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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 220 человек (+600 за сутки), 4174 танка, 4705 артсистем, 8131 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 243 220 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 243 220 (+600) человек ликвидировано,

танков - 4 174 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 8 131 (+13) ед,

артиллерийских систем - 4 705 (+30) ед,

РСЗО - 698 (+1) ед,

средства ПВО - 454 (+2) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 977 (+14),

крылатые ракеты – 1 307 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 194 (+12) ед,

специальная техника – 703 (+5).

Читайте: На Бахмутском и Авдеевском направлениях ВСУ успешно отразили все атаки врага, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 220 человек (+600 за сутки), 4174 танка, 4705 артсистем, 8131 бронированная машина 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19188) Генштаб ВС (6263) ликвидация (3529) уничтожение (6904)


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Топ комментарии
+23
1/4 складу армії рф - активні слухачі йосипа давидовича. І це далеко до кінця, бо багато заброньованих квитків, а деякі просто пропали, бо слухачі не з'явились за ними; не змогли частинками зібратись.
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25.07.2023 08:17
+19
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.07.2023 08:14
+14
в этом месяце было и 38 арты...\а рекорд - 44 штуки...\
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25.07.2023 09:10
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25.07.2023 08:12 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.07.2023 08:14 Ответить
1/4 складу армії рф - активні слухачі йосипа давидовича. І це далеко до кінця, бо багато заброньованих квитків, а деякі просто пропали, бо слухачі не з'явились за ними; не змогли частинками зібратись.
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25.07.2023 08:17 Ответить
Йдеш за руцким кораблем
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25.07.2023 08:36 Ответить
ты нам из окопа это пишешь...?
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25.07.2023 09:08 Ответить
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25.07.2023 08:35 Ответить
Де удари по москві? Кожен день москва має горіти.
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25.07.2023 08:54 Ответить
Арта рекорд +30
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25.07.2023 09:03 Ответить
в этом месяце было и 38 арты...\а рекорд - 44 штуки...\
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25.07.2023 09:10 Ответить
значить --я неуважний
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25.07.2023 12:32 Ответить
пусть каждый день +30...!
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25.07.2023 12:35 Ответить
Згоден
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25.07.2023 12:39 Ответить
Как показывает практика - хорошо но всё равно мало
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25.07.2023 09:33 Ответить
Минув 3440 день москальсько-української війни.
75 одиниць техніки та 600 чумардосів. Броня та арта дуже чудово, танки третій день підряд більше 10!. Логістика присутня. ППО:спецтехніка 2:5. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 243 000!!! це більше, ніж таке місто, як Таганрог ...
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25.07.2023 09:49 Ответить
Російське суспільство стало нечутливим до втрат - воно у масовій свідомості ставиться до війни як до стихійного лиха, як от пожари, повені, чи чогось подібного, яке просто існує, і не залежить від людини. Отже - до того, що вона просто існує, незалежно від бажання чи небажання людей.

Звісно ж - при цьому гинуть і стають каліками люди, але ж нікому не прийде в голову протестувати проти дії урагану чи повені, і вимагати їхнього закінчення, це просто втрати, з якими треба змиритись.
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25.07.2023 11:38 Ответить
Якщо глянути на історію Московії - то майже 100 % заворушок та революцій - творили власне військові
Тому ...., почекаємо ....
І тепер - вже вагнерівці були ...
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25.07.2023 12:37 Ответить
Це так.

Але ж я говорю про вплив величезних втрат на фронті на масову свідомість.
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25.07.2023 12:41 Ответить
Західні експерти такі самі дебіли як і східні..Одні Київ за три доби взяли,а інші -Україну за два тиждні ......Навіть хваленне ЦРУ ріденько обгадилось..
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25.07.2023 10:42 Ответить
ЦРУ ріденько обгадилось говоря зе-льцманам за месяц до вторжения о нападении?
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25.07.2023 11:31 Ответить
Те,що свинособаки нападуть було зрозуміло і без ЦРУ...
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25.07.2023 11:46 Ответить
а почему ты всей стране это не заявлял?
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25.07.2023 13:21 Ответить
Брись свинособака скажена...
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25.07.2023 15:34 Ответить
 
 