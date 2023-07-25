На блокпосту в Киеве сбиты два военных, один погиб, другой - в тяжелом состоянии. Водителя задержали (обновлено). ФОТОрепортаж
В Киеве водитель на блокпоста сбил двух военных, одного насмерть. Смертельная авария произошла 25 июля 2023 около 00:05 в Святошинском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих НГУ, несших службу на блокпосту.
В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой — госпитализирован в тяжелом состоянии.
Водителя 2000 г. р. задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование по факту смертельного ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован с травмами (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУНП в Киеве.
По данным Нацполиции, сегодня в 00:05 в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на блокпоста возле станции метро "Святошин" водитель автомобиля "Фольксваген" совершил автопроисшествие с потерпевшими. На место происшествия немедленно выехала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.
"Предварительно правоохранители установили, что 23-летний вождь на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориального центра комплектования", - говорится в сообщении.
В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр был выпивший и насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.
Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.
В результате ДТП, вызванного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
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Воїни гинуть в тилу під колесами самодурів...!!!
Жаль що тварюку водія не розстріляли...!!!
Безкарність злочинця, породжує ще страшніші рецидиви!!
Квартальні чекають страшну ВРАДІЇВКУ2!!!
Вішати цю гнидоту, прямо на ліхтарному стовпі, на місці злочину!!
Зараз будуть дивитися, а хто він, цей убивця, кому і ким приходиться…..
Чому ми не в НАТО??.
Блокпост здорового человека 👆
У меня другой вопрос : что такое УПК РФ ?
Ніч. Темна вулиця. Іде чоловік, озирається, бо страшно. Аж ось назустріч патруль поліції. Чоловік полегшено видихає, підходить до них і питає - скажіть, а тут зараз безпечно? Ті у відповідь - було б небезпечно, ми б тут не ходили!
Бидла вистачає і без казіно. Оцей ублюдок, 23 років, явно немає ніякого відношення до казино, але від цього не легше.
Розтягують ланци що ріжуть колеса плюс, викочують бочки з водою, освітлення і один з кулеметом....лежачі поліцейські, хочеш не хочеш мусиш зупинитись.... цей блок пост залишає вдень по собі тільки лежачі поліцейські що не є проблемою з відповідними знаками...
А у нас більшість блокпостів зроблені під рибаків, навіть без рішення про їх створення , тому там стоять хаотично і головна їх задача не ДРГ а довідка з тцк
іншого рішення поки не бачу.
НГУ замість посилення фронту стоїть на блокпостах, в той час як мусорня(яка б мала бути на їх місці) пє каву або катається з тцкашниками, щоб наловити охлоса яке дуже потрібно мобілізувати і відправити на передову.
бикують?