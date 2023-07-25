У нас значительный прорыв с производством дронов тактического уровня, но мы должны развивать и ракетную промышленность, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Есть направления в производстве дронов, где Украина опережает Россию. Это изделия тактического уровня, которыми занимаются частные компании.
Однако для стратегических результатов Украине нужно наращивать производство дальнобойных ракет и бить ими туда, куда будем считать нужным. Так считает народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В производстве дронов по некоторым направлениям мы опередили россиян, по некоторым они нас опередили. В частности, по изготовлению дронов для использования на оперативном уровне россияне впереди, потому что у них вся страна на это работает. Наша страна, к сожалению, немного не дотягивает. И такие вещи надо просить у наших партнеров с перспективой выработки у нас. Относительно дронов тактического уровня, которые могут уничтожить технику на переднем краю, здесь мы пошли вперед, у нас есть возможность их производить, но не за счет государственных предприятий, а за счет частных", - констатирует представитель "Голоса".
Однако большее внимание следует сосредоточить на производстве ракет. Здесь у Украины есть перспективы, но нужно больше усилий.
"Кроме дронов нам нужно также развивать и ракетную программу. Дроны - это оперативный и тактический уровень, а нам нужно поражать врага на тысячи километров, в тылу противника. Это важно, это нужно развивать. У нас есть для этого возможности, нужно больше включаться", - отмечает народный депутат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про щось подібне і Резніков глаголив щодо 20 ТИПІВ!!!
Але Волонтери шукають КІЛЬКІСТЬ, для забезпечення щоденних потреб Захисників!!
Слава Україні!!
Фахівці кажуть, що вони долітають до всіх континентів, крім Антарктиди.
Ні риба ні м'ясо, виглядає як пилкий прихильник Зе шобли.
https://mil.in.ua/uk/raketna-prohrama-kb-pivdenne/
На 2023 рік на виробництво телеконтенту заклали в бюджет майже 2 мільярди гривень.
Хроніка
Зеленський роздає ордена загиблим, а гроші - друзям.