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Новости Война
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Генштаб о боях возле Бахмута: Противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки

контрнаступ

Силы обороны Украины наступают на севере и юге города Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во время ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - сказал спикер.

В то же время россияне безуспешно наступали в районах к северо-западу от Орехово-Васильевки, к югу от Ивановского и к западу от Клещиевки, добавил он.

Смотрите: Как бойцы 3 ОШБр начали контрнаступление на Бахмутском направлении. ВIДЕО 18+

Также Ковалев проинформировал, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте.

Генштаб ВС (6263) Бахмут (1602) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+22
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25.07.2023 09:43
+14
Російський Ка-52 відʼємно літає, весь екіпаж негативно вижив
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25.07.2023 09:46
+7
А хто там в Бахмуті кацапами командує? Путін ще йому "фельдмаршала" не присвоїв (як Гітлер - Паулюсу в Сталінграді)?
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25.07.2023 09:18
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А хто там в Бахмуті кацапами командує? Путін ще йому "фельдмаршала" не присвоїв (як Гітлер - Паулюсу в Сталінграді)?
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25.07.2023 09:18 Ответить
Що там Сватово?
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25.07.2023 09:20 Ответить
А тобі що з дивану хєрово видно,- сходи і подивись, герой в маминій коххххті
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25.07.2023 09:23 Ответить
А що зеленобобікам дана команда писать тільки про "пабєди" ? Слєдующого літа точно пабєдім?
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25.07.2023 09:49 Ответить
У Сватово всіх кацапів повбивали , бо нехер шастать по українській
землі істотам невідомого походження 😠
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25.07.2023 10:03 Ответить
Як "вимушено відійшов", це щось у формулюванні на зразок "жієсьта добрааай волі"🤔🧐😁 Ну відійшов так відійшов, але що, так і не отримавши жодної щирої української піздюліни з підсрачником таким, щоб шкіра з дупи на шию завернулась у виді кашне😝😝😝😝😜🤪
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25.07.2023 09:21 Ответить
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25.07.2023 09:43 Ответить
Російський Ка-52 відʼємно літає, весь екіпаж негативно вижив
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25.07.2023 09:46 Ответить
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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25.07.2023 09:52 Ответить
 
 