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На блокпосту в Киеве сбиты два военных, один погиб, другой - в тяжелом состоянии. Водителя задержали (обновлено). ФОТОрепортаж

В Киеве водитель на блокпоста сбил двух военных, одного насмерть. Смертельная авария произошла 25 июля 2023 около 00:05 в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих НГУ, несших службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой — госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водителя 2000 г. р. задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование по факту смертельного ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован с травмами (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Смотрите: Возле блокпоста на выезде из Киева работница правоохранительного органа сбила насмерть военного, - ГБР. ФОТО

На блокпосту в Киеве сбиты два военных, один погиб, другой - в тяжелом состоянии. Водителя задержали (обновлено) 01
На блокпосту в Киеве сбиты два военных, один погиб, другой - в тяжелом состоянии. Водителя задержали (обновлено) 02
На блокпосту в Киеве сбиты два военных, один погиб, другой - в тяжелом состоянии. Водителя задержали (обновлено) 03
На блокпосту в Киеве сбиты два военных, один погиб, другой - в тяжелом состоянии. Водителя задержали (обновлено) 04
На блокпосту в Киеве сбиты два военных, один погиб, другой - в тяжелом состоянии. Водителя задержали (обновлено) 05

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУНП в Киеве.

Также читайте: Судья Тандыр был в состоянии алкогольного опьянения, когда сбил насмерть нацгвардейца: результат судебной экспертизы

По данным Нацполиции, сегодня в 00:05 в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на блокпоста возле станции метро "Святошин" водитель автомобиля "Фольксваген" совершил автопроисшествие с потерпевшими. На место происшествия немедленно выехала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

"Предварительно правоохранители установили, что 23-летний вождь на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориального центра комплектования", - говорится в сообщении.

В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр был выпивший и насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП, вызванного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

ДТП (7673) Киев (25513) прокуратура (5011) военнослужащие (6133) блокпост (274)


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Топ комментарии
+63
Знову те саме.
Бо суддю вилупка не посадили. А вкраїнчики звикли що все з рук сходить.
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25.07.2023 10:29
+60
Не розумію. А якби це була ДРГ???
В такому випадку мають стрілять на ураження! У НАС ВІЙНА!!! Які машини які мажори???
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25.07.2023 10:31
+58
Кожну ніч чую, як підори ганяють по Києву, на весь район чути, як ревуть двигуни.
Щоб ви самі повбивалися, виродки, ні війни в вас, ні совісті.
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25.07.2023 10:31
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Які взагалі в принципі не мають в місто заїзджати, ага. Типове "керування" в стилі трускавецької академії, абсолютно не здивований.
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25.07.2023 11:29 Ответить
а може окрім блокпостів мають бути патрулювання по місту? я шось не бачив таких патрулів - тільки уборочні машини гудять. І мажори на гучних автівках.
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25.07.2023 11:43 Ответить
В таких випадках навряд чи допоможе. Тільки налякати можна. Русню он лякають, що при проїзді окупованими територіями вас легко може розчавити танк або БТР, і ніякі страхові поліси не працюють.
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25.07.2023 11:46 Ответить
пора повертати бетонні блоки шо б пробки були, нарід по іншому не розуміє, взагалі гоняти в ночі при військовому стані... короче таких тварей без попередження треба розстрілювати
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25.07.2023 10:49 Ответить
Вогонь на ураження, тільки так
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25.07.2023 10:50 Ответить
Лютий треш...!!!
Воїни гинуть в тилу під колесами самодурів...!!!
Жаль що тварюку водія не розстріляли...!!!
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25.07.2023 10:55 Ответить
Доки ці мажори будуть бикувати ? хтось воює захищає країну ,а всяке бидло яке "устало от войни" продовжує грабувати країну і відчувати свою безкарність.
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25.07.2023 10:57 Ответить
який мажор? там "рено" 20 річної давності.
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25.07.2023 11:13 Ответить
І повна дивна нікчемність та безпорадність привладних, впродовж 4 років щодо нагальної НЕВІДКЛАДНОСТІ ВНЕСЕННЯ Змін до Законів писаних ще в реаліях 2000 років!!!
Безкарність злочинця, породжує ще страшніші рецидиви!!
Квартальні чекають страшну ВРАДІЇВКУ2!!!
Вішати цю гнидоту, прямо на ліхтарному стовпі, на місці злочину!!
Зараз будуть дивитися, а хто він, цей убивця, кому і ким приходиться…..
Чому ми не в НАТО??.
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25.07.2023 10:59 Ответить
Дадуть підозру і тільки ви його і бачили
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25.07.2023 11:02 Ответить


Блокпост здорового человека 👆
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25.07.2023 11:06 Ответить
Знову скажуть, що військові перебігали дорогу не в становленому місці?
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25.07.2023 11:11 Ответить
або бухий, або уzzкоізичний, або те та інше разом.
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25.07.2023 11:12 Ответить
ухти, як я зрозумів, ви тверезий, чистокровний патріот? Де воюєте?
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27.07.2023 14:09 Ответить
точно в Україні, на відміну від тебе, грязнокровний "патріот".
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30.07.2023 20:52 Ответить
Україна велика, ви десь в районі Карпат тримаєте оборону?
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30.07.2023 22:22 Ответить
Вилупок судді або мусорське лайно, або "мой папа начальнік"...можна далі не гадати
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25.07.2023 11:12 Ответить
навряд, машинка дуже дешева
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25.07.2023 13:48 Ответить
Я нічого поганого не хочу сказати про військови, які стояли на цьому блок посту, але щоб реальний прорив диверсійної групи, теж поліцію викликали? Може вогонь на ураження, а потім розбиратися.
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25.07.2023 11:14 Ответить
там всегда был блок-пост или только ночью, кто знает?
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25.07.2023 11:20 Ответить
знаешь сколько лет тебе дадут за сбор информации о расположении блокпостов?
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25.07.2023 13:50 Ответить
знаю кого ты любишь и почему так пишешь) а типа я спросил расположение? это ты тупанул раз. и по очертанием легко определить локацию. это ты сверхтупанул.
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25.07.2023 14:00 Ответить
А что тут нового? В Киеве опять по ночам, не смотря на комендантский час, гоняют сопливые мажоры стритрейсеры. И срать они хотели на все запреты. При этом их не "видит" ни полиция ни НГУ. В прошлом году их не было т.к. мамочки с папочками вывезли своих личинок за кордон, а в этом они вернулись и как я уже сказал - срали они на то что страна воюет и срали они на законы.
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25.07.2023 11:26 Ответить
Йому 40 з хвостиком, альо... та й які можуть бути перегони на тому кориті 90х років? (без образ, я й сам на подібному їзжу )
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25.07.2023 11:31 Ответить
Та я обрисовал общую картину что происходит на улицах Киева под покровом ночи и в комендантской время.
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25.07.2023 11:38 Ответить
общая картина ооочень ****** --- если в комендантское время на большой скорости ****** гандон на блокпост надо из калаша дать очередь по колесам предупредительную , И В ТУ ЖЕ ДОЛЮ СЕКУНДЫ В ЛОБОВОЕ СТЕКЛО , АМИНЬ, иначе такая ***** будет и дальше , а вот когда зелебенямарахвон покажет труп любителя быстрой езды ночью то следующий ,,гонщик,, за 200 метров снизит скорость , выключит ***** фары и остановится на блок - посту
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25.07.2023 13:39 Ответить
В теории вы правы, а вот на практике мусорня так не сделает. И солдаты на блок-постах это в основном 1-й полк нацгвардии который в бд не участвовал да и участвовать наверное не будет, пацанята одним словом. Стоят и леденцами машут - проезжай. Их на передок, а ветеранов на блокпосты. Ветераны порядок наведут в этом вопросе.
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25.07.2023 13:56 Ответить
Угу.. 49 річні пацанята(((
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25.07.2023 16:30 Ответить
Я таких на въезде-выезде из Киева на блокпостах не встречал. Максимум 25 лет. Ни на Харьковском шоссе, ни на Кончу-Заспу ни на Вышгород, ни на Одессу.
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25.07.2023 16:33 Ответить
А, от , чому вони воюють на блокпостах, а у васі- петі є шанс через місяць " підготовки" потрапити в мясорубку - то теж цікаве питання...
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25.07.2023 16:32 Ответить
"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Джерело: ". 23 - это сорок с хвостиком?
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25.07.2023 12:51 Ответить
альо ! Водитель 2000 г. р. задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ.
У меня другой вопрос : что такое УПК РФ ?
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25.07.2023 13:00 Ответить
Звідки Ви притягли цю ху@ню?
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25.07.2023 13:19 Ответить
А це дуже просто втямити: для цього лише треба читати зміст статті очима, а не сракою... Або на надягніть на сраку окуляри,.. Й тоді відразу буде зрозуміло, що загиннув літній війсковий , а злочинець 2 000 року народження... Навіть Вам. Бо це ж все не на івриті написано...
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25.07.2023 13:34 Ответить
З іншої сторони, в державній версії сайту такого немає.
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25.07.2023 13:40 Ответить
Але ж я читаю зі сторони Цензора... Не було часу перевіряти інші ресурси..Та й є довіра до Ценсора... на відміну від державних версій... бо деражвні версії - бува - тихенечко йдуть лісом
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25.07.2023 13:44 Ответить
Маю на увазі, в українській версії статті на Цензорі такого не було.
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25.07.2023 13:46 Ответить
Альо, ти читав уважно, водій 2000 року народження, які 40 з хвостиком? Шо ти верзеш? По друге, якщо це корито VW Golf GTI то ти свій КІА не рівняй. В мене приятель саме на такому кориті 210 км/г спокійнісінько топить
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25.07.2023 13:59 Ответить
Интересно чьих будет этот ....
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25.07.2023 11:31 Ответить
хто вбиває наших військових той ворог
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25.07.2023 12:02 Ответить
А чому "розслідування за фактом смертельної ДТП", а не за фактом нападу на блокпост?
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25.07.2023 11:37 Ответить
Бо за кримінальним кодексом татарова немає відповідальності за напад на блокпост, мабуть.
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25.07.2023 11:59 Ответить
війна кажете в країні? Комендантська година?? Ну-ну.. Як то кажуть - пів країни плаче, пів країни скаче. 23-річний уїбан нісся по місту в комендантську годину, і все, *****, гуд... ((((
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25.07.2023 11:43 Ответить
в Дніпрі після 24-00 часто чую як мотоцикли розсікають вовсю по Слобожанському проспекту. Дивлюсь на годинник - пів на першу ночі.. Це як, *****???
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25.07.2023 11:45 Ответить
Бо поліція в ночі спить
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25.07.2023 11:55 Ответить
та вона і вдень спить(
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25.07.2023 14:25 Ответить
Ага, як у анекдоті.
Ніч. Темна вулиця. Іде чоловік, озирається, бо страшно. Аж ось назустріч патруль поліції. Чоловік полегшено видихає, підходить до них і питає - скажіть, а тут зараз безпечно? Ті у відповідь - було б небезпечно, ми б тут не ходили!
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25.07.2023 12:42 Ответить
У Київі так само. Кожну ніч перегони на ревучих мотоциклах.
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25.07.2023 12:56 Ответить
зараз лякаєшся будь якого гучного звуку, прислухаєшся.. а тут моЦОтикли гасають((
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25.07.2023 14:24 Ответить
Скільки нацгвардійців ще мають збити насмерть, щоби начальник допер виконати просту річ- під час КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ , перекривати дорогу лежачими поліцейськими, а при необхідності і перекривати загородженням дві полоси взагалі?
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25.07.2023 11:46 Ответить
То шо, ви хочете, щоб відвідувачі казіно та нічних клубів, які після "відпочинку" їдуть до "царських сел", кожного дня шини міняли?
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25.07.2023 13:56 Ответить
А ти думаєш поу..ти тільки "відвідувачі казино ", тільки вони носяться по дорогам ?
Бидла вистачає і без казіно. Оцей ублюдок, 23 років, явно немає ніякого відношення до казино, але від цього не легше.
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25.07.2023 14:38 Ответить
и ещё пару мин положить для гарантии
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25.07.2023 14:27 Ответить
на тому ж блокпосту, що й Тандир збив нацгвардійця?
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25.07.2023 11:51 Ответить
Просто блок пост треба організувати мобільними укріпленнями, це легко зробити, я працював в країні де були такі блок пости....

Розтягують ланци що ріжуть колеса плюс, викочують бочки з водою, освітлення і один з кулеметом....лежачі поліцейські, хочеш не хочеш мусиш зупинитись.... цей блок пост залишає вдень по собі тільки лежачі поліцейські що не є проблемою з відповідними знаками...

А у нас більшість блокпостів зроблені під рибаків, навіть без рішення про їх створення , тому там стоять хаотично і головна їх задача не ДРГ а довідка з тцк
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25.07.2023 11:52 Ответить
Маленький у***** лупив щосили на тридцятирічному відрі, натяків на гальмівний шлях - немає … там невеликий підйом і на великий швидкості утворюється сліпа зона де і був розташований блок пост….
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25.07.2023 11:56 Ответить
а що робив ТЦК у машині на блок посту?Блок пости давно вже втратили свою функцію-це блок пост...Тепер це місце де пасуться тцкашніки .де поліція накладні на товар перевіряє -одним словом їх давно пора закрити...Або це має бути обладнаний блок пост
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25.07.2023 12:08 Ответить
потрібно бетонні блоки повертати!
іншого рішення поки не бачу.
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25.07.2023 12:13 Ответить
Кажуть хлопці на фронті про напряг з особовим складом. Ось вам механік- водій на бтр. Ловити таких шумахерів в комендантську годину і на фронт .
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25.07.2023 12:16 Ответить
Навіщо ці блокпости по всьому Києву? Яка їх функція зараз?
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25.07.2023 12:17 Ответить
"Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - йдеться у повідомленні." - одна з функцій. І, можливо, одна з причин, чому водій так хотів пошвидше "проскочити".
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25.07.2023 12:23 Ответить
блокпости ставили по Києву перед загрозою вторгнення, ставили їжаки, бетонні блоки. Тепер ця функція - відлов п'яних в комендантську годину? Чого вони не перекривають дороги їжаками?
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25.07.2023 15:37 Ответить
не перекривають, щоб не перешкоджати руху службового транспорту, екстрених служб. Інша справа - чому не розтягують ті ж самі "шипи", які можна майже миттєво прибрати при наближенні спецтранспорту, навіть не виходячи на проїжджу частину? Це ж просте рішення: розтяжки з шипами, які добре видно. Проїхав - мінус 4 колеса. Тоді хлопцям, які на блок-постах чергують, не треба вибігати на дорогу перед автівкою, щоб її зупинити, ризикуючи життям на рівному місці.
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25.07.2023 15:55 Ответить
це тільки початок, цікаво що на блокпосту робили тцкашники о півночі? невже дрг ловили.
НГУ замість посилення фронту стоїть на блокпостах, в той час як мусорня(яка б мала бути на їх місці) пє каву або катається з тцкашниками, щоб наловити охлоса яке дуже потрібно мобілізувати і відправити на передову.
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25.07.2023 12:21 Ответить
Єдиний вірний коментар@
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25.07.2023 16:36 Ответить
Неправильно влаштовані блокпокпости. В комендантську годину за ;200м попереджувльні знаки про ланцюгові їжаки ,за 100метрів встановлені ланцюгові їжаки для примусової зупинки. Такий собі запобіжник проти дебілів. Місце проїзду блокпосту визначать специ.
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25.07.2023 12:31 Ответить
Спробуй це все потягати...
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25.07.2023 13:38 Ответить
Війна це взагалі важка робота.
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25.07.2023 14:38 Ответить
Зробимо ії ще важче!
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25.07.2023 20:13 Ответить
Тогда и "блатным" (ментам, судьям и прокурорам) со спец пропусками прийдется снижать скорость "до неприличной их статусу"? Вы это, что задумали?
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25.07.2023 14:32 Ответить
знову прокуроські дріфтуютьбикують?
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25.07.2023 12:55 Ответить
В Україні ОФІЦЙНО НЕМАЄ ВІЙНИ- дяка Зе клоунам, бо зеленський це рівень амеби за яку все вирішують фсбшні агенти.
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25.07.2023 13:38 Ответить
Яка підозра. Зразу в суд і вирок - довічно
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25.07.2023 13:44 Ответить
На мою думку з таким відношенням до військового стану , у України, мало шансів на перемогу. Звеняйте но це факт .
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25.07.2023 13:51 Ответить
там все время суки ездят с окуенной скоростью и до и после коменданской годыны...
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25.07.2023 14:22 Ответить
А зачем сейчас в Киеве блокпосты,блокпосты и личный состав нужны на сватовском направлении.
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25.07.2023 15:48 Ответить
Це багате мажорське бидло поставило себе над законом ,може час з цим закінчувати ?
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25.07.2023 16:14 Ответить
Це ж вже не вперше такий випадок. Невже неможна облаштувати блокпости, щоб убезпечити солдат.
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25.07.2023 16:14 Ответить
Роздавали повістки порушникам(представник ТЦК СП)....водій міг перелякатись(вручення повістки),та намагатись "проскочити".Виправдання йому немає,але спровокувала ситуацію саме ,роздача порушникам повісток.Чому все так нечмидно в Нашій Країні?
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25.07.2023 17:52 Ответить
Закон має бути конкретний - куля в повітря - куля в лоба!До речи,так воно і написано.Тільки військовий має бути захищеним від суддівського проїзволу.
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25.07.2023 20:18 Ответить
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