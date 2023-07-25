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Новости Агрессия России против Украины
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США объявят новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов, в который войдут нанодроны Hornet, боеприпасы для HIMARS и NASAMS, а также Stinger и Javelin и авиационные ракеты Hydra-70.

боєприпаси

Во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере до 400 млн. долларов.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Несколько официальных источников сообщили агентству, что в новый пакет военной помощи войдут:

  • ракети для HIMARS та NASAMS,
  • ракеты воздух-земля Hydra-70,
  • противовоздушные ракеты Stinger,
  • противотанковые ракеты Javelin,
  • 32 бронеавтомобиля Stryker,
  • артиллерийские снаряды,
  • боеприпасы для стрелкового оружия,
  • разведывательные нанодроны Hornet.

Пакет помощи направлен в рамках PDA (presidential drawdown authority) – то есть из фонда администрации президента и имеющихся запасов Пентагона. Поскольку официально о выделении помощи пока не объявлено, источники AP говорили об этом при условиях анонимности.

Читайте: США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие дни, - Госдеп

помощь (7798) США (26611) помощь и поддержка (869)


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Топ комментарии
+22
Свій "Грім-2" клепати нада!!!
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25.07.2023 08:18
+20
У відповідь, наше Міністерство Оборони закупить нові партії барабанів та овочерізок.
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25.07.2023 08:25
+10
А по скільки проканає по стільки й будуть.
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25.07.2023 08:34
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АТАКМС нннада
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25.07.2023 08:13 Ответить
Свій "Грім-2" клепати нада!!!
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25.07.2023 08:18 Ответить
Елдак анонсировал атакамс, так что будут походу
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25.07.2023 10:03 Ответить
Він це "анонсував" ще пів року тому.
Теж, такими же малюночками.
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25.07.2023 10:38 Ответить
👍
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25.07.2023 08:18 Ответить
У відповідь, наше Міністерство Оборони закупить нові партії барабанів та овочерізок.
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25.07.2023 08:25 Ответить
А по чем овочерізки?
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25.07.2023 08:30 Ответить
А по скільки проканає по стільки й будуть.
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25.07.2023 08:34 Ответить
приблизно прикинь,якщо яйце на ринку вартувало 6 грн, а купляли по 17, то майже троєкратна надбавка Тобі забезпечена .
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25.07.2023 09:14 Ответить
Це добре.
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25.07.2023 08:44 Ответить
Овочерізкою шинкувати москалів?
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25.07.2023 09:25 Ответить
якщо є час і є натхнення - то обов'язково потрібно "овочерізкою шинкувати москалів"
а коли треба швидко - то просто вбий москаля любим зручним автоматом
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25.07.2023 10:41 Ответить
ти будеш рвочерізкою шинкувати москалів?
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29.07.2023 05:06 Ответить
Дякуємо, друзі.
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25.07.2023 09:32 Ответить
PDA (presidential drawdown authority)

Це для скептиків , хто каже "Байден сам нічого не допомагає нам".
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25.07.2023 09:58 Ответить
Конгрес виділив Україні, за час війни 112.9млрд$

На PDA пішло 25.5млрд$, з яких 4.38млрд$ - прострочено, тобто президент "забув підписати", та вони повернулись в бюджет. Це майже 20%

На USAI - 20.38млрд, з яких тільки недавно щось виготовили, та передадуть на 1.3млрд

на 18млрд - даже контракти не заключили, тобто на бумагі допомога є, а по факту, будет через 3-5 років
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25.07.2023 12:02 Ответить
це рівно для того, щоб ніхто не зміг перемогти
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25.07.2023 10:23 Ответить
Интересно, куда Hydra-70 то цеплять будут. На Ми как то подцепят или дадут какие то западные ударные вертолеты....
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25.07.2023 10:39 Ответить
 
 