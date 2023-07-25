В оккупированных городах Луганщины, в частности в Лисичанске и Рубежном, критическая ситуация: жители без лекарств и должной медпомощи

В населенных пунктах рядом с полосой столкновения жителям, в частности людям пенсионного возраста, не оказывается скорая медицинская помощь, критическая ситуация с медикаментами и едой.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация критическая в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке, Попасной. В населенных пунктах рядом с полосой столкновения, вообще ничего не делается оккупационными властями. Не восстанавливается ни электроснабжение, ни водоснабжение и очень большая проблема с медицинским обеспечением. Если продукты хоть иногда появляются по ценам, которые в 3-4 раза выше, то позволить их себе могут только те люди, которые либо пошли на сотрудничество с врагом, либо еще работают на каких-то мелких предприятиях", - отметил он.

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Он добавил, что на оккупированных территориях осталось много пожилых людей, которые не могут получить скорую медицинскую помощь, ведь враг полностью разрушил соответствующую инфраструктуру. Уцелевшее захватчики переделали под военные госпитали и завезли туда российских врачей или персонал с оккупированных еще с 2014 года территорий.

По его словам, местным жителям приходится оказывать помощь друг другу своими силами. Кроме того, усложнен доступ к лекарствам, поэтому дельцы организовали схемы завоза препаратов из Луганска.

Как информировал Цензор.НЕТ, сейчас попасть в Рубежное, Кременную, Лисичанск невозможно без прописки или специального пропуска, который выдают в Луганске на 30 суток.

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