Нардеп ОПЗЖ Пономарев торговал продукцией российского происхождения, заработав более 100 млн грн на гостендерах, - СМИ

Компании нардепа запрещенной ОПЗЖ Александра Пономарева с начала полномасштабного вторжения РФ продали стратегическим госпредприятиям Украины, в частности, "Укрзализныце", "Энергоатому" и танковым заводам, продукции российского происхождения на общую сумму более 120 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов "Схем".

Так, отмечается в материале, начиная с конца февраля 2022 года, связанные с нардепом фирмы "НПП Агринол" и "Мироил" продали масло и смазочные материалы "Укрзализныце" более чем на 120 миллионов гривен. Также он сбывал продукцию "Энергоатому", Харьковскому бронетанковому заводу, Николаевскому бронетанковому заводу, воинской части в Сумской области.

Об этом говорится в данных финансово-хозяйственной деятельности компаний, имеющихся в распоряжении журналистов.

"Главные активы Александра Пономарева – производители моторных масел под брендами "Азмол" и "Агринол" расположены во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, поэтому продукция для украинского рынка производится в Грузии. При этом, как установили "Схемы", сырье туда завозится из России".

Поставки из России шли как минимум всю весну и все лето 2022 года, свидетельствуют данные торговых операций базы Import Genius и вашингтонского центра оборонных исследований C4ADS.

Также читайте: Концерн Rheinmetall заявляет, что построит завод в Украине даже несмотря на намерения России бомбить его

"Грузинский завод Пономарева "Агринол Кавказ" (переименован в UG Lubricants Ltd) в 2022 году приобрел сырье у государственных российских компаний - "Славнефть" и "Роснефть" - на общую сумму почти 2 миллиона долларов (около 72 млн грн). Затем эту продукцию фирмы Пономарева сбывали на государственных тендерах в Украине, подчеркивают журналисты в расследовании", - отметили журналисты.

В комментарии "Схемам" Пономарев подтвердил, что его завод в Грузии покупал сырье из РФ, но уверяет, что после 24 февраля 2022 года прекратил.

"Там единственное – наложился момент, когда купленный до 24 февраля небольшой объем продукции после 24-го доходил по инерции. Но последующих покупок больше не было", – отметил Пономарев.

Напомним, раньше Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.

Читайте: Вице-министр Литвы Нелюпшене об условиях Путина относительно "зернового соглашения": "Шантажист силен настолько, насколько мы ему это позволяем"