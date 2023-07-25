У нас значительный прорыв с производством дронов тактического уровня, но мы должны развивать и ракетную промышленность, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Есть направления в производстве дронов, где Украина опережает Россию. Это изделия тактического уровня, которыми занимаются частные компании.

Однако для стратегических результатов Украине нужно наращивать производство дальнобойных ракет и бить ими туда, куда будем считать нужным. Так считает народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В производстве дронов по некоторым направлениям мы опередили россиян, по некоторым они нас опередили. В частности, по изготовлению дронов для использования на оперативном уровне россияне впереди, потому что у них вся страна на это работает. Наша страна, к сожалению, немного не дотягивает. И такие вещи надо просить у наших партнеров с перспективой выработки у нас. Относительно дронов тактического уровня, которые могут уничтожить технику на переднем краю, здесь мы пошли вперед, у нас есть возможность их производить, но не за счет государственных предприятий, а за счет частных", - констатирует представитель "Голоса".

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Однако большее внимание следует сосредоточить на производстве ракет. Здесь у Украины есть перспективы, но нужно больше усилий.

"Кроме дронов нам нужно также развивать и ракетную программу. Дроны - это оперативный и тактический уровень, а нам нужно поражать врага на тысячи километров, в тылу противника. Это важно, это нужно развивать. У нас есть для этого возможности, нужно больше включаться", - отмечает народный депутат.

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