошедшие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 72 авиационных удара, - Генштаб

Ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях уточняется.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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