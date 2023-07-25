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У нас значительный прорыв с производством дронов тактического уровня, но мы должны развивать и ракетную промышленность, - нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Есть направления в производстве дронов, где Украина опережает Россию. Это изделия тактического уровня, которыми занимаются частные компании.

Однако для стратегических результатов Украине нужно наращивать производство дальнобойных ракет и бить ими туда, куда будем считать нужным. Так считает народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В производстве дронов по некоторым направлениям мы опередили россиян, по некоторым они нас опередили. В частности, по изготовлению дронов для использования на оперативном уровне россияне впереди, потому что у них вся страна на это работает. Наша страна, к сожалению, немного не дотягивает. И такие вещи надо просить у наших партнеров с перспективой выработки у нас. Относительно дронов тактического уровня, которые могут уничтожить технику на переднем краю, здесь мы пошли вперед, у нас есть возможность их производить, но не за счет государственных предприятий, а за счет частных", - констатирует представитель "Голоса".

Читайте: Волонтер Берлинская: Минобороны рапортует о тысячах поставленных за время войны дронов, но тысячи - это то, что теряется на фронте за месяц

Однако большее внимание следует сосредоточить на производстве ракет. Здесь у Украины есть перспективы, но нужно больше усилий.

"Кроме дронов нам нужно также развивать и ракетную программу. Дроны - это оперативный и тактический уровень, а нам нужно поражать врага на тысячи километров, в тылу противника. Это важно, это нужно развивать. У нас есть для этого возможности, нужно больше включаться", - отмечает народный депутат.

Также читайте: Пограничники отбили вражескую атаку FPV-дронов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3908) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+9
зешобла дала команду з усіх прасок глаголіть про перемогу у виготовлені дронів після провалу з камєдії Інгулєц
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25.07.2023 11:33
+8
Янелох Боневтік Олександрович (С)
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25.07.2023 11:33
+8
48-річного Юрія Арістова, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга Народу» у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Про це журналістам «Слідства.Інфо» стало відомо з власних джерел.
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25.07.2023 11:41
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Про розробку і виробництво ракетної зброї нам сам Бог давно велів, але щось до його веління ніхто не прислухався.
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25.07.2023 11:29 Ответить
золоті слова, розвиток ракетної програми повинен був стати обов'язком кожного очільника держави..., але один сподівався якось пропетляти, а другий був далекий від ракетних програм приблизно на дальність польоту ракети...
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25.07.2023 11:31 Ответить
зешобла дала команду з усіх прасок глаголіть про перемогу у виготовлені дронів після провалу з камєдії Інгулєц
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25.07.2023 11:33 Ответить
Янелох Боневтік Олександрович (С)
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25.07.2023 11:33 Ответить
Добре, щоб це реально бачили і Волонтери, які виконують ЩОДЕННІ замовлення на ДРОНИ з передової!!

Про щось подібне і Резніков глаголив щодо 20 ТИПІВ!!!
Але Волонтери шукають КІЛЬКІСТЬ, для забезпечення щоденних потреб Захисників!!
Слава Україні!!
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25.07.2023 11:34 Ответить
Реактивні двоступеневі яйця вже проходять випробування.
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25.07.2023 11:35 Ответить
Потрібні ферми для масового розведення Бобрів. Та й Сапсанів (Falco peregrinus) теж.
Фахівці кажуть, що вони долітають до всіх континентів, крім Антарктиди.
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25.07.2023 11:37 Ответить
Поки ви сосете - ЗСУ знищує ворога.
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25.07.2023 11:41 Ответить
А когда-то Украина была космичной державой. Все ******* что можно было. ******* ядерку, самолеты попили на метал, ракеты отдали кацлам. А теперь бери в руки калашмат и гоняй как сайгак по каким-то чигирям, где тебя скорее, как говорил кошевой, снимет снайпер. Супер. Молодцы. Нарит
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25.07.2023 11:40 Ответить
Ти ж в курсі, що ти частина цього, як ти кажеш, "наріту"?
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25.07.2023 11:42 Ответить
А вот сейчас было обидно
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25.07.2023 11:45 Ответить
А. так ты один сидел по-ночам и разрабатывал ракетное оружие, в то время, как все остальные его пилили и раздавали?)))
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25.07.2023 12:02 Ответить
Просто не голоував зва комуняк, зеків і клоунів, які це все нищили.
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25.07.2023 12:21 Ответить
А за кого? Ющ и тот попадает под коммуняк.
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25.07.2023 12:43 Ответить
Він,швидше-заручник того "наріду"!
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25.07.2023 12:25 Ответить
48-річного Юрія Арістова, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга Народу» у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Про це журналістам «Слідства.Інфо» стало відомо з власних джерел.
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25.07.2023 11:41 Ответить
До обрання у Верховну Раду Юрій Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів.
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25.07.2023 11:42 Ответить
до прорива ще далеко
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25.07.2023 11:42 Ответить
Прорвался бы, только колготки мешают.
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25.07.2023 11:52 Ответить
Це що, волонтери вже можуть переключитися на інші потреби для ЗСУ? Ну згодом побачимо як там оте виробництво забезпечує дронами
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25.07.2023 11:43 Ответить
Аби шось сказанути -- в нас є перспективи - а тим часом дрони завозяться з - за кордону
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25.07.2023 11:47 Ответить
Нам би ще по РЕБу русню хоча б наздогнати.
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25.07.2023 11:47 Ответить
Тобто нічого. Представник влади, народний депутат розповідає про успіхи приватних компаній, а не державних, він просто привласнив чужі успіхи. В нас що, фракція голос вже стала слугами?
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25.07.2023 11:51 Ответить
Слухав цього пана на радіо НВ, дуже обережний , слізкий та ненадійний.
Ні риба ні м'ясо, виглядає як пилкий прихильник Зе шобли.
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25.07.2023 12:08 Ответить
За 9 років війни наша дорога влада нічого не зробила для перемоги,хоча потенціал України величезний.Окрім,як укласти.
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25.07.2023 12:19 Ответить
Не звізді, до 2019 року була купа проектів реалізована. А крилаті ракети до Зеленого антимайдану втілити не встигли. Тільки Нептун і Вільху

https://mil.in.ua/uk/raketna-prohrama-kb-pivdenne/
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25.07.2023 14:07 Ответить
Станом з 01.03.2022 по 01.07.2023 владою України безпосередньо за кошти бюджету не придбано жодного БПЛА будь-якої модифікації. За 2022 рік на функціонування "Суспільного марафону" витрачено майже 400 мільйонів гривень.
На 2023 рік на виробництво телеконтенту заклали в бюджет майже 2 мільярди гривень.

Хроніка

Зеленський роздає ордена загиблим, а гроші - друзям.
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25.07.2023 12:23 Ответить
А на стратегічному? Кацапи ваяють заводи для виготовлення дронів, а в нас якийсь підар провалив ракетну і дронову програму і замість пожиттєвої кічі, або кулі в потилицю - тихенько пішов у ліс.
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25.07.2023 12:23 Ответить
Чому завжди саме до його прізвища приписують слово "воїн"?
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25.07.2023 12:45 Ответить
Я же думаю перестать смотреть новости. Каждый день я надеюсь, что прочитаю о том как корабли оккупантов горят и тонут. Но вот сегодня снова читаю что корабль рашистов отбился от неэффективного надводного дрона. Который к тому же был скорее всего один.
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25.07.2023 12:49 Ответить
"Нардеп голосу-це така *****...", "Звичайно *****, Зоя Жорівна!" Каже Мирон Опанасович...
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25.07.2023 12:57 Ответить
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25.07.2023 13:18 Ответить
Что бы делать хорошие ракеты, нужно хорошее ракетное топливо. Но зеленые специально или нет, но не вывезли с хранилища Павлоградского химического завода старое ракетное топливо. Чем успешно воспользовались рашисты, и взорвали завод.
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25.07.2023 14:03 Ответить
 
 