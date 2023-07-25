США объявят новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов, в который войдут нанодроны Hornet, боеприпасы для HIMARS и NASAMS, а также Stinger и Javelin и авиационные ракеты Hydra-70.
Во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере до 400 млн. долларов.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Несколько официальных источников сообщили агентству, что в новый пакет военной помощи войдут:
- ракети для HIMARS та NASAMS,
- ракеты воздух-земля Hydra-70,
- противовоздушные ракеты Stinger,
- противотанковые ракеты Javelin,
- 32 бронеавтомобиля Stryker,
- артиллерийские снаряды,
- боеприпасы для стрелкового оружия,
- разведывательные нанодроны Hornet.
Пакет помощи направлен в рамках PDA (presidential drawdown authority) – то есть из фонда администрации президента и имеющихся запасов Пентагона. Поскольку официально о выделении помощи пока не объявлено, источники AP говорили об этом при условиях анонимности.
Топ комментарии
+22 Павло Бубенко #551281
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+20 Small Jerboa
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+10 Yevhen Tarnavskyi #551236
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Теж, такими же малюночками.
а коли треба швидко - то просто вбий москаля любим зручним автоматом
Це для скептиків , хто каже "Байден сам нічого не допомагає нам".
На PDA пішло 25.5млрд$, з яких 4.38млрд$ - прострочено, тобто президент "забув підписати", та вони повернулись в бюджет. Це майже 20%
На USAI - 20.38млрд, з яких тільки недавно щось виготовили, та передадуть на 1.3млрд
на 18млрд - даже контракти не заключили, тобто на бумагі допомога є, а по факту, будет через 3-5 років