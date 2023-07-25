Генштаб о боях возле Бахмута: Противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки
Силы обороны Украины наступают на севере и юге города Бахмут Донецкой области.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Во время ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - сказал спикер.
В то же время россияне безуспешно наступали в районах к северо-западу от Орехово-Васильевки, к югу от Ивановского и к западу от Клещиевки, добавил он.
Также Ковалев проинформировал, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте.
Топ комментарии
+22 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий25.07.2023 09:43
+14 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий25.07.2023 09:46
+7 Яр Холодний
показать весь комментарий25.07.2023 09:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
землі істотам невідомого походження 😠