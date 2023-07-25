Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 220 человек (+600 за сутки), 4174 танка, 4705 артсистем, 8131 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 25 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 243 220 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 243 220 (+600) человек ликвидировано,
танков - 4 174 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 8 131 (+13) ед,
артиллерийских систем - 4 705 (+30) ед,
РСЗО - 698 (+1) ед,
средства ПВО - 454 (+2) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 310 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 977 (+14),
крылатые ракеты – 1 307 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7 194 (+12) ед,
специальная техника – 703 (+5).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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75 одиниць техніки та 600 чумардосів. Броня та арта дуже чудово, танки третій день підряд більше 10!. Логістика присутня. ППО:спецтехніка 2:5. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 243 000!!! це більше, ніж таке місто, як Таганрог ...
Звісно ж - при цьому гинуть і стають каліками люди, але ж нікому не прийде в голову протестувати проти дії урагану чи повені, і вимагати їхнього закінчення, це просто втрати, з якими треба змиритись.
Тому ...., почекаємо ....
І тепер - вже вагнерівці були ...
Але ж я говорю про вплив величезних втрат на фронті на масову свідомість.