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В оккупированных городах Луганщины, в частности в Лисичанске и Рубежном, критическая ситуация: жители без лекарств и должной медпомощи

ліки

В населенных пунктах рядом с полосой столкновения жителям, в частности людям пенсионного возраста, не оказывается скорая медицинская помощь, критическая ситуация с медикаментами и едой.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация критическая в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке, Попасной. В населенных пунктах рядом с полосой столкновения, вообще ничего не делается оккупационными властями. Не восстанавливается ни электроснабжение, ни водоснабжение и очень большая проблема с медицинским обеспечением. Если продукты хоть иногда появляются по ценам, которые в 3-4 раза выше, то позволить их себе могут только те люди, которые либо пошли на сотрудничество с врагом, либо еще работают на каких-то мелких предприятиях", - отметил он.

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Он добавил, что на оккупированных территориях осталось много пожилых людей, которые не могут получить скорую медицинскую помощь, ведь враг полностью разрушил соответствующую инфраструктуру. Уцелевшее захватчики переделали под военные госпитали и завезли туда российских врачей или персонал с оккупированных еще с 2014 года территорий.

По его словам, местным жителям приходится оказывать помощь друг другу своими силами. Кроме того, усложнен доступ к лекарствам, поэтому дельцы организовали схемы завоза препаратов из Луганска.

Как информировал Цензор.НЕТ, сейчас попасть в Рубежное, Кременную, Лисичанск невозможно без прописки или специального пропуска, который выдают в Луганске на 30 суток.

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Автор: 

оккупация (10135) медицинская помощь (85) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+7
забезпечення цих територій, згідно Женевської конвенції, усім необхідним є обовʼязком окупанта ...
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25.07.2023 09:34
+6
И *** с ними, там одни ждуны остались, и на референдум бегали задравши юбки и флаги украинские с администрации снимали, я сам с Лисичанска и знаю. После деоккупации вообще нет желания туда возвращаться, там всё с землёй надо ровнять и ждунов и бурято-чеченскую русню!
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25.07.2023 09:40
+5
Хотіли ''гуSSкій мір''. Ось він і прийшов..
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25.07.2023 09:42
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забезпечення цих територій, згідно Женевської конвенції, усім необхідним є обовʼязком окупанта ...
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25.07.2023 09:34 Ответить
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25.07.2023 09:44 Ответить
Кацапи давно наклали велику купу на усі міжнародні домовленості і Женевська конвенція не є винятком
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25.07.2023 10:42 Ответить
кабмін має домовитись з рашистами про "медичний коридор" і починати дальніший "розпил" грошей українського народу
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25.07.2023 09:37 Ответить
И *** с ними, там одни ждуны остались, и на референдум бегали задравши юбки и флаги украинские с администрации снимали, я сам с Лисичанска и знаю. После деоккупации вообще нет желания туда возвращаться, там всё с землёй надо ровнять и ждунов и бурято-чеченскую русню!
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25.07.2023 09:40 Ответить
Повністю підтримую, я сам з Сєвєродонецька, так що в темі.
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25.07.2023 15:30 Ответить
Хотіли ''гуSSкій мір''. Ось він і прийшов..
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25.07.2023 09:42 Ответить
Нехай верещук запустить шатли тим підстаркуватим ждунам
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25.07.2023 10:42 Ответить
Всім без виключення мешканцям Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська та селищ Луганської області тривалий час пропонували евакуацію. Всі, хто не хотів залишитися в районі активних бойових дій та російської окупації виїхали (потягами, автобусами та волонтерськими бусіками) у бік вільної України. Але я бачив колони автівок (по 3-4), які перли під обстрілами у бік вже напівокупованого Рубіжного вкусити радощів "руськага миру". Великий Хер на всіх, хто там залишився. Вони цього хотіли. Амінь.
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25.07.2023 11:06 Ответить
Так і є.
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25.07.2023 15:32 Ответить
В Северодонецке осталось 30 тысяч ждунов. Пусть жрут руцкий мир
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25.07.2023 11:50 Ответить
 
 