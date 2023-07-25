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Нардеп ОПЗЖ Пономарев торговал продукцией российского происхождения, заработав более 100 млн грн на гостендерах, - СМИ

пономарьов

Компании нардепа запрещенной ОПЗЖ Александра Пономарева с начала полномасштабного вторжения РФ продали стратегическим госпредприятиям Украины, в частности, "Укрзализныце", "Энергоатому" и танковым заводам, продукции российского происхождения на общую сумму более 120 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов "Схем".

Так, отмечается в материале, начиная с конца февраля 2022 года, связанные с нардепом фирмы "НПП Агринол" и "Мироил" продали масло и смазочные материалы "Укрзализныце" более чем на 120 миллионов гривен. Также он сбывал продукцию "Энергоатому", Харьковскому бронетанковому заводу, Николаевскому бронетанковому заводу, воинской части в Сумской области.

Об этом говорится в данных финансово-хозяйственной деятельности компаний, имеющихся в распоряжении журналистов.

"Главные активы Александра Пономарева – производители моторных масел под брендами "Азмол" и "Агринол" расположены во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, поэтому продукция для украинского рынка производится в Грузии. При этом, как установили "Схемы", сырье туда завозится из России".

Нардеп ОПЗЖ Пономарев торговал продукцией российского происхождения, заработав более 100 млн грн на гостендерах, - СМИ 01

Поставки из России шли как минимум всю весну и все лето 2022 года, свидетельствуют данные торговых операций базы Import Genius и вашингтонского центра оборонных исследований C4ADS.

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"Грузинский завод Пономарева "Агринол Кавказ" (переименован в UG Lubricants Ltd) в 2022 году приобрел сырье у государственных российских компаний - "Славнефть" и "Роснефть" - на общую сумму почти 2 миллиона долларов (около 72 млн грн). Затем эту продукцию фирмы Пономарева сбывали на государственных тендерах в Украине, подчеркивают журналисты в расследовании", - отметили журналисты.

В комментарии "Схемам" Пономарев подтвердил, что его завод в Грузии покупал сырье из РФ, но уверяет, что после 24 февраля 2022 года прекратил.

"Там единственное – наложился момент, когда купленный до 24 февраля небольшой объем продукции после 24-го доходил по инерции. Но последующих покупок больше не было", – отметил Пономарев.

Напомним, раньше Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.

Читайте: Вице-министр Литвы Нелюпшене об условиях Путина относительно "зернового соглашения": "Шантажист силен настолько, насколько мы ему это позволяем"

Автор: 

россия (95497) Пономарев Александр (45)


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Топ комментарии
+11
уся зе шобла є зборещем недолугих злодіїв-корукціонерів, колоборантів запроданців і просто агентів фсб !!!
Prozapas: "Комітет з розслідування виявив, що ФБР відповідальні за злочинний іноземний вплив на цензуру американських соцмереж через російських агентів, які проникли в СБУ" (с). Це зі звіту Комітету з питань правосуддя Уряду США.
В Штатах свобода слова це релігія, у них перша поправка Конституції про це - а тут знову влив на неї за участю кротів з України. Щось таке лейтенант Баканов передбачав, коли отримував посвідчення адвоката, буде парню від чого захищати свою дупу (і друзєй по "кварталу") Окреме вітання позітівним з їхніми хіханьками про "а гдє Баканов?", скоро в цьому питанні буде багато інших прізвищ.

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25.07.2023 10:22
+5
Фірми цього Пономарьова робили диверсії проти бронетехніки ЗСУ

- вони постачали мастило зі шкідливими домішками, що прямо привело до виводу з ладу десятків українських танків. ДБР його справу приховало та допустило його знов до диверсій проти України.
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25.07.2023 10:29
+3
Захід грошей не дає
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25.07.2023 10:27
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уся зе шобла є зборещем недолугих злодіїв-корукціонерів, колоборантів запроданців і просто агентів фсб !!!
Prozapas: "Комітет з розслідування виявив, що ФБР відповідальні за злочинний іноземний вплив на цензуру американських соцмереж через російських агентів, які проникли в СБУ" (с). Це зі звіту Комітету з питань правосуддя Уряду США.
В Штатах свобода слова це релігія, у них перша поправка Конституції про це - а тут знову влив на неї за участю кротів з України. Щось таке лейтенант Баканов передбачав, коли отримував посвідчення адвоката, буде парню від чого захищати свою дупу (і друзєй по "кварталу") Окреме вітання позітівним з їхніми хіханьками про "а гдє Баканов?", скоро в цьому питанні буде багато інших прізвищ.

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25.07.2023 10:22 Ответить
Ерунда.
Если ві пойдете на какие-нибудь курси предпринимателей, то первой идеей которую вам вложат в голову будет предприниматель должен находить и использовать малейшие возможности для бизнесса. Вот они и нашли. Еще вероятно при єтом еще и говорили "ничего личного, просто бизнесс").
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25.07.2023 10:32 Ответить
цей бізнес дуже пахне, просто смердить, зрадою України і українців !!!
СБУ використала американців для обмеження свободи слова. ФБР співпрацювало з СБУ з метою цензури висловлювань користувачів у мережі Інтернет. На основі запитів СБУ ФБР давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів. Про це свідчить проміжний звіт Комітету з питань правосуддя та Спеціального підкомітету з питань озброєння федерального уряду. Мова йде про спробу запровадження тотальної цензури в Україні руками американців, які можуть навіть не підозрювати, що ними маніпулювали. • Через ФБР СБУ організувала незаконний вплив на усі соцмережі: фейсбук, інстаграм, твітер на youtube. І сталося це після того, як були заблоковані в ефірі незалежні від влади телеканали: Прямий, П'ятий та Еспресо. • Як з'ясувало розслідування Конгресу ФБР давало вказівки: Meta, материнській компанії Facebook та Instagram, а також Alphabet, материнській компанії Google і YouTube 2 березня 2022 агент Кобзанець надіслав електронного листа з темою "додаткові акаунти, отримані від СБУ, які, як вважають, причетні до дезінформації" і які на думку СБУ використовуються, серед іншого, для просування "роз'єднання політичних сил та українського суспільства в цілому". У листі йшлося: "Просимо вас заблокувати ці сторінки у Facebook, а також акаунти, з яких вони адмініструються". Вже 5 березня були заблоковані, а з часом і повністю видалені мої публічні сторінки в Facebook та Instagram загальною кількістю підписників біля 700 тисяч користувачів. • Протягом минулого року були заблоковані також інші екаунти критиків влади, які однак є антиросійськими і завжди займали виразну проукраїнську позицію. Зокрема була видалена група «За Україну, за Порошенка», яка мала також до 50 000 підписників. • Значна кількість тих, хто критикував українську владу за корупцію, зазнали обмежень нібито за порушення правил і потім «тіньового бану», коли місяцями їхні повідомлення фейсбук не показував у стрічці новин. Правовий режим воєнного стану передбачає обмеження права на інформацію, однак такі обмеження мають бути публічними та вмотивованими. Коли за президента Порошенка були відключені російські соціальні мережі «Одноклассники» та «ВКонтакте» - це робилося відкрито і супроводжувалось дискусією.

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25.07.2023 10:35 Ответить
Та да. Кто ж против. Только я не про СБУ, а про безнесс.
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25.07.2023 10:44 Ответить
НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ НАРОД !!! Лучше расскажите : о оманских , о Ване - соседе , о РНБО , о МОУ , о сдаче ЮГА , о назначенных судьях , о марьянах , арахамиях и т.д И КАК ОНИ ПРИВЛЕКАЮТСЯ к ответственности
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25.07.2023 12:29 Ответить
Ох, уж ця ЗЕшобла! Не те що раніше, до неї! Ніякі '"риги" на Державі не заробляли! Ніяки медіа не купляли!
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25.07.2023 10:49 Ответить
заробляли звичайно тільки не в таких пропорціях, так нагло обкрадаючи бюджет, і не під час широкомаштабної війни !!!

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25.07.2023 10:52 Ответить
Ага, так само зупинив навалу, як був єдиним кандидатом від демократичних сил. В червні, через 10 днів після виборів, оголосив перемиря на десять днів, яке оркам було набагато потрібніше для перегрупування і поповнення запасів. Юрій Бутусов 2 рази був у нього в кабінеті (приводив Ю. Луценко) докладно пояснюював, що не можна наступати в районі Іловайська, бо російські регулярні війська зайшли на територію і нема ресурсів. Той збрехав, що там його син. І далі був котел, справа щодо якого так і не дійшла до суду. А коли ОРДЛО скоротилося на 2/3, як грім з ясного неба Мінськ1. А ще був перехід на шкільних автобусах банди Гіркіна зі Словянська в Донецьк із утворенням там ДНР. З них могли мокрого місця не лишити. Про корупцію і співпрацю з ворогом через Медведчука, мовчу. Хоч мабуть Порошенко менше зло. В той же час, ті 15 % в першому турі, з яких 3 % підкуп через бюджетні програми - це зраджений Майдан, бо не за такі масові зловживання стояли.
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25.07.2023 16:46 Ответить
вам зелебобікам в усьому винен Порошенко, бо вам так на беніному Г+Г вповіли ...

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25.07.2023 17:04 Ответить
Порошенко показав себе негідним за своєї каденції, Зеленський - за своєї. І за обох не можна голосувати повторно.
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26.07.2023 10:58 Ответить
Не знаю чего они так засуетились.
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25.07.2023 10:23 Ответить
Захід грошей не дає
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25.07.2023 10:27 Ответить
Фірми цього Пономарьова робили диверсії проти бронетехніки ЗСУ

- вони постачали мастило зі шкідливими домішками, що прямо привело до виводу з ладу десятків українських танків. ДБР його справу приховало та допустило його знов до диверсій проти України.
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25.07.2023 10:29 Ответить
Нет, они просто продавали дешевое, низкокачественное масло. Из категории, как говорит Чмут, "бомж-вариант". Все именно так, как нам нашим руководителям нравится.
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25.07.2023 10:34 Ответить
Отнюдь,
образование золы от их масла в движках - это именно диверсия.

Этот Пономарёв - гражданин России

- не говоря уже о его контактах и переписке с фсб.
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27.07.2023 23:53 Ответить
Народу кинули кость. Пусть порадуется.
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25.07.2023 10:35 Ответить
10 з конфіскацією? А, ні, не в нашій країні. Скоріше буде подяка від Буданова чи Боневтіка Найвеличнішого.
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25.07.2023 10:37 Ответить
А Стефанчук із цілим АПАРАТОМ та АДМІНІСТРАЦІЄЮ, навіть і здогадувався, бо заблоковано ВОРОГАМИ, оте саме Е-декларування!!
Ворожа агентура навмисно гадить в кишеню Керівництву країни, щоб воно було недолугим та дурненьких, і не бачили ворогів України!
Вони ж про це клялися з трибуни ВРУ!!
Пильнуймо Україну від трутнів!!
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25.07.2023 11:48 Ответить
І ці "патріоти" обливали брудом Свинарчуків за те що нелегально, ризикуючи життям доставляли клістрони для відновлення розбазареної ними ППО! А ще садили за грати, вилучали комплектуючі відновлених ЗРК як речові докази, перетворюючи їх в металобрухт напередодні вторгнення. Звичайно, зручніше сидячи в кріслах ВР торгувати з ворогом легально.
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25.07.2023 11:52 Ответить
конфіскувати все, віддати ЗСУ
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25.07.2023 12:05 Ответить
Що, дядя СЕМ носом ткнув зевладу, сцяною ганчіркою по мармизі надавав, а так СБУ та дідько зна ще десять структур цього не бачили або не знали???? А сьогодні , Ой , а кто єто тут российскую продукцию поставляет военнім предприятиям???? ДНИЩЕЕЕЕ
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25.07.2023 12:42 Ответить
НЕ надо истерик!
Клистроны для С-300 тоже расийского походження. Вопрос в том, есть ли для войск альтернативная продукция НЕ расийского походження по приемлемой цене.
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25.07.2023 13:26 Ответить
Пачєму ми не в Ната???
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25.07.2023 13:35 Ответить
Мураев оказался умнее этого лоха, во время слинял.
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25.07.2023 14:26 Ответить
 
 