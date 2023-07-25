США объявят новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов, в который войдут нанодроны Hornet, боеприпасы для HIMARS и NASAMS, а также Stinger и Javelin и авиационные ракеты Hydra-70.

Во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере до 400 млн. долларов.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Несколько официальных источников сообщили агентству, что в новый пакет военной помощи войдут:

ракети для HIMARS та NASAMS,

ракеты воздух-земля Hydra-70,

противовоздушные ракеты Stinger,

противотанковые ракеты Javelin,

32 бронеавтомобиля Stryker,

артиллерийские снаряды,

боеприпасы для стрелкового оружия,

разведывательные нанодроны Hornet.

Пакет помощи направлен в рамках PDA (presidential drawdown authority) – то есть из фонда администрации президента и имеющихся запасов Пентагона. Поскольку официально о выделении помощи пока не объявлено, источники AP говорили об этом при условиях анонимности.

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