Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 220 человек (+600 за сутки), 4174 танка, 4705 артсистем, 8131 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 243 220 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 243 220 (+600) человек ликвидировано,

танков - 4 174 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 8 131 (+13) ед,

артиллерийских систем - 4 705 (+30) ед,

РСЗО - 698 (+1) ед,

средства ПВО - 454 (+2) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 977 (+14),

крылатые ракеты – 1 307 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 194 (+12) ед,

специальная техника – 703 (+5).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.