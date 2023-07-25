Генштаб о боях возле Бахмута: Противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки

Силы обороны Украины наступают на севере и юге города Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во время ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - сказал спикер.

В то же время россияне безуспешно наступали в районах к северо-западу от Орехово-Васильевки, к югу от Ивановского и к западу от Клещиевки, добавил он.

Смотрите: Как бойцы 3 ОШБр начали контрнаступление на Бахмутском направлении. ВIДЕО 18+

Также Ковалев проинформировал, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте.