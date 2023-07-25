На блокпосту в Киеве сбиты два военных, один погиб, другой - в тяжелом состоянии. Водителя задержали (обновлено). ФОТОрепортаж

В Киеве водитель на блокпоста сбил двух военных, одного насмерть. Смертельная авария произошла 25 июля 2023 около 00:05 в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих НГУ, несших службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой — госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водителя 2000 г. р. задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование по факту смертельного ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован с травмами (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУНП в Киеве.

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По данным Нацполиции, сегодня в 00:05 в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на блокпоста возле станции метро "Святошин" водитель автомобиля "Фольксваген" совершил автопроисшествие с потерпевшими. На место происшествия немедленно выехала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

"Предварительно правоохранители установили, что 23-летний вождь на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориального центра комплектования", - говорится в сообщении.

В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр был выпивший и насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП, вызванного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.